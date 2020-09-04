Барнаульский чиновник Вячеслав Новиков сделал последнюю попытку оспорить приговор

Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков подал сразу три жалобы в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово. Согласно информации в карточках, чиновник пытается оспорить и арест на 10 суток за езду без прав, и само лишение прав.

Таким образом, если Новиков обжалует сам факт лишения прав, то ему не придется идти под арест за их лишение.

Как уже сообщал amic.ru, в апреле 2020 года Центральный районный суд Барнаула лишил Вячеслава Новикова водительского удостоверения за отказ от прохождения медосвидетельствования.

19 июля в Крутихинском районе Новикова остановили сотрудники ГИБДД. Чиновник находился за рулем своего кроссовера Volkswagen Touareg. Новиков объяснил, что был вынужден сесть за руль, так как почувствовал себя плохо и решил самостоятельно отправиться за медпомощью. Однако сотрудникам ГИБДД, равно как и суду, эти доводы показались неубедительными. Новикова признали виновным и назначили в качестве наказания арест на 10 суток.

Сейчас, согласно официальной информации, чиновник находится на больничном, поэтому временно освобожден от наказания.