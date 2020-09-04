Барнаульский чиновник Вячеслав Новиков сделал последнюю попытку оспорить приговор

Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков подал сразу три жалобы в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово. Согласно информации в карточках, чиновник пытается оспорить и арест на 10 суток за езду без прав, и само лишение прав.
Таким образом, если Новиков обжалует сам факт лишения прав, то ему не придется идти под арест за их лишение.
Как уже сообщал amic.ru, в апреле 2020 года Центральный районный суд Барнаула лишил Вячеслава Новикова водительского удостоверения за отказ от прохождения медосвидетельствования.
19 июля в Крутихинском районе Новикова остановили сотрудники ГИБДД. Чиновник находился за рулем своего кроссовера Volkswagen Touareg. Новиков объяснил, что был вынужден сесть за руль, так как почувствовал себя плохо и решил самостоятельно отправиться за медпомощью. Однако сотрудникам ГИБДД, равно как и суду, эти доводы показались неубедительными. Новикова признали виновным и назначили в качестве наказания арест на 10 суток.
Сейчас, согласно официальной информации, чиновник находится на больничном, поэтому временно освобожден от наказания.
Комментарии
красаучег
К чему закон, он и есть закон!
вангую чта цлава присядет
Цукки-ни!!!
как же не стыдно!!!! Фу-фу-фу!
"сделал последнюю попытку "
Перед чем???
"Глава Октябрьского района города подал сразу три жалобы"
Надеется отсидеться на больничном до смерти?Не выйдет,ИВС не миновать генералу,там уже ждут!
4.09.2020 17:01
- гость
"Бить будете,папаша?!" (с)
Франк, хватит уже позорится, сними этого нехорошего человека с должности.
Ну ведь, елки палки, позорище откровенное.
"Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков подал сразу три жалобы в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово."
Сам отвез за рулем???
От подачи жалобы ничего не изменится. Пьянка и езда без прав трактуется однозначно административным кодексом.
Генералу нравиться жаловаться и в ногах валяться.....умолять и кляньчить....
Франк не снимет, не он генерала садил в кресло.