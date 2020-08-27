"Торговля родиной". Полковник полиции прокомментировал задержание военного в Барнауле

Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов прокомментировал задержание 31-летнего служащего Ракетных войск стратегического назначения Сергея Сидорчука в Барнауле. Мнение бывший силовик опубликовал в собственном Telegram-канале.
Трифонов признался, что не может понять мотивацию военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, которые сотрудничают с украинскими силовыми ведомствами.
"Что должно так мотивировать на торговлю Родиной, чтоб марать себя связями с украинскими спецслужбами? Они там гривнами осыпают или салом обмазывают?" – пишет полковник.
Полицейский отметил, что при этом условия прохождения службы в российских вооруженных силах значительно лучше, чем в полиции: каждого военного обеспечивают жильем и денежным довольствием. "Зачем при таком обеспечении влезать в мутные шпионские темы, наивно полагая, что чекисты не заметят, не понимаю", – пишет Трифонов.
Напомним, что 27 августа ФСБ задержала по подозрению в госизмене 31-летнего Сергея Сидорчука. Известно, что он служил в 35-й ракетной дивизии, расположенной в ЗАТО Сибирский, в звании старшего лейтенанта. Согласно информации из социальных сетей, мужчина не скрывал, что у него родственники на Украине.
По данным ведомства, военнослужащий передавал информацию, составляющую государственную тайну, украинской разведке. На данный момент подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Комментарии
Забавно такое от полицая слушать
Рынок. Все продается.
Говорим Украины - подразумеваем "западных партнеров". Все прекрасно понимают, нафиг самой Украине эти сведения, они передадут их своим хозяевам
полицейский на столько умён что фамилия СИДОРЧУК ему ничего не говорит, на месте отдела кадров я бы задумался о его интеллекте
Так почитай все властьимущие Родиной торгуют:одни- малой, другие-большой.
что там шпионить? по мне так это подстава
Товарищ "полковник в отставке", давайте что попроще-прокомментируйте лучше поведение г-на Новикова. Аж генерала в отставке.
1 на Украине много спец служб, которые организуют резидентов/сочувствующих в России.
2 спец службы Украины курируются, управляются и снабжаются США, а у их спец служб лучшее обеспечение.
Ну какой из него шпион? Получаем сочувствующего резидента, погнавшегося за большими бабками.
не может понять мотивацию
Возможно вполне бескорыстно, просто за идею
"Согласно информации из социальных сетей, мужчина не скрывал, что у него родственники на Украине."
А почему он должен был это скрывать?
мужчина не скрывал, что у него родственники на Украине.
теперь все кто имеет родственников на украине, потенциальные шпионы.
а говорили что ГУЛАГ и НКВД в прошлом.
Что там шпионить?Новые приборы же ставят на установку,заменяя старые.
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