В Евросоюзе не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Инаугурация и новый президентский срок Александра Лукашенко лишены демократической легитимности и ведут к усугублению кризиса в Белоруссии, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
"ЕС вновь подтверждает, что президентские выборы 9 августа в Белоруссии не были ни свободными, ни честными. ЕС не признает их результаты, которые были сфальсифицированы", – говорится в документе.
Боррель также напомнил, что Евросоюз призывает провести в республике новые выборы, отказаться от применения силы и отпустить задержанных. По мнению европейской стороны, президентство Лукашенко противоречит воле существенной части населения Белоруссии.
Ранее в госдепартаменте США не признали Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии, а результаты выборов назвали сфабрикованными.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, по результатам которых Александр Лукашенко победил в шестой раз, набрав более 80% голосов. После это в стране начались массовые митинги.
23 сентября в столице республики Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. По информации местных СМИ, дата церемонии до последнего момента держалась в секрете даже от членов правительства.
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Лети Саня, лети!
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А.Невзоров: Он заперся, погасил свет, поднатужился – и, не снимая штанов, совершил акт влажной инаугурации
Ну раз жена тихановского сказала, значит так оно и должно быть.Весь еврапорламент её единогласно поддержал.
Не могут нормально организовать такое важное дело, как выборы президента, доверяют всё каким-то там "избирателям".
В России это просто невозможно!
Ой же какое тупое дубьё эти европарламентарии.
он был не легитимным еще лет 20 назад на подпевках у кремля.
признаю только те страны в которых сидят такие же " перисиденты лукашенки"
Легитимность,демократия-пустые пропагандистские буржуазные слова.Приготовьтесь,товарищи к визгу и что там у них ещё будет в первой декаде ноября в самой демократичной и легитимной в мире стране )
24.09.2020 17:35
- гость -
Легитимность,демократия-пустые пропагандистские буржуазные слова.Приготовьтесь,товарищи к визгу и что там у них ещё будет в первой декаде ноября в самой демократичной и легитимной в мире стране )
Уймись, глоба, неизвестно , что будет в первой декаде ноября в одной из недемократичной и нелегитимной стране
чё ани идиоты чтоле мухлёфщика признавать, эт себя не уважать!
Любой здравый человек в своём уме его не признаёт!
to 17:39
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То есть ты не предполагаешь а начале декабря в стране светоча демократии и свободы ни визга,ни беспорядков не будет?Всё будет по легитимному?В прошлые президентские выборы за Трампа проголосовало меньше людей чем за его соперника,но выиграл всё равно Трамп.Потому что по демократическому и по легитимному ))
Почему эта братва не может уйти от кормушки - потому что после потери поста будет и суд, и изъятие наворованного, и черен от лопаты в заднице...
то 17:51 Пора начать готовить социалистическую революцию.
Эх вы!? Все тут злопыхатели против Лукашенко!!!
Когда вас на очередных выборах надувают, а потом замасливают, а то и дубинками и газом - вы сразу спокойные становитесь... А сейчас Лукашенко вам не легитимный??!. Перед собой бы постыдились такое говорить!
Запад как лживая щука, не признает то что не выгодно им, не важно правдиво или нет.
И Вторую мировую они выиграли без СССР.
Удивляют местные подпевалы.
Люди вы слепые и глухие? Поманили вас евриком , готовы маму продать?
Да перетравят вас как тараканов, западу вы не нужны, нужны земли, ресурсы.
И Вторую мировую они выиграли без СССР.
Удивляют местные подпевалы.
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Более того,эти еврапорламентарии в прошлом году приняли резолюцию,что СССР наравне с Германией виноваты в развязывании Второй мировой!!!??Месные либерасты их безусловно поддержали...
24.09.2020 18:48
- гость -
Дак опг захватившее власть и продаёт ресурсы страны за еврики и долларики, как ты думаешь, зачем северный пото-2 строили?
Северный поток-2 строили чтобы государственную казну пополнять.А это зарплаты бюджетникам и пенсии старым людям.