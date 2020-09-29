"Очень доброжелательная беседа". Глава алтайского Минобра встретится с Геннадием Онищенко

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко договорился о встрече с главой рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадием Онищенко.

Об этом глава регионального Минобразования рассказал во время прямого эфира в Instagram. По словам Костенко, у них уже состоялась "очень доброжелательная беседа", в ходе которой и была достигнута соответствующая договоренность.

Онищенко подчеркнул, что региону необходимо работать над качеством и разнообразием меню, модернизацией оборудования и контролем качества продукции.

Костенко уточнил, что регион был готов к обеспечению школьников питанием еще 6 апреля, но это не говорит о том, что "все вопросы в столовых и пищеблоках" решены.

По его словам, в Алтайском крае продолжается масштабная модернизация оборудования в школьных столовых. На эти цели выделено 50 млн рублей из краевого бюджета. Аналогичные суммы выделялись в 2018 и 2019 годах, заверил министр образования региона.

Ранее amic.ru писал, что Геннадий Онищенко подверг резкой критике организацию школьного питания в Алтайском крае. В числе претензий были жалобы родителей на отсутствие в меню детей мяса и "полный износ оборудования в 700 из 1025 школ".

В региональном Министерстве образования и науки ответили Онищенко. Начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур ведомства Наталья Полосина объяснила, что на самом деле серьезных проблем в этой сфере в настоящее время нет.