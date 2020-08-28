Мэрия Барнаула выделила 5 млн рублей на реконструкцию проблемного перекрестка

Мэрия Барнаула выделила 5,3 миллиона рублей на реконструкцию перекрестка улиц Взлетной и Малахова. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок. Подрядчика определят к 3 сентября. Еще около полутора месяцев понадобится на ремонтные работы.
В июле на перекрестке побывал глава города Вячеслав Франк. Он называл его одним из самых проблемных в Барнауле. Сейчас, чтобы попасть на Павловский тракт, необходимо воспользоваться переездом через трамвайные пути, что крайне неудобно и опасно для участников движения. В администрацию города поступали неоднократные жалобы и просьбы организовать на данном участке регулируемый перекресток. В итоге мэрия решила выделить деньги на ремонт, которые поступили из краевого бюджета. После реконструкции по улице Взлетной планируют запустить общественный транспорт.
"Пересечение улиц Взлетная и Малахова – важный транспортный узел, здесь необходимо сделать малый перекресток, что положительным образом повлияет на безопасность дорожного движения", – сказал тогда Вячеслав Франк.
Комментарии
Это радует.
"Отремонтировать участок пообещал лично глава города Вячеслав Франк"
Жду фото Франка в робе, с лопатой.
Жду фото Франка в робе, с лопатой.
в полосатой
28.08.2020 07:05
- гость -
не кукурузь.
он пообещал лично, а не отремонтировать лично
"пообещал лично" - слово пацана?
Такого звания нет. Ни у кого еще, поэтому это. Мы стоим вот здесь. В первых. Хорошо
"Пересечение улиц Взлетная и Малахова – важный транспортный узел, здесь необходимо сделать малый перекресток, что положительным образом повлияет на безопасность дорожного движения"
Умища, оказывается не занимать , а учитывая лет ...тнадцать актуальности поставленного вопроса пережившего трёх градоначальников, поставленный правильно вопрос простоял долго.
Ура господину Франку !
28.08.2020 07:39
CALIBR
Хотелось бы услышать ваши предложения по решению правильно поставленного вопроса.
28.08.2020 07:51
Я
+++++++++++++++
Решение принято грамотное , добавить нечего, а сроки будем посмотреть.
Как показал сегодняшний дождь, администрация просто закапывает деньги в землю. 80% всех "отремонтированных" дорог следующей весной разорвет стоящей на них водой.
28.08.2020 07:53
- гость -
На эти работы будут наняты работники вашего уровня
Жду фото Франка в робе, с фунфыриком боярышника в руке и пластиковым стаканчиком.
28.08.2020 08:32
Я
28.08.2020 07:53
- гость -
На эти работы будут наняты работники вашего уровня
А ты так и будешь кукурузить в кабинете администрации? и лизать тем, у кого кабинет побольше?
28.08.2020 07:51
Я
Завязывай якать, бери уже метлу и иди воду с тротуара перед администрацией разгоняй.