Стало известно, кто будет врио губернатора Алтайского края на время болезни Томенко

На время болезни главы Алтайского края Виктора Томенко временно исполняющим обязанности станет Виталий Снесарь, сообщили в пресс-службе губернатора.
Сейчас Снесарь занимает должность зампредседателя регионального кабинета министров – руководителя администрации губернатора и правительства Алтайского края.
Как ранее писал amic.ru, Виктора Томенко, проходившего лечение от коронавируса дома, госпитализировали с двухсторонней пневмонией. С воскресенья губернатор находится в краевой клинической больнице.
При этом в настоящее время тест на COVID-19 у Томенко отрицательный. О заболевании губернатора стало известно 22 сентября.
Комментарии
А на самый крайний случай, если вся ылита поляжет, есть уборщица и водитель автобуса.
Или они справятся хужее?
Не думаю.
началось то, что эксперты предрекали на РБК...
в медицину вкладываться не хотели, а лечится хотим хорошо
но.
ицраэль всякие великобританиии с германиями недоступны теперь всем как и простым людям
приходится звонить в те же скорые как нищеброды
Тоже бухгалтер? Или счетовод?