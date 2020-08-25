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Новости

Евросоюз потребовал от России прозрачного расследования отравления Навального

, ИА "Амител"
Власти ЕС "решительно осуждают" покушение на жизнь оппозиционера
Алексей Навальный / Фото: img3.dp.ru

Алексей Навальный / Фото: img3.dp.ru

Россия должна провести прозрачное расследование возможного отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Европейский союз решительно осуждает то, что представляется покушением на господина Навального. Крайне важно, чтобы власти России незамедлительно начали независимое и прозрачное расследование", – сказано в заявлении.

Боррель сослался на предварительные результаты обследования Навального, проведенные в берлинском госпитале "Шарите". Напомним, что немецкие врачи подтвердили опасения соратников оппозиционера: по их мнению, Навальный отравлен с помощью вещества из группы ингибиторов холинэстеразы.

Как уже сообщал amic.ru, утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали и доставили в отделение токсикореанимации. Днем 22 августа политика перевезли в берлинскую клинику "Шарите", где он сейчас проходит лечение.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.08.2020 14:13
тю!

то, что представляется

Да мало ли кому что представляется и привидится!

25.08.2020 14:15
гость

тю, представляются санкции, которые нам только на пользу

25.08.2020 14:15
- гость -

Нормально анальный буханул, аж спонсоры вздрогнули... столько денег вложили)))

25.08.2020 14:17
гость

-гость- 14:15
а кто сказал, что он буханул?

25.08.2020 14:17
- гость -

ждите
евро по 200
доллар по 150

25.08.2020 14:18
- гость -

Независимое и прозрачное расследование невозможно! Более того расследование уже проведено - Путин сказал, что заболел Навальный...

25.08.2020 14:18
- гость -

Настало время потешных санкций.

25.08.2020 14:19
месный

не удивлюсь если с нашей стороны будут лепить горбатого

25.08.2020 14:20
- гость -


25.08.2020 14:17
гость

Это пригожинскй ФАН, а его тролли и минздрав омский тиражируют...

25.08.2020 14:20
- гость -

Доложите, насколько сильно смеются Искандеры?

25.08.2020 14:20
-гость-

евро уже 88 р.ничего потешного не вижу

25.08.2020 14:20
- гость -

Неужели непонятно по первым заявлениям россиянских властей, что будет очередная клоунада? "Заболел", "нарушение обмена веществ", "рутинный случай"...
"А кто наsрал? Да он сам обоsрался!"

25.08.2020 14:26
с детства за ЕР

Да хоть по 500 пусть доллар будет, нам то что. Картошка есть, лопухом подотремся

25.08.2020 14:33
Гость

Напомним, что немецкие врачи подтвердили опасения соратников оппозиционера: по их мнению, Навальный отравлен с помощью вещества из группы ингибиторов холинэстеразы.
*
Да не написано в пресс-релизе об отравлении, речь идет об интоксикации организма.
Смешно наблюдать за тем, как представители ЕС бегут впереди паровоза.
Пусть сначала установят действующее вещество, в результате которого произошла интоксикация организма навального, а потом что-то там требуют и утверждают, что его отравили. А если он сам "отравился" при приёме лекарственных средств группы ингибиторов АХЭ?

25.08.2020 14:38
- гость -

Представитель больницы №1 Центра им. Пирогова Борис Теплых прокомментировал заявление немецких врачей об отравлении оппозиционного российского политика Алексея Навального.

По его словам, версия врачей клиники «Шарите» о том, что блогера отравили, прорабатывалась российскими медиками, но подтверждения не нашла. Несколько часов назад врачи зарубежной клиники заявили, что Навальный отравился токсином из группы ингибиторов холинэстеразы. Чем закончится тяжелое течение болезни остается неизвестным.

В омском Минздраве заявили, что исследования проб на спектр синтетических веществ, включая ингибиторов, показали отрицательный результат. Как считает Теплых, немецкие медики ничего нового не сказали. Речь сейчас идет о клинических данных, а не о самом веществе.

Также Теплых заявил, что атропином Навального начали лечить еще в Омске. Врач выразил надежду на улучшение здоровья пациента, отметив, что хуже ему не стало.

25.08.2020 14:51
- гость -

А че там расследовать. Удивляет, - как вообще он прожил столько лет? Вот что интересно было бы расследовать

25.08.2020 14:51
АБОРИГЕН

Прозрачное расследование это добровольно сознаться в постоянной слежке, провокациях, незаконных арестах и задержаниях, многочисленных изъятиях оборудования и прочие "подвиги". Вряд ли. Этот режим сгнил окончательно и на подобные моральные поступки не способен.

25.08.2020 15:01
Евгений

Кровавый режим хотел убить Навального, но не убил. Кровавый режим взял в свою больницу Навального, чтобы там его окончательно убить, но не убил. Кровавый режим не хотел отдавать Навального в руки своих политических оппонентов, но отдал. Кровавый режим надеялся, что за бугром не раскроют его ужасных замыслов, но ужасный замысел был тут же раскрыт!

Кровавый режим такой хитрый и такой кровавый.

25.08.2020 15:02
П.Морозов

А если окажется,что не Путин отравил,тогда можно ЕСу в морду дать?
Или им главное,чтобы это сделал россиянин,не зависимо от взглядов и целей?

25.08.2020 15:13
- гость -


25.08.2020 15:02
П.Морозов

Не окажется - было же сказано, что Навальный заболел! И уже этот "диагноз" подтверждается всей вертикалью, в т.ч. врачами омскими...

25.08.2020 15:24
- гость -

Как мне кажется, кровавому режиму чихать хотелось на этого дядю. Ну правда, все его потуги с разоблачением коварных коррупционеров в ютубе, вялые попытки организовать митинги - всё выглядит жалко и смешно. Сразу оговорюсь, что не топлю и за кровавый режим, даже скорее против. А то сразу местная либерта ссаными тряпками закидает. Но и в Навальном оппозиции не вижу.

25.08.2020 15:37
- гость -

Россия еврошавкам ничего не должна.Даже не рассматривая вопрос о том, что этого недоделка никто не травил, сам факт подобных заявлений уже оскорбителен. Пусть мосек и стая, но требовать что-нибудь от слона не нужно. А ну как, не дай Бог, оступится и кому-нибудь лапку отдавит... А если голову?

25.08.2020 15:39
- гость -

25.08.2020 15:24
- гость -
А Вам не нас рать на местную либерду и их тряпки? Ну и зря.Если вонючих клопов бояться, спать не будешь никогда.

25.08.2020 16:00
гость

-гость- 15:24
Минск вам в помощь, да и Хабаровск не помешает

25.08.2020 16:03
-гость-

ту 15:37
не подскажете, а где сейчас слон по имении СССР? все ли с ним хорошо?

25.08.2020 16:04
- гость -

25.08.2020 16:00
гость

Ой-ой-ой! Напугал ежа....... )))

25.08.2020 16:04
М

Да что же это такое тов.Путин! Опять осечка!?
Впаять 15ку не может, какие-то жалкие условки и штрафы, то на 15 суток. .смешно
На выборы мэра Москвы освобождают прям из зала суда
Заграницу постоянно выпускают то подлечится то отдохнуть, сейчас вот опять подлечится.
А ведь заграницей его считают главным врагом Путина!!! Но если ПутинЦарь, то выходит агент Леха под прикрытием работает на него! Либо Путин не царь, но это не может быть, потому что не может быть никогда!
Ой некрасиво всё это.. некрасиво..

25.08.2020 16:12
гость

-гость- 16:04
про ежа не знаю, но бункерный напрягся

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