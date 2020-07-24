Пятница, 24 Июль, 11:52

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,96
€ 82,19
23°

795038 +0
Обь
260см -16


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Новости

"Это как отдых в Крыму". Девелоперы Барнаула объяснили, почему строят меньше квартир

, ИА "Амител"
Темпы строительства в Алтайском крае упали, но застройщики обещают ускориться к концу года
Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае резко упали объемы строительства: за полгода девелоперы возвели на 16% меньше квартир, чем в 2019 году. Компании считают, что паниковать пока рано, план по вводу жилья на 2020 год они все-таки выполнят, нарастив темпы работ в июле-декабре. Однако уже в следующем году на рынке жилья края и Барнаула может наступить провал, а вслед за ним – резкое подорожание квартир.

Рывок в конце года

За шесть месяцев 2020 года девелоперы Алтайского края построили 3 723 квартиры площадью 264 тыс. квадратных метров. Это на 16,2% ниже показателей за аналогичный период прошлого года, подсчитали в крайстате. Застройщики региона объясняют: в первом полугодии компании традиционно сдают намного меньше многоквартирных домов, чем во втором. По данным сайта ДОМ.РФ, в четвертом квартале 2020 года запланирован ввод 24 жилых комплексов.

"У каждого дома есть свой график ввода в эксплуатацию. Чаще всего компании ставят срок сдачи на конец года. Это такой психологический рубеж. Сейчас некоторые дома Барнаула уже готовы к вводу, но идет сезон благоустройства территории, поэтому сдавать объекты будут осенью-зимой. Это как отдых в Крыму – до июня никого не было, а в июле перевыполнили все планы, мест нет", – считает исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.

Сейчас, по мнению девелоперов, темпы строительства в регионе высокие. Компании опасались, что из-за пандемии коронавируса несколько месяцев не смогут работать и будут переносить сдачу домов.

Первый заместитель гендиректора ИСК "Союз" Александр Мишустин рассказал amic.ru, что именно так произошло в Москве и Санкт-Петербурге. Застройщики этих городов не работали почти два месяца и вернулись на стройплощадки только несколько недель назад.

"В прошлом году в Барнауле было начато много объектов. Компаниям к 1 июля 2019-го нужно было возвести дом на 30%, чтобы не переходить на проектное финансирование. Сданы эти дома будут к концу 2020 года или в следующем. Работы по ним идут, темпы высокие. Зима была теплее нормы, поэтому ни одной недели мы не потеряли из-за морозов, а весной и летом не было затяжных дождей. Да и из-за коронавируса простояли всего неделю", – говорит Мишустин.

Последний раз и – провал

Всего же по итогам 2020 года в Алтайском крае должны ввести 779 тыс. квадратных метров жилья, из которых 530 тыс. – в Барнауле. Застройщики краевой столицы были удивлены такими цифрами: в 2019 году мэрия поставила план в 400 тыс. "квадратов". И хотя компании его перевыполнили (построили 492 тыс.), они не ожидали, что объемы вырастут почти на треть.

Девелоперы предполагают, что у них все-таки получится сдать эти полмиллиона "квадратов". Но повторно к таким цифрам отрасль вернется еще нескоро. Дело в том, что сейчас застройщики работают на пике: в Барнауле строят почти 90 многоквартирных домов площадью около 1 млн квадратных метров. Из них, по данным ДОМ.РФ, 24 дома должны сдать конца года, 33 – в 2021.

И задела на следующие годы у компаний нет. В 2019 году девелоперы получили 26 разрешений на строительство, а в 2020 – всего два. Это приведет к тому, что в 2021-2022 годах объемы работ начнут снижаться. Эксперты опасаются, что город может вернуться к показателям 2014-2015 годов, когда компании возводили в год 30-40 тыс. "квадратов" жилья. Из-за дефицита квартиры в новостройках продавались по рекордным 51,2 тыс. рублей (сейчас средняя стоимость составляет 48 тыс.), и компании не исключают, что эти цифры мы догоним и перегоним. 

