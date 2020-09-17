Большим разработкам – большое будущее. Предприятия Алтая получат грантовую поддержку

С 1 сентября 2020 года открыт прием заявок на конкурс "Проекты Национальной технологической инициативы". Компании края смогут получить гранты на исследование и разработку новых продуктов, приобретение необходимого оборудования, маркетинговые исследования, сертификацию, патентование или промышленные испытания.

"Мы участвовали в конкурсе в 2019 году и победили в номинации "Энерджинет". Суммы гранта хватило на то, чтобы приобрести лазерный маркер, автоматический станок и начать разработку программного комплекса. Считаю, что это хороший импульс для старта", – рассказал победитель прошлого года Николай Мошков.

Общий премиальный фонд конкурса – 1,6 млн рублей. В этом году его разделят между собой компании, ставшие победителями в одной из четырех номинаций:

"Фуднет" – индивидуальное персонализированное питание, геномика, альтернативные источники сырья, точное земледелие и органическое сельское хозяйство;

"Хелснет" – превентивная медицина, спорт и здоровье, медицинская генетика, информационные технологии в медицине, здоровое долголетие, биотехнологии в медицине;

"Энерджинет" – надежные и гибкие распределительные сети, интеллектуальная распределенная энергетика, персональная энергетика и потребительские сервисы;

"Технет" – цифровое проектирование и моделирование, новые материалы, аддитивные, гибридные технологии, числовое программное управление, компоненты робототехники и сенсорика, информационные системы управления предприятием, большие данные (Big Data), индустриальный интернет.

Конкурс с 2017 года ежегодно организует Министерство экономического развития Алтайского края. За это время грантовую поддержку получили 12 компаний. Цель конкурса – создание конкурентоспособной экономики региона, поддержка новых разработок, развитие благоприятной среды для стартапов.

Чтобы посмотреть конкурсную документацию и подать заявку на участие, нужно отправить запрос на innov@alregn.ru или связаться с организаторами по телефону (3852) 35-48-89.