Стало известно, кто будет врио губернатора Алтайского края на время болезни Томенко

На время болезни главы Алтайского края Виктора Томенко временно исполняющим обязанности станет Виталий Снесарь, сообщили в пресс-службе губернатора.

Сейчас Снесарь занимает должность зампредседателя регионального кабинета министров – руководителя администрации губернатора и правительства Алтайского края.

Как ранее писал amic.ru, Виктора Томенко, проходившего лечение от коронавируса дома, госпитализировали с двухсторонней пневмонией. С воскресенья губернатор находится в краевой клинической больнице.

При этом в настоящее время тест на COVID-19 у Томенко отрицательный. О заболевании губернатора стало известно 22 сентября.