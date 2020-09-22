Минздрав разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса

Минздрав РФ разрешил клинические испытания еще одной вакцины от COVID-19, которую разработали в Центре Чумакова, пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение ведомства.

По информации издания, клиническое исследование нового препарата начнется в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Кирове. В испытаниях примут участие свыше трех тысяч добровольцев, которые после вакцинации 16 дней будут находиться в изоляции в стационаре.

Как отметил гендиректор Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов, клинические испытания планируется завершить уже в ноябре текущего года.

По последним данным, в России выявлено 1,1 млн заболевших коронавирусом, 19,4 тысячи человек скончались.