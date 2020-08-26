Жительница Барнаула плеснула в лицо соседке уксусной кислотой

В Барнауле госпитализировали 45-летнюю женщину с ожогом лица и грудной клетки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Правоохранители выяснили, что на горожанку напала 48-летняя соседка. Незадолго до инцидента злоумышленница нашла своего пьяного мужа в гостях у женщины.
Супруга хотела заставить его немедленно вернуться домой, однако тот отказался. Тогда горожанка набрала у себя в квартире в бутылку уксусную кислоту, вернулась к соседке, толкнула ее и плеснула жидкостью в лицо.
В отношении подозреваемой полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Известно, что ранее у женщины не было судимости.
Комментарии
Муж в итоге вернулся или нет?
Любофф!
26.08.2020 13:09
- гость -
Зачем? Он ей ещё у соседки всё сказал.
а пусть не лезет
Ненаказуемо! Непонятно почему правоохранители возбудились - Навальному глаза выжигали, но виновного даже не нашли
А что не мужу плеснула? Соседка ей клятв верности не приносила, соседка-то в чем провинилась?
Все бабы — дуры. Они не головой думают, а своим сладким местом. Есть глупые дуры, а есть умные, но тоже дуры.
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