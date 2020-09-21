ДТП в Барнауле на Павловском тракте. Что известно об аварии, в которой погибла семья?

Страшное ДТП произошло в Барнауле вечером 20 сентября. В результате столкновения автомобиля со стоящим на дороге КамАЗом погибла семья с детьми. Что известно об аварии к этому часу – читайте в материале amic.ru.
20 сентября в 20:55 в Барнауле на Павловском тракте в районе дома № 319 автомобиль Toyota RAV4 врезался в стоящий на дороге КамАЗ. В результате сильного удара внедорожник смяло в груду металла.
По словам очевидцев, автомобиль ехал с явным превышением скорости. Судя по фото, опубликованным в группе "Инцидент Барнаул", стрелка спидометра после аварии замерла на отметке 150 км/ч.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего.
За рулем внедорожника был мужчина 1989 года рождения. Вместе с ним в салоне также находились:
- женщина 1988 года рождения;
- мальчик 2011 года рождения;
- девочка 2017 года рождения.
Все они скончались на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Как уточнили РИА "Новости" в правоохранительных органах, все погибшие – члены одной семьи. По данным источников amic.ru, в машине находилась семья Бобровых. Супруги Виктория и Павел вместе с детьми ехали с празднования дня рождения мамы Виктории.
Как пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на слова родственников, в этот вечер Павел был злой, выпивал и не пустил жену за руль. Друзья рассказали изданию, что у супругов в последнее время не ладились отношения, Виктория даже хотела подать на развод.
Однако официальных данных о том, что мужчина был в нетрезвом состоянии, пока нет (результат покажет экспертиза). Почему же автомобиль на высокой скорости влетел в припаркованный КамАЗ – специалистам еще предстоит выяснить.
В паблике Barnaul22 пишут, что один из детей ехал на переднем сиденье и не был пристегнут, и якобы в момент удара ребенок вылетел из машины. В ГУ МВД России по Алтайскому краю amic.ru отметили, что следователи действительно рассматривают версию, что один из детей находился на переднем сиденье.
Подписчики группы Barnaul22 сообщают, на этом участке дороги установлены знаки, ограничивающие скорость до 40 км/ч. По предварительным данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, здесь также есть знаки, которые предупреждают о проведении дорожных работ.
Следователь отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственной части СУ УМВД России по Барнаулу возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Прокуратура Барнаула проверит действия дорожников: соблюдали ли они требования ГОСТ при организации дорожного движения в местах проведения ремонта.
"В ходе проведения поверки в том числе будет дана оценка действиям организации, осуществляющей ремонтные работы по подготовке схемы организации дорожного движения в месте производства работ, комитету по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула по согласованию указанной схемы и органам ГИБДД по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения при организации дорожного движения в указанном месте производства дорожных работ", – уточнили в ведомстве.
Комментарии
Ссора ,психи всегда так плачевно заканчивается за рулем.Еще и детей прибрали ужас..
Амител, комментаторы! Зачем писать эти все слухи??? Кто то говорит, что он не пил.. вот к чему это? Амик, вы в погоне за рейтингами все человеческое потеряли уже
от тещеньки ехал
надо еще проверить производителя автомобилей, ограничение 40, а машина едет все 150
Амик, удалите эти сплетни. Они ехали от его мамы. И он не пил ни капли. Удалите!! Как не стыдно. Ниже уровня помойного ведра скатились уже
Пьяный со сукоростью 150... А дорожники виноваты, не там КАМАЗ поставили. А нечего ставить, где пьяные неадекваты ездят.