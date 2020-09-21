ДТП в Барнауле на Павловском тракте. Что известно об аварии, в которой погибла семья?

Что известно о погибших?

За рулем внедорожника был мужчина 1989 года рождения. Вместе с ним в салоне также находились:

женщина 1988 года рождения;

мальчик 2011 года рождения;

девочка 2017 года рождения.

Все они скончались на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Как уточнили РИА "Новости" в правоохранительных органах, все погибшие – члены одной семьи. По данным источников amic.ru, в машине находилась семья Бобровых. Супруги Виктория и Павел вместе с детьми ехали с празднования дня рождения мамы Виктории.

Как пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на слова родственников, в этот вечер Павел был злой, выпивал и не пустил жену за руль. Друзья рассказали изданию, что у супругов в последнее время не ладились отношения, Виктория даже хотела подать на развод.

Однако официальных данных о том, что мужчина был в нетрезвом состоянии, пока нет (результат покажет экспертиза). Почему же автомобиль на высокой скорости влетел в припаркованный КамАЗ – специалистам еще предстоит выяснить.

В паблике Barnaul22 пишут, что один из детей ехал на переднем сиденье и не был пристегнут, и якобы в момент удара ребенок вылетел из машины. В ГУ МВД России по Алтайскому краю amic.ru отметили, что следователи действительно рассматривают версию, что один из детей находился на переднем сиденье.