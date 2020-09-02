В Барнауле во время движения загорелся пассажирский автобус

Вечером 1 сентября в Барнауле загорелся автобус маршрута № 35, пишет "Комсомольская правда".
Инцидент произошел в районе парка "Солнечный ветер". Во время движения в салоне появился сильный запах горелой проводки. Водитель остановился, и пассажиры оперативно вышли на улицу, после чего шофер приступил к тушению.
Пострадавших нет. Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно.
Как ранее сообщил amic.ru, утром 12 августа в Барнауле на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора загорелся автомобиль. У автолюбителя не оказалось огнетушителя, и на помощь к нему пришел водитель троллейбуса, который сбил пламя.
Комментарии
Вот, вот! А ещё эти барыги просят чтоб им разрешили поднять плату за проезд!!!!
потому и просят что нет денег даже на огнетушитель
Каждый раз поднимая плату за проезд ссылаются что нужен новый транспорт, но цены повышают, а как ездили на старом так и дальше будем
Наверно дешевле электросамокат купить, чем на общественном транспорте ездить
Дешевле купить электросамокат, чем передвигаться на "нашем" общественном транспорте
Пусть хоть весь сгорит