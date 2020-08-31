Прокуратура проводит проверку возможного загрязнения озера в Алтайском крае

Прокуратура Алтайского края организовала проверку после появления информации о возможном загрязнении озера Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе.
"Прокуратура Алтайского края начала проверку сведений, изложенных в публикации ИА "Амител", о загрязнении озера Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе Алтайского края", – говорится в сообщении ведомства.
Подчеркивается, что в случае выявления фактов нарушения действующего законодательства будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.
Напомним, на загрязнение уникального озера пожаловались местные жители. По их словам, у водоема уже несколько дней стоит едкий запах краски, а весь берег усеян мертвой рыбой.
Руководитель регионального Минприроды Владимир Попрядухин поручил экологическому инспектору разобраться в причинах. Специалист съездил на место и пришел к выводу, что виновата сама природа: из-за обмеления озера разложились водоросли, что привело к выделению вредных веществ и запаха. Это же стало причиной гибели рыбы.
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