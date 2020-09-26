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Новости

"За 1,5 млн уже не найти". В Барнауле стремительно дорожают новостройки

, ИА "Амител"
Каждый новый проект девелоперов выходит на рынок дороже предыдущего
Строительство ЖК в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительство ЖК в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Льготная ипотека под 6% спровоцировала ажиотажный спрос на новостройки в Барнауле: за несколько месяцев в строящихся домах были проданы все "однушки" и "двушки". Об этом сообщили риелторы на круглом столе 24 сентября. Эксперты отмечают, что покупатели, которые не нашли нужные варианты, не хотят покупать квартиры на вторичном рынке и ждут старта продаж новых проектов. Причем новая тенденция говорит о том, что сейчас застройщики управляют рынком.

"Сезонность размазалась"

До 2020 года рынок недвижимости Алтайского края был зависим от фактора "сезонность", отметила председатель комитета АлтТПП по предпринимательству в строительной сфере Марина Ракина на круглом столе 24 сентября. Осенью фермеры региона традиционно продавали урожай, а часть средств вкладывали в недвижимость: покупали жилье для себя, детей, для последующей сдачи в аренду или перепродажи. Риелторы, застройщики и продавцы заранее готовились к "фермерскому" сезону. Но после введения льготной ипотеки под 6% все изменилось. 

"Сезонность, которая многие годы двигала рынок, "размазалась". Сейчас ситуацией в большей степени руководит застройщик. Туда, где появляются новые кварталы, и направлен покупательный спрос. Людям хочется новое жилье, локацию поменять. Компании сегодня выбирают привлекательные микрорайоны, обустраивают их, создают инфраструктуру, строят дороги. Теперь рынком жилья полностью руководят застройщики", – уверена Марина Ракина.

По ее мнению, трансформация рынка произошла еще из-за превышения спроса над предложением. Сейчас "однушек" и "двушек" в строящихся домах Барнаула практически не найти. В результате покупатели, даже получив одобрение по ипотеке, "встали в очередь" и ждут, когда начнется строительство новых ЖК. 

"Застройщики в пандемию распродали многие объекты, рынок замер в ожидании новых проектов, новых кварталов. Свободные квартиры на рынке есть, но во многих сегментах наблюдается дефицит. Однокомнатных квартир за 1,5-1,6 млн рублей остались единицы, они присутствуют только в квартальной застройке. Такую квартиру в точечном проекте не найти. Наверное, минимальная цена стартует от 1,8 млн рублей", – поясняет Марина Ракина.  

Нерезкое удорожание

Застройщики города подтверждают, что действительно готовятся к запуску новых проектов. Но связано это совсем не с повышенным спросом и ожиданиями покупателей, а планами по вводу жилья, установленными для девелоперов, который они обязаны выполнить. 

"К концу года у компаний завершаются все текущие периоды, мы стараемся подтвердить цифры, которые заявляем на текущий год по вводу. Поэтому старт новых проектов планируется на глубокую осень", – говорит заместитель директора строительной компании "Алгоритм" Владимир Чернышев.

Однако купить "однушку" за 1,5 млн рублей в таких проектах тоже будет нереально, предупреждают застройщики. Сейчас, по словам Чернышева, почти все девелоперы завершают проекты по договорам долевого участия и переходят на проектное финансирование. 

"Рост цен на жилье будет обусловлен увеличением нагрузки за сопровождение кредита – это цена участия банка в отношениях "застройщик – покупатель". Влияет и сезонный вопрос поднятия цен. Я не думаю, что удорожание квартир будет резким, большим, существенным, однако оно точно произойдет", – прогнозирует Чернышев.

Сколько стоят квартиры в Барнауле?

По данным портала "Найди дом", в августе на вторичном рынке Барнаула однокомнатные квартиры продавались в среднем за 1,6 млн рублей, двухкомнатные – 2,5 млн рублей, трехкомнатные – 3,4 млн рублей, четырехкомнатные – 4,6 млн.

На первичном рынке средняя цена однокомнатной квартиры в новостройке – 1,78 млн рублей, "двушки" – 2,51 млн рублей, "трешки" – 3,5 млн рублей, четырехкомнатной квартиры – 4,1 млн рублей.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

26.09.2020 09:54
- гость -

заказуха на заказухе...

26.09.2020 10:03
Alex1976

Цены все выше, а качество новостроек все хуже и хуже

26.09.2020 10:13
- гость -

Откуда деньги у фермеров?они ж на дотациях сидят вроде....

26.09.2020 11:04
- гость -

фермеры в этом году десятками миллионов зарабатывают, так как везде засуха в том числе и в Казахстане, а у нас хороший урожай

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