В РПЦ призвали прививаться от коронавируса

Верующим следует прививаться от коронавируса, поскольку риск побочного действия от вакцины минимален, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Об этом пишет ТАСС.

"Если ко мне кто-то обращается с вопросом о том, стоит ли привиться (от COVID-19, – прим. ред.), или стоит ли ждать, я говорю, что лучше привиться, и чем раньше, тем лучше. Потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, минимальный", – сказал он.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, при каких болезнях нельзя ставить прививку от коронавируса. Как отметил эксперт, к абсолютному противопоказанию к вакцинации относятся воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также системные заболевания крови и волчанка. Кроме того, запрещена вакцинация тех пациентов, которые принимают иммунодепрессанты, например, при раке.