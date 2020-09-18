Новый памятник на могиле солдата ВОВ установили в Петропавловском районе

Новый памятник на могиле солдата Великой Отечественной войны установили в Петропавловском районе. Заменить надгробье и могильную плиту помогли участники проекта "Победа в каждом из нас" и представители Алтайского регионального отделения Поискового движения России.

Участник Великой Отечественной войны Лукьян Дорофеевич Ярцев родился в селе Паутово Петропавловского района в 1902 году. Отсюда же ушел на фронт. В 1943 году был тяжело ранен осколком мины в голову. Домой вернулся после Победы с боевыми наградами. К сожалению, рана постоянно давала о себе знать. В 1954 году Лукьян Дорофеевич умер.

В 2019 году дети Лукьяна Ярцева – Лина Серова и Анатолий Ярцев – обратились с просьбой о замене надгробья на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Подобных обращений из Алтайского края было три: из села Качусово Шипуновского района, Бийска и села Паутово Петропавловского района. Силами ОНФ в Алтайском крае уже заменили памятник на могиле Ивана Петровича Пермякова в Шипуновском районе. Работу по облагораживанию могилы в Паутово взял на себя проект "Победа в каждом из нас".

"Это наша дань памяти и уважения человеку, который защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войне. Лукьян Дорофеевич принимал участие в тяжелых боях за Сталинград, в Донбасском рейде. Он был тяжело ранен. Но прошел курс реабилитации и вновь вернулся в строй, а не отправился в тыл. Мы приняли участие в восстановлении памятника на могиле Лукьяна Дорофеевича в благодарность за его вклад в Великую Победу", — отметил координатор проекта "Победа в каждом из нас".

17 сентября 2020 года в селе Паутово Петропавловского района состоялась замена старого памятника на новый. К сожалению, у родственников Лукьяна Ярцева не осталось его фотографий. Поэтому на надгробье только имя солдата и годы жизни.

Сын Лукьяна Ярцева, Анатолий, был очень тронут, его переполняли чувства признательности. Он написал и зачитал вслух длинное письмо, полное слов благодарности в адрес тех, кто помог в приобретении и установке.

Кстати, дочери и сыну было мало известно о боевом пути их отца, а в военных документах содержались ошибки. Восстановить историю службы Лукьяна Ярцева и исправить неточности удалось бойцам Алтайского регионального отделения Поискового движения России. Руководитель – Дмитрий Вейн – передал наградной лист солдата родственникам. А история его службы на фронте будет выставлена в интернет-проекте Министерства обороны РФ "Дорога памяти".

Справка:

Уроженец села Паутово Лукьян Дорофеевич Ярцев, как и многие из его поколения, родившиеся в начале ХХ века, испытал нелегкую судьбу. Тяжелый крестьянский труд, коллективизация, колхозное строительство, война.

На фронт Лукьян Ярцев попал уже взрослым, зрелым мужчиной, у которого дома осталась семья и дети. Службу наш земляк начал в алтайской 73-й кавалерийской дивизии. В рядах ее 235-го кавалерийского полка принял боевое крещение в августе 1942 года на Брянском фронте.

В огне Сталинграда

Переименованная вскоре в 55-ю кавалерийскую, алтайская дивизия приняла участие в Сталинградской битве. 19 ноября 1942 года, в первый день контрнаступления, у Волжской твердыни наши конники освободили станицу Усть-Медведицкую, уничтожив до двух батальонов фашистской пехоты и около 20 танков.

С тяжелыми боями двигался дальше на запад красноармеец Ярцев со своими однополчанами, освобождая вместе с другими частями крупные железнодорожные станции и мощные узлы сопротивления врага – Обливскую, Чернышевскую, Морозовскую, Тацинскую, Белую Калитву. В этих боях особенно ярко проявились выносливость и упорство, боевая сноровка и воля к победе – качества сибиряков-алтайцев, с которыми вынужден был считаться противник.

Донбасский рейд

Но вскоре его, как и многих других наших конников, ждала беда: в ходе Донбасского рейда в феврале 1943 года советский 8-й кавалерийский корпус (в составе которого была и 55-я дивизия) попал в окружение. Это был рейд по тылам противника, который проходил в невероятно тяжелых условиях, по открытой местности, изрезанной оврагами. Один из участников боев вспоминал: "В эту зиму выпало много снега. Стояли сильные морозы. Пушки, автомашины, повозки приходилось тащить на руках. Даже верховые лошади порой с трудом выбирались из сугробов".

Действия кавалеристов в тылу врага произвели на него ошеломляющее впечатление, но вскоре фашисты опомнились и контратаковали. 8-й кавалерийский корпус к этому времени вел бои на окраине города Дебальцево. Немцы стянули сюда крупные силы пехоты и танков, прорвались на флангах и начали сжимать кольцо окружения вокруг корпуса. Кавалеристы отчаянно сопротивлялись, пытаясь прорваться в Дебальцево, но выполнить эту задачу не удалось. 23 февраля 1943 года командир корпуса генерал Борисов (вскоре, тяжело раненый, он попадет в плен) отдал приказ на выход из окружения. С боями, преодолевая сопротивление немцев, конники начали выходить к своим.

В этот же день Лукьян Ярцев был тяжело ранен осколком мины в голову. В неразберихе отступления его сумели эвакуировать в тыл. Лишь после четырехмесячного лечения в госпитале он снова вернулся в строй. Впереди были новые бои, ранения, награды.

К сожалению, после войны наш герой прожил недолгую жизнь: давали знать о себе раны. В 1954 году он ушел из жизни. Помять о своем отце хранят его сын и дочь, а подвиги его прославленной дивизии увековечены в книге "В сабельном походе", вышедшей в Барнауле в 1974 году.

Справку подготовил Дмитрий Вейн – председатель Алтайского регионального отделения Поискового движения России, к.и.н.