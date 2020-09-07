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Восстановиться за 1330 дней. Бассейны Барнаула готовятся к долгому выходу из кризиса

, ИА "Амител"
Спортклубы понесли десятки миллионов убытков, которые им никогда не "отбить"
Бассейн / Фото: m24.ru

Бассейн / Фото: m24.ru

Бассейны Барнаула, которым разрешили открыться после пяти месяцев простоя, сейчас принимают первых посетителей и строят планы на ближайшие годы. Владельцы спортклубов говорят, что о потерянных во время пандемии десятках миллионов рублей можно забыть, а на полное восстановление работы центров могут уйти годы. Теперь предпринимателям придется начинать практически с нуля: они готовятся отдавать кредиты, ищут новых тренеров и надеются, что у населения будут деньги на занятия спортом.

Восстановиться за 1330 дней

Губернатор Виктор Томенко разрешил бассейнам открыться с 3 сентября, однако готовиться к приему посетителей они начали за несколько дней. Говорят прямо: знали о планируемом решении главы региона. Этих дней спортклубам хватило, чтобы выполнить все подготовительные работы, ведь фактически бассейны все пять месяцев были готовы принимать горожан. Ванны простояли наполненными водой, за ними ежедневно ухаживали, следили, поддерживали в порядке системы очистки, насосы, сливы. Гендиректор клуба "Магис-Спорт" Владимир Гордейчик отмечает: если бы знали, что пандемия затянется, бассейны, скорее всего, осушили.

"Нам все время обещали, что скоро разрешат открыться: то через неделю, то послезавтра, то завтра. Поэтому мы не стали сливать ванны, все системы работали в штатном режиме. Единственное, не повышали температуру воды, потому что было лето. Зимой было бы сложнее, потому что бассейн пришлось бы греть. Все 133 дня (с 31 марта по 10 августа,  – прим. ред.) мы содержали клуб, сотрудников, делали это за свой счет", – отмечает он.

Пока бассейны спортцентров, как и предписывает указ губернатора, будут работать на 25%. Для "Магис Спорта" – это 45-50 человек, которые могут одновременно находиться в воде. Будет ли такая загруженность, руководитель компании пока сказать не может. Однако у остальных направлений клуба – тренажерные залы, занятия для детей, спа-комплекс – зафиксировано очевидное снижение трафика.

"В августе мы вышли на показатели 65% от аналогичного периода 2019 года. Клиенты пока все не вернулись, примерно 5-10% посетителей ожидают второй волны пандемии. Есть люди, которые разленились, не могут вернуться к допандемийному ритму. Активны преимущественно семьи с детьми, они водят ребятишек на занятия. Но теперь бассейн открыли, наверное, восстановимся, ведь это – одно из самых популярных направлений клуба", – отмечает Владимир Гордейчик.

Сколько "Магис Спорт" потерял за время пандемии, руководитель говорить не стал, но отметил: суммы исчисляются в десятках миллионов рублей. И эти деньги уже потеряны безвозвратно.

"Ни один клуб не сможет работать в 2-2,5 раза лучше, чем до пандемии, а значит, убытки никак не компенсировать. Когда мы сможем восстановиться? Мое мнение – 1:10. Один день простоя – это десять дней восстановления. То есть 1330 дней", – говорит он.

В "Магис Спорте" отмечают, что цены на занятия либо останутся на прежнем уровне, либо вырастут в пределах 10%. По словам руководителя центра, в пандемию появились дополнительные расходы, которые влияют на удорожание работы фитнес-клуба: 

"Себестоимость растет. Раньше перчатки стоили один рубль, теперь – 14 рублей. Рециркуляторы (системы очистки воздуха) продавались за 3-7 тыс. рублей, теперь – 15-20 тыс. рублей. Хотя это очень примитивный прибор. Но цены стали дикими".

Владимир Гордейчик считает, что спортиндустрию в ближайшие месяцы ждет еще много трудностей. Пока все работают на запале, адреналине, эйфории от того, что бассейнам, наконец, разрешили принимать гостей. Однако уже скоро остро встанут вопросы трафика, персонала, прибыли. 