"Кривая" графика ввода жилья пойдет вниз, насколько серьезно она опустится, пока говорить преждевременно. Я общаюсь с коллегами, у них на этот год планы примерно совпадают с прошлогодними. Волноваться мы все будем в 2021 году, когда объемы строительства начнут серьезно падать", – отмечает Вячеслав Ширшов.

Такая динамика, по словам экспертов, связана с тем, что после перехода на проектное финансирование компании не понимали правила игры. Да и сейчас не все понимают. Девелоперы говорят, что эта схема строительства пока не отработана: банки, кредитующие стройку, могут прекратить финансирование, не одобрить проект или затянуть его рассмотрение. Именно поэтому многие застройщики ждут, когда другие компании "протопчут" путь.

Выполнить задачи нацпроекта "Жилье" мешает и отсутствие земельных участков под комплексную застройку, добавляет Вячеслав Ширшов. Сейчас в Барнауле активно застраивают несколько кварталов вдоль Павловского тракта, за ул. Попова. Но когда эти площади полностью освоят, компании могут на время приостановить работу.

"В городе не понятна ситуация с выделением земельных участков. Мы не знаем, где через 2-3 года будем строить и в каких объемах. Не хочется бежать за уходящим поездом, лучше все делать планово, равномерно, чтобы был земельный запас", – говорит Вячеслав Ширшов.

В Союзе строителей предлагают уже сейчас формировать новые участки под строительство, в том числе на уже застроенных территориях. Заняться такой работой должен город, однако пока мэрия не проявляет инициативы. Застройщики Алтайского края уверены: если и дальше закрывать глаза на назревшие проблемы, девелоперы не смогут продолжить работу в регионе. Некоторые компании уже заявляют: им интереснее и выгоднее работать в других городах. Эксперты предполагают, что по их пути могут пойти и другие застройщики, и тогда выбраться из "строительной ямы" краю будет непросто.

Цифра

В Алтайском крае по национальному проекту "Жилье" до 2025 года должны построить 5,6 млн "квадратов". Такие планы поставил президент Владимир Путин в мае 2018 года. Чтобы их выполнить, ежегодно в регионе застройщики должны сдавать почти 1 млн квадратных метров (многоквартирное жилье и индивидуальные жилые дома), из которых 700-800 тысяч – в Барнауле. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.07.2020 08:37
- гость -

Незамысловатая рекламка.

24.07.2020 08:47
- гость -

опять эта лапша на уши от амик...

24.07.2020 09:08
так вот

строить вонючии сараи стали на 16% меньше, это замечательно. скотское отношение и не уважение самого себя это в крови у россиян, стадные инстинкты преобладают. какая там самоизоляция при миллиарде гектар земли в стране лезут друг на друга. жить в мешке с минватой это трешь.

24.07.2020 09:12
Злая гостья

От слова "халва" во рту сладко не будет. Рынок перенасыщен новостройками в районах с плохой транспортной доступностью, с плохой планировкой и по дорогой цене. Инвестиции в них делать невыгодно, не перепродать потом. Года три ищу для подходящую двушку или трешку в новостройке, нет ничего. Вот просто нет.

24.07.2020 10:16
Лёха

Ну это же бабуин думал девелопер, глядя на статую Будды.

24.07.2020 10:45
АБОРИГЕН

24.07.2020 09:12
Злая гостья
Да, в части жилой застройки в Барнауле плохо абсолютно всё. Это как в магазин прийти, а там только килька в консервах...просроченная.

