Прощание с погибшей на Павловском тракте семьей пройдет 23 сентября

В среду, 23 сентября, в Иоанно-Богословской церкви по адресу Шумакова, 25а состоится прощание с погибшей в страшном ДТП на Павловском тракте семьей. Об этом в социальных сетях сообщили друзья умерших.

Церемония пройдет с 11 до 12 часов дня.

Напомним, что семья из четырех человек погибла в аварии на Павловском тракте 20 сентября. Полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители проверят, соблюдалась ли техника безопасности при ремонте дороги и соблюдал ли сам водитель кроссовера правила дорожного движения.

Как уже писал amic.ru, в сети появилась видеозапись на которой запечатлен момент аварии. Судя по ней, кроссовер ехал на огромной скорости. Известно, что после аварии стрелка спидометра иномарки застыла на отметке в 150 км/ч.