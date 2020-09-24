"Самое плохое состояние". Онищенко раскритиковал бесплатное питание в алтайских школах

Глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко резко раскритиковал организацию бесплатного питания в Алтайском крае. Произошло это на заседании рабочей группы в Москве.
Выслушав доклад замминистра образования региона Ларисы Терновой, Онищенко заострил внимание на жалобах родителей алтайских школьников на меню.
"Родители заявили, что детям не дают мясо. Вы, видимо, провели какую-то психологическо-терапевтическую акцию – не знаю, кого вы туда приглашали? Этого нашего гипнотизера, который рассасывал швы? И сказали, что в следующем году будете мясом кормить. И это называется все хорошо?" – возмутился парламентарий.
По его словам, из 1025 школ Алтайского края 700 имеют полный износ оборудования, не соответствующего элементарным требованиям по пищеблокам. "Скоро на костре суп варить будете", – цитирует Онищенко РИА "Новый день". Как отметил депутат, в Алтайском крае самое плохое состояние школ, ни в одном субъекте РФ такого нет.
В региональном Минобрнауки amic.ru заявили, что 100% учеников края питаются в соответствии со всеми санитарным требованиями. Совместно с Роспотребнадзором проведена паспортизация всех школьных пищеблоков. Специалисты приняли исчерпывающие меры по созданию условий для технологической и инфраструктурной готовности пищеблоков всех школ. Министерство ведет ежедневный контроль за организацией горячего питания, по возникшим вопросам учебным заведениям оказывают методическую поддержку.
Напомним, бесплатным питанием в Алтайском крае обеспечены 119 тысяч учеников 1-4 классов. На эти цели из федерального бюджета региону выделено около 350 миллионов рублей. Общие же затраты составляют порядка 500 миллионов.
Комментарии
Раскритиковал- где оргвыводы, или только в советское время их умели делать????
На завтрак есть мясо не очень полезно. Организм будет занят перевариванием пищи, а не учебой. Яйца еще нормально. Яжемамы скоро будут шашлыки требовать.
При СССР вообще не было никаких завтраков.
И как Онищенко узнал о состоянии пищеблоков в крае, если он сюда не приезжал?
24.09.2020 17:13
- гость -
Завтракают дети дома. В школе посредине смены уже не завтрак, а ранний обед. К тому же размеры котлетки такие смешные, что во вред она уж точно не будет!
24.09.2020 17:18
- гость -
По ссылке про жалобы читайте. Там именно про завтраки с мясом.
— Лев Толстой, — сказал Коля дрожащим голосом, — тоже не ел мяса.
Организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции.
Для особо одаренных ... объясните фразу про гипнотизера, причем тут швы?)))
Мясо не очень полезно?! А если для ребёнка это единственная возможность поесть мяса, пусть даже столовского? У нас в крае половина семей за чертой бедности. Ну не кормовой же крупой-сечкой детей кормить, как первые две недели. Даже учителя понять не могли, чем детей потчивали наши чиновники.