24.07.2020 11:39
Eugene

24.07.2020 09:08
так вот

А ты из богом избранных?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
11:51
"Аэрофлот" возобновит второй ежедневный рейс из Москвы в Барнаул 0
11:37
Два человека погибли в жестком ДТП в Алтайском крае 2
11:25
Продажи масок в России упали в 2,5 раза 3
11:13
Даже турки едут к нам. Почему туризм на Алтае на краю пропасти, хотя там все "забито" 3
11:01
Алтайские футболисты вошли в число лучших игроков чемпионата России 1
10:49
Алтайские коммунисты собирают деньги на оплату долгов Грудинина 12
10:36
Эксперт рассказал, стоит ли полностью разряжать смартфон 1
10:24
Суд решил изолировать от общества барнаульского чиновника Новикова на 10 суток 10
10:15
Пенсионеры заживо сгорели при пожаре в Алтайском крае 0
10:03
Встать на ноги. Как алтайский бизнесмен заново научился ходить и открыл свое дело 0
09:48
На Чуйском тракте приостановят ремонт в выходные. Но не везде 0
09:36
Асмус показала, как "разделила имущество" с Харламовым 7
09:24
Ни вейпа тебе, ни кальяна. Что запрещает новый антитабачный закон? 5
09:08
В Республике Алтай выявили 32 новых случая заражения коронавирусом 2
08:56
Вышел дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 3
08:44
В Горном Алтае повторно зацвел маральник 0
08:32
"Это как отдых в Крыму". Девелоперы Барнаула объяснили, почему строят меньше квартир 7
08:16
Корпоративный телеканал показал, как amic.ru создавал аудиогид о ж/д вокзале Барнаула 0
08:03
Рэпер Элджей подарил маме новый Mercedes 4
07:48
Решили быть стройнее. Жители Алтайского края стали есть меньше колбасы и хлеба 20
07:31
Стала известна дата начала нового сезона Российской футбольной премьер-лиги 0
07:15
"Жажда наживы". Алтайский следователь о коррупционерах, наградах и коронавирусе 2
07:01
Универсальный солдат. Почему на выпускников экономфака АГАУ всегда есть спрос 0
06:46
Раз в семь тысяч лет. Лучшие снимки кометы Neowise 0
06:32
Власти могут разрешить ввоз в Россию дешевого бензина 10
06:02
Жара и дожди. О погоде в Алтайском крае 24 июля 0
23:56
Такой день. Месяц без электричества в Тальменке и выпавший из окна барнаулец 3
23:30
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти выпавшего из окна барнаульца 1
23:09
В Алтайском крае пассажирский поезд насмерть сбил корову 0
22:54
Глава ЦИК объяснила удаление опроса о многодневном голосовании 10
22:30
На нескольких улицах Барнаула установят новые дорожные знаки 1
22:04
Путин присвоил Рамзану Кадырову звание генерал-майора Росгвардии 15
21:41
Танцуй без Бузовой. В Яровом заверили, что концерта певицы не будет 7
21:28
ФСБ задержала членов террористической организации в двух регионах Сибири и Москве 0
21:06
В Барнауле иномарка сбила велосипедиста рядом с тротуаром 2
20:49
Больше 180 повреждений обнаружено на теплосетях по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле 1
20:31
Эксперт оценил опасность случаев заражения чумой на границе с Алтаем 0
20:09
Жители сгоревшей многоэтажки на Алтае почти месяц живут без электричества и крыши 0
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 116 0
19:32
"2020, остановись!" В Алтайском крае вредители уничтожили урожай подсолнечника 2
19:12
Полиция возбудила дело в отношении администрации аквапарка в Яровом 5
18:55
Число выпускников, которые сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов, увеличилось на Алтае 0
18:31
Алтайское правительство прокомментировало концерт Ольги Бузовой в Яровом 8
18:15
Осторожно, окрашено: на что обратить внимание при выборе краски для интерьера 0
17:58
Алтайский край вошел в тройку регионов Сибири с низкой летальностью от коронавируса 1
17:40
Российскую вакцину от коронавируса разработали за две недели 5
17:28
Барнаульский таксист отказался от освидетельствования после ДТП 3
17:15
Тренер для каждого. Как бизнесмен с инвалидностью открыл собственный спортзал 1
17:04
Темпы строительства жилья в Алтайском крае снизились на 16% 2
16:54
Ведущий алтайский конькобежец впервые вышел на лед в рамках подготовки к новому сезону 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.