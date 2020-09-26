Полиция не стало возбуждать дело в отношении Виктора Томенко

ГУ МВД России по Алтайскому краю отказало в возбуждении административного дела в отношении Виктора Томенко. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал бывший кандидат на должности главы региона и мэра Барнаула, бизнесмен Андрей Крылов.

О том, что он подал заявление, стало известно еще 4 сентября, а поводом послужило присутствие губернатора на 46-й сессии АКЗС без защитной маски. По словам Крылова, это нарушает "ковидный" указ самого Томенко.

В ответе на заявление в МВД отметили, что в описанных Крыловым обстоятельствах отсутствуют события административного правонарушения. В возбуждении дела в отношении главы региона отказано.

Это не первый раз, когда Крылов подает в суд на Томенко. Ранее он требовал признать указ об ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса недействительным.