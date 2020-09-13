Воскресенье, 13 Сентябрь, 13:15

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,89
€ 88,68
18°

1057362 +0
Обь
221см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

В РПЦ призвали прививаться от коронавируса

, ИА "Амител"
И делать это рекомендуют как можно раньше
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Верующим следует прививаться от коронавируса, поскольку риск побочного действия от вакцины минимален, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Об этом пишет ТАСС.

"Если ко мне кто-то обращается с вопросом о том, стоит ли привиться (от COVID-19, – прим. ред.), или стоит ли ждать, я говорю, что лучше привиться, и чем раньше, тем лучше. Потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, минимальный", – сказал он.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, при каких болезнях нельзя ставить прививку от коронавируса. Как отметил эксперт, к абсолютному противопоказанию к вакцинации относятся воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также системные заболевания крови и волчанка. Кроме того, запрещена вакцинация тех пациентов, которые принимают иммунодепрессанты, например, при раке.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

13.09.2020 11:22
- гость -

Прививка от божьего помысла!?

13.09.2020 11:30
- гость -

Его дело - призвать, наше дело - отказаться.

13.09.2020 11:37
- гость -

Пожалуй, подожду пока вся побочка проявится, а потом подумаю, стоит ли привиться.

13.09.2020 11:40
- гость -

"риск побочного действия от вакцины минимален, заявил председатель Синодального отдела" Без должного тестирования и испытаний вакцины говорить о побочных действиях бессмысленно. Да разве разумный человек будет слушать людей которое утверждают что на небе живут некие человекоподобные существа создавшие этот мир?

13.09.2020 11:42
гость

Рпц плохого не посоветует. Что значит подожду, иди прививайся, баран.

13.09.2020 11:46
Пионер

Десятина с прививок падает что-ли?

13.09.2020 11:55
- гость -

Бункерный дед не молодеет и хочет стать не бункерным. А для этого всего-то надо остановить эпидемию. Только этим можно объяснить такую спешку и желанием рисковать здоровьем граждан.

13.09.2020 12:00
- гость -

"И делать это рекомендуют как можно раньше"

Что-то я не нахожу такой рекомендации в словах митрополита Илариона. И, вообще, его слова начинаются с оговорки: "Если ко мне кто-то обращается с вопросом о том, стоит ли привиться". Т.е. это его частное пожелание, а не позиция РПЦ.

13.09.2020 12:09
- гость -

Вона мелкобриты запустили антикороновирус,немного обкакались,отозвали,потом подправили как надо,опять пустили в оборот и ничего.

13.09.2020 12:18
- гость -

Тебе бы читать научиться для начала. Может дойдёт чем отличаются клинические испытания от реализации и серийного производства.

13.09.2020 12:30
- гость -

Тоже слышал: в Англии уже нескольких похоронили.Препарат оказал пагубное воздействие на спинной мозг (( Уже на суд подали.

13.09.2020 12:40
- гость -

Если тебе доверен приход РПЦ, то в КГБ о тебе знают всё. Любой церковный сановник проводит и поддерживает политику власти.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
12:49
Мобильная связь может снова подорожать в России 0
12:15
Явка на выборах в Алтайском крае к 10 часам составила 11,05% 0
11:50
62 новых случая коронавируса подтвердили в Алтайском крае 4
11:15
В РПЦ призвали прививаться от коронавируса 12
10:44
Три человека погибли в ДТП с пьяным водителем в Алтайском крае 3
10:10
В Алтайском крае начался единый день голосования 1
09:44
Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия 2
09:05
В Горном Алтае зафиксировали 49 новых случаев COVID-19 2
08:38
"Ходим с ветками и камнями". Жителей Барнаула терроризирует стая бродячих собак 48
08:07
Выходные в ноябре-2020. Сколько дней россияне будут отдыхать на 4 ноября 0
07:35
Названы продукты, провоцирующие развитие онкологических заболеваний 0
07:13
Без вмятин не проедешь. Барнаульцы жалуются на огромную яму в одном из дворов 19
06:32
Пожалуйста, испугайтесь. Котята, которые вот-вот совершат свое первое нападение 2
06:01
Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае 13 сентября 0
23:54
Такой день. Уголовное дело по избиению детей и 2,5 млрд рублей на поддержку семей 0
23:27
Испытания британской вакцины от коронавируса возобновили 0
22:51
Настольный теннис и телевизор. Ефремова перевели в постоянную камеру 5
22:18
В Сибири сторонники кандидатов-самовыдвиженцев устроили массовую драку возле участка 3
21:54
В РПЦ призвали не медлить с прививкой от коронавируса 3
21:18
В Барнауле произошло жесткое ДТП с несколькими автомобилями 0
20:51
Прощание с профессором Тамарой Степанской состоится 15 сентября в Барнауле 0
20:25
Сибирячку с полуторагодовалым сыном полгода держали в плену 0
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 167 0
19:22
Это святилище. Зюганов раскритиковал идею "ре-использования" Мавзолея 5
18:51
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества со счетами банковских карт 0
18:21
СК возбудил дело по избиению детей 14-летним подростком в Барнауле 0
17:48
ФСБ проверяет высказывание Лебедева о памятнике "Родина-мать зовет" на экстремизм 8
17:18
В Змеиногорске закончили строительство набережной с мраморной розой ветров 3
16:52
В Китае сочли новое российское оружие более устрашающим, чем ядерная бомба 11
16:20
Более 10 тысяч жителей Алтайского края проголосовали досрочно 1
15:48
За сутки в России выявили менее 5,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19 0
15:09
Конкурс на лучшее использование Мавзолея Ленина объявили в России 16
14:56
Режиссер "Защитников" снимет сериал про Чикатило 7
14:04
61 новый случай заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 5
13:54
Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в финал US Open 0
13:15
18-летнего барнаульца задержали за кражу одежды из магазина 0
12:56
АвтоВАЗ рассказал, как будут называться новые модели машин 4
12:22
Иномарка столкнулась с троллейбусом в Рубцовске 1
11:44
Более 2,5 млрд рублей выделили на поддержку семей в Алтайском крае 0
11:14
Бесплатный проезд в транспорте могут ввести в России с 2035 года 28
10:41
В Бийске экоактивисты очистили от мусора берег озера 5
10:04
Первую партию российской вакцины от коронавируса направили в регионы 12
09:37
Еще 37 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 1
09:09
Космическая одиссея 2020 года: как на Алтае отметили 85-летие Германа Титова 10
08:35
Роспотребнадзор назвал допустимое для человека количество шоколада 7
08:06
Как на Алтае проводят национальный финал WorldSkills 1
07:38
Первые постковидные выборы. За кого будут голосовать в российских регионах в ЕДГ-2020 12
07:03
Поломки, ссоры, расставания. Чем опасен ретроградный Марс и как спокойно его пережить 8
06:32
Оригинальные рецепты из грибов: такое нельзя не попробовать 2
06:03
А вот и бабье лето. Какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле на выходных? 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.