Барнаульца, насмерть сбившего женщину, заключили под стражу

40-летнего автолюбителя, совершившего смертельный наезд на женщину в Барнауле, взяли под арест на два месяца, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

После наезда на пешехода мужчина попытался скрыться с места происшествия, но его оперативно задержали. В ближайшие два месяца от правосудия ему не спрятаться - по решению суда, он их проведет в СИЗО.

"Считаю, что это абсолютно необходимые и оправданные меры со стороны правоохранителей, продиктованные законом, — прокомментировала председатель Общественного совета регионального управления МВД России Татьяна Величко, с оговоркой, что не претендует на "истину в последней инстанции". — Этот гражданин опасен для общества, у него отсутствует понятие социальной ответственности. Такие поступки вызывают остро негативную реакцию общественности и должны быть наказаны по закону".

Как уже сообщал amic.ru, 22 сентября на проспекте Ленина неподалеку от "Геомаркета" на пешеходном переходе Toyota Vista насмерть сбила 59-летнюю женщину. Водитель попытался сбежать, но его поймали очевидцы и подоспевшие сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что 40-летний автомобилист был пьян — содержание алкоголя в крови составило 0,903 промиле.