Губернатор Алтайского края попал в больницу

Губернатора Алтайского края Виктора Томенко, проходившего лечение от коронавируса дома, госпитализировали с двухсторонней пневмонией. С воскресенья, 27 сентября, глава региона находится в краевой клинической больнице.
При этом в настоящее время тест на COVID-19 у Томенко отрицательный, уточняет пресс-служба губернатора.
Как уже сообщал amic.ru, в конце минувшей недели Томенко чувствовал себя нормально и работал дистанционно. О том, что губернатор болен COVID-19, стало известно во вторник, 22 сентября.
При этом чиновники, которые сопровождали губернатора во время прогулки по проспекту Ленина в день празднования 290-летия Барнаула, не заразились.
Комментарии
Уцепился ковид за лёгкие...
За неделю вирус исчез?
"Вот что крест животворящий делает!"
Пневмония есть, царьвируса нет, как-то нелогично получается.
Меры неотложные надо предпринимать. А не ждать, когда половина города сдохнет
к ЭКМО по-ближе?
28.09.2020 13:55
Alex1976
В прошлый понедельник-был.
Это ж новый виток в развитии ковида - он мутирут в пневмонию и не остаётся никаких следов его Нобелевку сюда!
28.09.2020 13:58
- гость -
Меры неотложные надо предпринимать.
Согласна!
Я надеюсь, Попов лично дежурит у постели больного?
За неделю вирус исчез?
"Вот что крест животворящий делает!"
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Не нужно ёрничать, у каждого по разному складывается течение Ковид, да и тесты могут выдавать порой разные результаты.
Выздоравливайте Виктор Петрович!
28.09.2020 14:13
- гость -
"Предприниматель" сам не в себе.
28.09.2020 14:16
- гость Было бы серьезно, навряд ли бы лег к Попову.
Я надеюсь, Попов лично дежурит у постели больного
Он судна и утки выносит
28.09.2020 14:17
Kertis
Я не ёрничаю- врать им (пресс-службе) не надо. Полагаю, ему не с первого теста поставили ковид?
А если был-куда исчез? Негреев "сочинение" писал?
А как человеку-здоровья Петровичу!
Желаю Виктору Петровичу скорейшего выздоровления.
Теперь он поймет, почему комментаторы, когда-то переболевшие пневмонией, ратовали за ограничения, связанные с коронавирусом. Потому что лучше поберечь людей, чем лечить разные пневмонии.
Пусть человек выздоравливает!
Такое обычно случается с теми кто не следит за своим здоровьем, или с теми кто не знает как это делать. Всё к лучшему. Поправляйтесь.
Лежит со стрижами вместе ?
Всем заболевшим-скорого выздоровления.
А ведь многие комментаторы пишут,что невозможно сдать тест на ковид.
Мы видели очередь ,наполовину из стариков, сидящих в ЧАС НОЧИ в диагностическом центре.
Мы видели видео на АМИТЕЛЕ,где пожилые женщины жаловались на ужасные условия в больнице.
И много,много ещё чего...
сходил на день города