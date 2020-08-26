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В Барнауле могут построить новый торговый центр

, ИА "Амител"
На торги выставили участок, расположенный неподалеку от ТРЦ "Арена"
Фото: 'Алтайский портал недвижимости'

Фото: "Алтайский портал недвижимости"

В Барнауле выставили на торги земельный участок на Павловском тракте, 331а, расположенный недалеко от ТРЦ "Арена", передает "Алтайский портал недвижимости".

Площадь составляет 15 000 кв. м. Земля находится в федеральной собственности и в течение последних пяти лет никак не эксплуатировалась. Указанную территорию можно использовать для строительства торгово-развлекательных, торгово-выставочных и дилерских центров.

Отмечается, что торги организовало Межрегиональное территориальное управление федерального агентства по управлению госимуществом в Алтайском крае и Республике Алтай. Начальная ежегодная арендная плата составляет 1,73 млн рублей. Прием заявок осуществляется до 11 сентября, после чего будут подведены итоги конкурса.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

27.08.2020 00:31
Молодой человек

Интересно, когда ПЗЗ принимают, как определяют, что эту зону можно использовать только для общественно-деловой застройки?
Почему нельзя определить её для парковых или промышленных объектов?

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