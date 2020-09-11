В Барнауле вдвое вырос спрос на противоугонные системы

Эксперты "Авито Авто" выяснили, что за год в России на 52% вырос спрос на все разновидности противоугонных систем, а в Барнауле и вовсе – вдвое.

"Рост интереса покупателей к противоугонным системам отчасти объясняется повышением ценности личного автомобиля для жителей страны на фоне пандемии, – пояснил руководитель категории "запчасти" на "Авито" Александр Куроптев. – Согласно результатам опроса, проведенного ранее "Авито Авто", в этом году 9% россиян, у которых раньше не было автомобиля, задумались о его покупке, еще 3% планировали отказаться от личного автомобиля, но передумали".

Медианная цена подержанных устройств, предотвращающих угон, в Барнауле составляет 1,3 тыс. рублей.

Дороже всего в Барнауле стоят спутниковые системы – в среднем почти 4 тысячи рублей. Дешевле всего можно приобрести иммобилайзеры и автосигнализации. Их медианная стоимость составила тысячу рублей.

Ранее amic.ru писал, что самый распространенный цвет кузова автомобилей в Алтайском крае – белый. На втором месте по востребованности в регионе оказались машины серого цвета, на третьем – серебристого, на четвертом – черного, а на пятом – синего.