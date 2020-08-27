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"Торговля родиной". Полковник полиции прокомментировал задержание военного в Барнауле

, ИА "Амител"
Алексей Трифонов не понимает, что толкает российских военнослужащих на сотрудничество с украинской разведкой
Фото: кадры из видео задержания

Фото: кадры из видео задержания

Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов прокомментировал задержание 31-летнего служащего Ракетных войск стратегического назначения Сергея Сидорчука в Барнауле. Мнение бывший силовик опубликовал в собственном Telegram-канале.

Трифонов признался, что не может понять мотивацию военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, которые сотрудничают с украинскими силовыми ведомствами.

"Что должно так мотивировать на торговлю Родиной, чтоб марать себя связями с украинскими спецслужбами? Они там гривнами осыпают или салом обмазывают?" – пишет полковник.

Полицейский отметил, что при этом условия прохождения службы в российских вооруженных силах значительно лучше, чем в полиции: каждого военного обеспечивают жильем и денежным довольствием. "Зачем при таком обеспечении влезать в мутные шпионские темы, наивно полагая, что чекисты не заметят, не понимаю", – пишет Трифонов.

Напомним, что 27 августа ФСБ задержала по подозрению в госизмене 31-летнего Сергея Сидорчука. Известно, что он служил в 35-й ракетной дивизии, расположенной в ЗАТО Сибирский, в звании старшего лейтенанта. Согласно информации из социальных сетей, мужчина не скрывал, что у него родственники на Украине.

По данным ведомства, военнослужащий передавал информацию, составляющую государственную тайну, украинской разведке. На данный момент подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.08.2020 17:34
- гость -

Забавно такое от полицая слушать

27.08.2020 17:42
- гость -

Рынок. Все продается.

27.08.2020 17:44
- гость -

Говорим Украины - подразумеваем "западных партнеров". Все прекрасно понимают, нафиг самой Украине эти сведения, они передадут их своим хозяевам

27.08.2020 17:46
!

полицейский на столько умён что фамилия СИДОРЧУК ему ничего не говорит, на месте отдела кадров я бы задумался о его интеллекте

27.08.2020 17:55
Гость

Так почитай все властьимущие Родиной торгуют:одни- малой, другие-большой.

27.08.2020 18:00
- гость -

что там шпионить? по мне так это подстава

27.08.2020 18:00
Потёмкин

Товарищ "полковник в отставке", давайте что попроще-прокомментируйте лучше поведение г-на Новикова. Аж генерала в отставке.

27.08.2020 18:03
- гость -

1 на Украине много спец служб, которые организуют резидентов/сочувствующих в России.
2 спец службы Украины курируются, управляются и снабжаются США, а у их спец служб лучшее обеспечение.

Ну какой из него шпион? Получаем сочувствующего резидента, погнавшегося за большими бабками.

27.08.2020 18:04
гость

не может понять мотивацию

Возможно вполне бескорыстно, просто за идею

27.08.2020 18:17
- гость -

"Согласно информации из социальных сетей, мужчина не скрывал, что у него родственники на Украине."
А почему он должен был это скрывать?

27.08.2020 18:42
- гость -

мужчина не скрывал, что у него родственники на Украине.
теперь все кто имеет родственников на украине, потенциальные шпионы.
а говорили что ГУЛАГ и НКВД в прошлом.

27.08.2020 18:45
- гость -

Что там шпионить?Новые приборы же ставят на установку,заменяя старые.

27.08.2020 18:46
- гость -

Народ разделился на патриотов и предателей, и никто не в силах отличить одних от других.“ — Марк Твен

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