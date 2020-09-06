Месторождение кобальта обнаружили в Алтайском крае

Бийчане Анатолий Гусев и Александр Половой открыли месторождение руды стратегического значения в Алтайском крае. Оно расположено в трехстах метрах к западу от Владимирского кобальтового месторождения, сообщает "Бийское телевидение".

"Кобальт внесен в список стратегического сырья России. Примерно 85% добываемого в стране кобальта используется в различных отраслях металлургии. Так же существует так называемая кобальтовая пушка, которая необходима для терапии онкозаболеваний", – рассказал Анатолий Гусев.

Открытие было сделано благодаря научно-исследовательской экспедиции, которую организовало Алтайское отделение Русского географического общества.