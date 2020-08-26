Рецидивист из Барнаула убил знакомого путем поджога

Неоднократно судимого 45-летнего жителя Барнаула обвиняют в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Как рассказали в ведомстве, в мае текущего года рецидивист встретил в городе знакомых мужчину и женщину, с которыми затем принялся распивать спиртное.
"В ходе общения между мужчинами возник конфликт, после которого знакомые ушли в дом к женщине, а обвиняемый, движимый чувством мести, съездил по месту своего жительства и взял бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Вернувшись к дому, где находился обидчик, он вызвал его на улицу, после чего облил и поджег", – говорится в сообщении.
С полученными ожогами пострадавшего доставили в больницу, где он в дальнейшем и скончался.
Свою вину злоумышленник признал лишь частично. По его словам, он только хотел напугать погибшего, а убивать не намеревался. Уголовное дело по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью" направлено в суд для рассмотрения.
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