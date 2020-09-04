МВД: участковый не оправдывал действия жительницы Алтайского края, которая ела собаку

В ГУ МВД России по Алтайскому краю опровергли информацию об оправдании участковым действий сельчанки, которая съела собаку якобы из-за голода, сообщила amic.ru пресс-служба ведомства. По данному факту межмуниципальным отделом МВД России "Рубцовский" назначена дополнительная проверка.

Напомним, жители поселка Зеленая Дубрава рассказали о женщине, которая организовала у себя "приют" для собак, но на самом деле издевается над бездомными животными.

По словам очевидцев, она забивает взрослых собак и щенков молотком. При этом в возбуждении уголовного дела в полиции Рубцовского района, утверждают жители, отказали. Правоохранители якобы охарактеризовали действия женщины "средством выживания".

Позднее глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в Госдуме потребуют от прокуратуры провести проверку по факту отказа полиции возбуждать дело в отношении женщины.

По словам депутата, в парламенте возникли вопросы к местным властям: как чиновники допустили, что женщина дошла до такого состояния. Кроме того, Бурматов хочет узнать, по какой причине полиция не реагирует на преступление.