Рыбу выпустят в алтайское озеро, на которое жаловались местные жители

В Егорьевском районе Алтайского края в 2021 году проведут зарыбление озера Горькое-Перешеечное. Такое решение принял пользователь рыбоводного участка, чтобы избежать в дальнейшем гибели рыбы из-за замора водорослей в водоеме, пишет официальный сайт Алтайского края.

Весной 2021 года в озеро выпустят мальков толстолобика, амура и сазана. В Министерстве природных ресурсов и экологии отметили, что единственный путь борьбы с водорослями – заселение в водоем растительноядных рыб. Некоторые из них способствуют снижению количества сине-зеленых водорослей, которые негативно влияют на качество воды.

Как уже писал amic.ru, ранее на загрязнение озера пожаловались местные жители. Специалисты Минприроды установили, что причиной неприятного запаха вблизи водоема стало разложение водорослей из-за обмеления озера. Это привело к выделению вредных веществ, а также повлекло за собой гибель молоди рыбы.