Разнообразнее и вкуснее. Власти Барнаула пообещали улучшить школьное питание

Комитет по образованию Барнаула ответил на жалобы родителей на качество бесплатного школьного питания, сообщает "Политсибру".
Чиновники заверили журналистов, что рацион питания детей станет разнообразнее и вкуснее. Это планируют сделать за счет усовершенствования технологии приготовления гарниров.
"В связи с многочисленными обращениями родителей комбинат школьного питания "Глобус" работает над совершенствованием рациона питания и меню", – уточнили в мэрии.
Еще одним нововведением должно стать добавление в рацион на завтрак биточков, гуляша, шницеля, фрикаделек, картофельной и творожной запеканок, которые ранее подавали только в обед.
Точную информацию о рационе питания школьников можно получить на сайте образовательной организации, в которой обучаются дети, напомнили в комитете.
Как ранее сообщил amic.ru, с 1 сентября все школьники начальных классов в Алтайском крае обеспечены бесплатными горячими обедами. Всего в регионе насчитывается порядка 119 тысяч учащихся первых-четвертых классов.
Комментарии
1 смене почему-то только каши и по пятницам рагу
лучше проверьте как женщин в 2 роддоме кормят
вода хлеб каша и куриные кости в пустой похлебке
НИКОГДА
НИКОГДА не будет комбинат кормить нормально
воруют без совести и стыда
В первый день дали гречку - размазню, без капли масла. Пить дали что-то не идентифицируемое, то ли чай, то ли какао с молоком. Ребёнок съел только кусочек хлеба. Во второй день дали манную кашу, чай и хлеб. Ешьте сами работники Глобуса это варево! Лучше бы мы по-прежнему платили. В прошлом году на завтрак всегда давали что-то мясное или рыбное.
В первый день дали гречку
Во второй день дали манную кашу, чай и хлеб.
Ну вы же хотели бесплатное питание для школьников в стране с высокоразвитой коррупцией? Получите и распишитесь!
3.09.2020 14:42
Светлана
Поддерживаю! Сегодня тоже была до предела возмущена манной кашей и чаем с куском хлеба. Это и есть, по мнению КШП "Глобус", здоровое питание???