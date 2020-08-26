Мошенники обманули жительницу Барнаула при покупке авиабилетов

Полицейские разыскивают мошенников, которые похитили у жительницы Барнаула 60 тысяч рублей при покупке авиабилетов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По информации ведомства, в полицию обратилась 42-летняя женщина и рассказала, что в соцсетях она нашла рекламный аккаунт с предложением отдыха со скидкой 25%. Ее привлекло такое предложение, и горожанка оставила заявку.
Спустя время ей написал некий Максим и отправил pdf-файл договора оказания услуг и номер банковской карты для перечисления денег за билеты на рейс Новосибирск – Сочи.
После этого женщина перевела 60 тысяч рублей, но спустя сутки обещанные билеты на электронную почту не получила. Горожанка осознала, что стала жертвой аферистов и обратилась к правоохранителям. Те, в свою очередь, возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
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