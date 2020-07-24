"Это как отдых в Крыму". Девелоперы Барнаула объяснили, почему строят меньше квартир

В Алтайском крае резко упали объемы строительства: за полгода девелоперы возвели на 16% меньше квартир, чем в 2019 году. Компании считают, что паниковать пока рано, план по вводу жилья на 2020 год они все-таки выполнят, нарастив темпы работ в июле-декабре. Однако уже в следующем году на рынке жилья края и Барнаула может наступить провал, а вслед за ним – резкое подорожание квартир.

Рывок в конце года

За шесть месяцев 2020 года девелоперы Алтайского края построили 3 723 квартиры площадью 264 тыс. квадратных метров. Это на 16,2% ниже показателей за аналогичный период прошлого года, подсчитали в крайстате. Застройщики региона объясняют: в первом полугодии компании традиционно сдают намного меньше многоквартирных домов, чем во втором. По данным сайта ДОМ.РФ, в четвертом квартале 2020 года запланирован ввод 24 жилых комплексов.

"У каждого дома есть свой график ввода в эксплуатацию. Чаще всего компании ставят срок сдачи на конец года. Это такой психологический рубеж. Сейчас некоторые дома Барнаула уже готовы к вводу, но идет сезон благоустройства территории, поэтому сдавать объекты будут осенью-зимой. Это как отдых в Крыму – до июня никого не было, а в июле перевыполнили все планы, мест нет", – считает исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.

Сейчас, по мнению девелоперов, темпы строительства в регионе высокие. Компании опасались, что из-за пандемии коронавируса несколько месяцев не смогут работать и будут переносить сдачу домов.

Первый заместитель гендиректора ИСК "Союз" Александр Мишустин рассказал amic.ru, что именно так произошло в Москве и Санкт-Петербурге. Застройщики этих городов не работали почти два месяца и вернулись на стройплощадки только несколько недель назад.

"В прошлом году в Барнауле было начато много объектов. Компаниям к 1 июля 2019-го нужно было возвести дом на 30%, чтобы не переходить на проектное финансирование. Сданы эти дома будут к концу 2020 года или в следующем. Работы по ним идут, темпы высокие. Зима была теплее нормы, поэтому ни одной недели мы не потеряли из-за морозов, а весной и летом не было затяжных дождей. Да и из-за коронавируса простояли всего неделю", – говорит Мишустин.

Последний раз и – провал

Всего же по итогам 2020 года в Алтайском крае должны ввести 779 тыс. квадратных метров жилья, из которых 530 тыс. – в Барнауле. Застройщики краевой столицы были удивлены такими цифрами: в 2019 году мэрия поставила план в 400 тыс. "квадратов". И хотя компании его перевыполнили (построили 492 тыс.), они не ожидали, что объемы вырастут почти на треть.

Девелоперы предполагают, что у них все-таки получится сдать эти полмиллиона "квадратов". Но повторно к таким цифрам отрасль вернется еще нескоро. Дело в том, что сейчас застройщики работают на пике: в Барнауле строят почти 90 многоквартирных домов площадью около 1 млн квадратных метров. Из них, по данным ДОМ.РФ, 24 дома должны сдать конца года, 33 – в 2021.

И задела на следующие годы у компаний нет. В 2019 году девелоперы получили 26 разрешений на строительство, а в 2020 – всего два. Это приведет к тому, что в 2021-2022 годах объемы работ начнут снижаться. Эксперты опасаются, что город может вернуться к показателям 2014-2015 годов, когда компании возводили в год 30-40 тыс. "квадратов" жилья. Из-за дефицита квартиры в новостройках продавались по рекордным 51,2 тыс. рублей (сейчас средняя стоимость составляет 48 тыс.), и компании не исключают, что эти цифры мы догоним и перегоним.

"Кривая" графика ввода жилья пойдет вниз, насколько серьезно она опустится, пока говорить преждевременно. Я общаюсь с коллегами, у них на этот год планы примерно совпадают с прошлогодними. Волноваться мы все будем в 2021 году, когда объемы строительства начнут серьезно падать", – отмечает Вячеслав Ширшов.

Такая динамика, по словам экспертов, связана с тем, что после перехода на проектное финансирование компании не понимали правила игры. Да и сейчас не все понимают. Девелоперы говорят, что эта схема строительства пока не отработана: банки, кредитующие стройку, могут прекратить финансирование, не одобрить проект или затянуть его рассмотрение. Именно поэтому многие застройщики ждут, когда другие компании "протопчут" путь.

Выполнить задачи нацпроекта "Жилье" мешает и отсутствие земельных участков под комплексную застройку, добавляет Вячеслав Ширшов. Сейчас в Барнауле активно застраивают несколько кварталов вдоль Павловского тракта, за ул. Попова. Но когда эти площади полностью освоят, компании могут на время приостановить работу.

"В городе не понятна ситуация с выделением земельных участков. Мы не знаем, где через 2-3 года будем строить и в каких объемах. Не хочется бежать за уходящим поездом, лучше все делать планово, равномерно, чтобы был земельный запас", – говорит Вячеслав Ширшов.

В Союзе строителей предлагают уже сейчас формировать новые участки под строительство, в том числе на уже застроенных территориях. Заняться такой работой должен город, однако пока мэрия не проявляет инициативы. Застройщики Алтайского края уверены: если и дальше закрывать глаза на назревшие проблемы, девелоперы не смогут продолжить работу в регионе. Некоторые компании уже заявляют: им интереснее и выгоднее работать в других городах. Эксперты предполагают, что по их пути могут пойти и другие застройщики, и тогда выбраться из "строительной ямы" краю будет непросто.

Цифра

В Алтайском крае по национальному проекту "Жилье" до 2025 года должны построить 5,6 млн "квадратов". Такие планы поставил президент Владимир Путин в мае 2018 года. Чтобы их выполнить, ежегодно в регионе застройщики должны сдавать почти 1 млн квадратных метров (многоквартирное жилье и индивидуальные жилые дома), из которых 700-800 тысяч – в Барнауле.