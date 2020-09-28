Губернатор Алтайского края попал в больницу

Губернатора Алтайского края Виктора Томенко, проходившего лечение от коронавируса дома, госпитализировали с двухсторонней пневмонией. С воскресенья, 27 сентября, глава региона находится в краевой клинической больнице.

При этом в настоящее время тест на COVID-19 у Томенко отрицательный, уточняет пресс-служба губернатора.

Как уже сообщал amic.ru, в конце минувшей недели Томенко чувствовал себя нормально и работал дистанционно. О том, что губернатор болен COVID-19, стало известно во вторник, 22 сентября.

При этом чиновники, которые сопровождали губернатора во время прогулки по проспекту Ленина в день празднования 290-летия Барнаула, не заразились.