В Евросоюзе не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Инаугурация и новый президентский срок Александра Лукашенко лишены демократической легитимности и ведут к усугублению кризиса в Белоруссии, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

"ЕС вновь подтверждает, что президентские выборы 9 августа в Белоруссии не были ни свободными, ни честными. ЕС не признает их результаты, которые были сфальсифицированы", – говорится в документе.

Боррель также напомнил, что Евросоюз призывает провести в республике новые выборы, отказаться от применения силы и отпустить задержанных. По мнению европейской стороны, президентство Лукашенко противоречит воле существенной части населения Белоруссии.

Ранее в госдепартаменте США не признали Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии, а результаты выборов назвали сфабрикованными.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, по результатам которых Александр Лукашенко победил в шестой раз, набрав более 80% голосов. После это в стране начались массовые митинги.

23 сентября в столице республики Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. По информации местных СМИ, дата церемонии до последнего момента держалась в секрете даже от членов правительства.