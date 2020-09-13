В РПЦ призвали прививаться от коронавируса

Верующим следует прививаться от коронавируса, поскольку риск побочного действия от вакцины минимален, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Об этом пишет ТАСС.
"Если ко мне кто-то обращается с вопросом о том, стоит ли привиться (от COVID-19, – прим. ред.), или стоит ли ждать, я говорю, что лучше привиться, и чем раньше, тем лучше. Потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, минимальный", – сказал он.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, при каких болезнях нельзя ставить прививку от коронавируса. Как отметил эксперт, к абсолютному противопоказанию к вакцинации относятся воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также системные заболевания крови и волчанка. Кроме того, запрещена вакцинация тех пациентов, которые принимают иммунодепрессанты, например, при раке.
Комментарии
Прививка от божьего помысла!?
Его дело - призвать, наше дело - отказаться.
Пожалуй, подожду пока вся побочка проявится, а потом подумаю, стоит ли привиться.
"риск побочного действия от вакцины минимален, заявил председатель Синодального отдела" Без должного тестирования и испытаний вакцины говорить о побочных действиях бессмысленно. Да разве разумный человек будет слушать людей которое утверждают что на небе живут некие человекоподобные существа создавшие этот мир?
Рпц плохого не посоветует. Что значит подожду, иди прививайся, баран.
Десятина с прививок падает что-ли?
Бункерный дед не молодеет и хочет стать не бункерным. А для этого всего-то надо остановить эпидемию. Только этим можно объяснить такую спешку и желанием рисковать здоровьем граждан.
"И делать это рекомендуют как можно раньше"
Что-то я не нахожу такой рекомендации в словах митрополита Илариона. И, вообще, его слова начинаются с оговорки: "Если ко мне кто-то обращается с вопросом о том, стоит ли привиться". Т.е. это его частное пожелание, а не позиция РПЦ.
Вона мелкобриты запустили антикороновирус,немного обкакались,отозвали,потом подправили как надо,опять пустили в оборот и ничего.
Тебе бы читать научиться для начала. Может дойдёт чем отличаются клинические испытания от реализации и серийного производства.
Тоже слышал: в Англии уже нескольких похоронили.Препарат оказал пагубное воздействие на спинной мозг (( Уже на суд подали.
Если тебе доверен приход РПЦ, то в КГБ о тебе знают всё. Любой церковный сановник проводит и поддерживает политику власти.