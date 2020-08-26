В Барнауле могут построить новый торговый центр

В Барнауле выставили на торги земельный участок на Павловском тракте, 331а, расположенный недалеко от ТРЦ "Арена", передает "Алтайский портал недвижимости".
Площадь составляет 15 000 кв. м. Земля находится в федеральной собственности и в течение последних пяти лет никак не эксплуатировалась. Указанную территорию можно использовать для строительства торгово-развлекательных, торгово-выставочных и дилерских центров.
Отмечается, что торги организовало Межрегиональное территориальное управление федерального агентства по управлению госимуществом в Алтайском крае и Республике Алтай. Начальная ежегодная арендная плата составляет 1,73 млн рублей. Прием заявок осуществляется до 11 сентября, после чего будут подведены итоги конкурса.
Комментарии
Интересно, когда ПЗЗ принимают, как определяют, что эту зону можно использовать только для общественно-деловой застройки?
Почему нельзя определить её для парковых или промышленных объектов?