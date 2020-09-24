"Самое плохое состояние". Онищенко раскритиковал бесплатное питание в алтайских школах

Глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко резко раскритиковал организацию бесплатного питания в Алтайском крае. Произошло это на заседании рабочей группы в Москве.

Выслушав доклад замминистра образования региона Ларисы Терновой, Онищенко заострил внимание на жалобах родителей алтайских школьников на меню.

"Родители заявили, что детям не дают мясо. Вы, видимо, провели какую-то психологическо-терапевтическую акцию – не знаю, кого вы туда приглашали? Этого нашего гипнотизера, который рассасывал швы? И сказали, что в следующем году будете мясом кормить. И это называется все хорошо?" – возмутился парламентарий.

По его словам, из 1025 школ Алтайского края 700 имеют полный износ оборудования, не соответствующего элементарным требованиям по пищеблокам. "Скоро на костре суп варить будете", – цитирует Онищенко РИА "Новый день". Как отметил депутат, в Алтайском крае самое плохое состояние школ, ни в одном субъекте РФ такого нет.

В региональном Минобрнауки amic.ru заявили, что 100% учеников края питаются в соответствии со всеми санитарным требованиями. Совместно с Роспотребнадзором проведена паспортизация всех школьных пищеблоков. Специалисты приняли исчерпывающие меры по созданию условий для технологической и инфраструктурной готовности пищеблоков всех школ. Министерство ведет ежедневный контроль за организацией горячего питания, по возникшим вопросам учебным заведениям оказывают методическую поддержку.

Напомним, бесплатным питанием в Алтайском крае обеспечены 119 тысяч учеников 1-4 классов. На эти цели из федерального бюджета региону выделено около 350 миллионов рублей. Общие же затраты составляют порядка 500 миллионов.