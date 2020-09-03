В Алтайском крае смягчили коронавирусные ограничения

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Теперь в Алтайском крае разрешена деятельность кинотеатров при соблюдении ряда ограничений во время киносеансов. Допускается заполнение зрительных залов в кинотеатрах не более 50% от общей вместимости.
Разрешается деятельность учреждений культуры и искусства, в том числе театров, концертных залов, дворцов культуры, сельских клубов при условии заполняемости зрительных залов не более 50%, общее количество зрителей не может превышать 500 человек. При этом не допускается использование стоячих мест для зрителей и танцполов.
В Алтайском крае зрители теперь могут присутствовать на официальных спортивных мероприятиях при условии заполнения трибун не более 25% от проектной вместимости спортивных объектов.
При посещении кинотеатров, учреждений культуры, спортивных мероприятий зрители должны соблюдать масочный режим и рассаживаться с учетом норм социального дистанцирования, обязательным является дезинфекция сидений.
Гражданам разрешается посещение плавательных бассейнов при наличии паспорта готовности таких объектов. Напомним, до настоящего времени бассейны могли посещать только спортсмены, входящие в состав спортивных команд Алтайского края и проходящие тренировки в группах спортивного совершенствования.
Комментарии