"Да бог с ним – открыться. Как будем работать в осенний период? Я уверен, что часть клубов вообще исчезнет. Хорошо, если у них просто сменятся собственники. Но я все-таки предполагаю, что будут спортцентры, которые уйдут с рынка как компании. Вторая проблема в спортивной сфере – потери среди персонала. По России в среднем это 20%. В водном спорте, чтобы закрыть кадровый вопрос, нужно 15 лет. Специалист пять лет тренируется, пять лет обучается, пять лет работает. Только через 15 лет он тренер. Мы тоже потеряли часть специалистов. Они уехали из города, в другие регионы, потому что не видели здесь перспектив. Но это уже проблема всего края", – отмечает он.

Руководитель "Магис Спорт" считает, что коронавирус в корне изменил не только бизнес, но и самих людей. Однако говорить о завершении пандемии слишком рано.

"Понятно, что мы никогда не будем такими, какими были до того. Маски, перчатки – это надолго. Вряд ли через месяц-другой эти меры отменят, скорее всего, будем также ходить весь 2021 год. Решится эта проблема только двумя способами – либо нам в кратчайшие сроки поставят вакцину, либо мы все переболеем. Других вариантов нет", – отмечает он.

"Дорогое удовольствие"

"Очень тяжело" пережил пять месяцев простоя и главный бассейн Барнаула – спорткомплекс "Обь". Пока центр только подсчитывает потери, однако кредит в размере 10 млн рублей, который был взят комплексом на поддержание текущей деятельности, почти израсходован. Без него центр не выжил бы, считает руководитель "Оби" Сергей Кашников.

"Четыре месяца мы не предоставляли никаких услуг, не получали прибыли. Старались нести минимальные расходы, но они были, плюс – выплаты сотрудникам. У нас нет бюджетного фонда, зарплату переводим из того, что сами заработали. Из-за пандемии мы не смогли реализовать много планов. Хотели сделать ремонт фасадов. Но все, что накопили зимой, израсходовали в первые два месяца. Потом жили на кредитные деньги, выплачивали заработную плату сотрудникам. В результате 10 млн почти потратили", – говорит Кашников.

Но банковский заем спорткомплекс тратил не только на выплаты работникам, но и на коммунальные платежи. Сергей Кашников говорит, что обращался к ресурсоснабжающим компаниям, чтобы они не начисляли пени за просрочки по коммунальным платежам. Однако поддержки не получил.

"Видите, как в пандемию относятся к спортивным объектам?" – говорит Кашников.

Сейчас руководство "Оби" надеется, что помощь спорткомплексу окажет государство. Власти страны пообещали предпринимателям, которые оформили кредиты во время пандемии, что если они сохранят не менее 90% сотрудников, то кредит им полностью спишут. Организациям, которые сократят не более 20% работников, простят половину долга.

"Ежедневное обслуживание чаши бассейна стоит в среднем от 30 до 50 тыс. рублей. Дорогое удовольствие. Будем смотреть, простят ли нам что-то по кредиту. Если придется полностью его гасить, то, скорее всего, начнем поднимать цены", – говорит Сергей Кашников.

Сейчас в спортивных центрах Барнаула не могут сказать, каким будет наплыв посетителей и будет ли он вообще. Бизнесмены отмечают, что платежеспособность населения упала, многие потеряли работу, у других доходы серьезно сократились. Лишь к концу сентября, по оценкам руководителей спортклубов, можно делать какие-то выводы.

"Возможно, желание заниматься спортом у людей есть, но еще нужны деньги. Их просто так не раздают", – отмечает Кашников.

Но не только бассейны планируют в сентябре анализировать результаты работы за месяц, но и остальные организации спортивной сферы. Российские эксперты уверены, что рынок спортиндустрии может сократиться минимум на 20%: именно столько организаций в середине лета находились в шаге от банкротства. В Барнауле этот процесс уже запущен: около десяти спортивных центров сейчас выставлено на продажу. Их владельцы ранее рассказали amic.ru, что не смогли пережить пандемию, накопили многомиллионные долги, а потому ищут (либо уже нашли) другие сферы, где планируют развиваться. Однако большинство крупных спортивных центров, по мнению участников рынка, все-таки выживут: они планируют сокращать филиалы, площади, но будут работать "до последнего".

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.09.2020 08:15
- гость -

в россии так хотели быть толерантными, транспорентными и общечеловечными, так было жалко 100 летних пенсов из нью-йорка и севера италии, которые всю жизнь как сыр в масле катались, что стало абсолютно не жалко российский бизнес и людей.
таким образом получилось что лекарство оказалось страшнее болезни

7.09.2020 08:52
- гость -

В этом никто не сомневается... Бассейнам, паркам и т. д. пришел конец (к большому сожалению)

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