В Барнауле призвали как можно скорее снести сгоревшую двухэтажку

Фото: "Гражданский патруль"
Общественная организация "Гражданский патруль" неоднократно жаловалась в различные инстанции из-за угрозы, которую несет заброшенный двухэтажный дом, в котором 31 августа произошел серьезный пожар.
"С февраля 2020 года доступ в дом был свободный. В нем постоянно играли дети и находились асоциальные личности, — рассказали общественники в Telegram. — Первый пожар произошел 26 мая 2020 года. Но и после этого администрация Барнаула не приняла никаких мер".
Активисты утверждают, что после их обращения прокуратура краевой столицы обязала мэрию принять меры по ограждению дома. Однако вплоть до пожара никаких действий по ограничению доступа на объект не предпринималось, информируют в "Гражданском патруле".
Общественники подчеркнули, что здание №49а на улице 1-й Западной необходимо как можно быстрее снести, так как оно представляет опасность для людей.
Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк доложил губернатору Виктору Томенко о пожаре и действиях мэрии. По его словам, администрация краевой столицы объявила конкурс проектно-сметной документации на снос строения. Он запланирован на 2021 год.
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