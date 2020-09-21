Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края ушел в отставку

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Попрядухина. Об этом сообщили в краевом правительстве.

"Виктор Томенко подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий и освобождении от замещаемой государственной должности по собственному желанию министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина с 21 сентября 2020 года", — говорится в сообщении.

Врио министра природных ресурсов и экологи назначена начальник управления природных ресурсов и нормирования Лариса Беребердина.

Информация о возможной отставке Попрядухина появилась в СМИ сегодня, 21 сентября. Сам теперь уже бывший министр от комментариев отказался.

"Я к комментариям абсолютно не готов", — отрезал он.