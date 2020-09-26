Полиция не стало возбуждать дело в отношении Виктора Томенко

ГУ МВД России по Алтайскому краю отказало в возбуждении административного дела в отношении Виктора Томенко. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал бывший кандидат на должности главы региона и мэра Барнаула, бизнесмен Андрей Крылов.
О том, что он подал заявление, стало известно еще 4 сентября, а поводом послужило присутствие губернатора на 46-й сессии АКЗС без защитной маски. По словам Крылова, это нарушает "ковидный" указ самого Томенко.
В ответе на заявление в МВД отметили, что в описанных Крыловым обстоятельствах отсутствуют события административного правонарушения. В возбуждении дела в отношении главы региона отказано.
Это не первый раз, когда Крылов подает в суд на Томенко. Ранее он требовал признать указ об ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса недействительным.
Комментарии
Полиция, как так? Есть его указ, есть куча видео и фото материала где Красноярский ВП без маски. Или по вести Алтай фейки показывали и на видео не он. Тогда привлекайте телеканалы за фейковые новости
Он же неподсуден! Стыдно не знать.
У нас томенки неприкасаемые
"отсутствуют события административного правонарушения."
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А какие ещё должны быть события???
Без зазрения совести горбатого лепят.
Применяйте свои законы ко всем, независимо от должности.
Крылов, пиши ещё куда-нибудь!
Зато все остальные- бараны- должны тряпки на лицо наматывать. Возмутительно
13:13
- гость -
"отсутствуют события административного правонарушения."
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Кстати в Москвачкале по фоточкам штрафуют тех, кто не по фен-шую паркуется. Москвабадским полицейским хватает материала из фоточек.
Чиновники это особая раса. Для них законы не писаны. Что говорить, если уж губернатор свои указы нарушает открыто и плевать ему на народ. Крайняя степень цинизма и неуважения
отсутствуют события административного правонарушения."
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Пущай штрафанутые за отсутствие намордников, попытаются опротестовать решение туда-суда.
А мог бы заплатит штраф, как законопослушный гражданин и этим понять себе рейтинг
Ой, ну раз им можно, то нам и подавно?
13:27
- гость -
А мог бы заплатит штраф, как законопослушный гражданин и этим понять себе рейтинг
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Не поднял бы. Как ты себе представляешь Губертатора оштрафованного полисменами?
Срал он на рейтинги, главное в Москву цифры нужные слать.
26.09.2020 13:13
- гость -
Применяйте свои законы ко всем, независимо от должности.
Крылов, пиши ещё куда-нибудь!
Может напишешь, кого у нас оштрафовали за отсутствие маски, хотя бы за сентябрь.
Писака диванный.
На днях тут писали, как мужика какого-то вторично оштрафовали на 3 тыр (первый раз поменьше было) за нахождение без маски в каком-то селе. Интересное правоприменение!
"На скотном дворе все животные равны но некоторые равнее других...". Джордж Оруэлл
"Писака диванный."
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Подписываться надо в графе "Имя".
Специально для забаненных в гугле и других посковых системах:
"50 нарушителей масочного режима в Алтайском крае привлекут к ответственности"
https://www.amic.ru/news/461146/amp/
"В Алтайском крае 125 человек оштрафовали за нарушение масочного режима"
РИА НОВОСТИ