Алтайский охотник подстрелил краснокнижную птицу и бросил умирать

Неизвестный охотник серьезно ранил кудрявого пеликана в Алтайском крае, сообщает в социальной сети барнаульская организация "Ноев ковчег", которая занимается реабилитацией диких животных для их выпуска назад в природу.

Умирающую птицу нашли в Угловском районе. В тяжелом состоянии ее доставили ветеринарам. Шансы пеликана на выздоровление специалисты оценивают как низкие.

По словам орнитолога Алексея Эбеля, маловероятно, что удастся привлечь к ответственности охотника, подстрелившего краснокнижного пеликана.

"Если бы это была пуля, то найти можно, но это дробь, – пояснил Эбель. – Да и, к сожалению, здесь нет уголовки, только административный штраф, поэтому особой прыти в расследовании никто проявлять не будет".

Ранее amic.ru писал, что житель села Новокаменка Ельцовского района Алтайского края нашел недалеко от озера краснокнижного малого лебедя, который запутался в сети, ослаб и не мог улететь.

Мужчина разместил птицу у себя и активно за ней ухаживал. Через два дня лебедь восстановился и его выпустили на том же озере, где нашли.