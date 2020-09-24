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Новости

Власти Алтайского края ответили на критику Геннадия Онищенко

, ИА "Амител"
В региональном Министерстве образования подчеркнули, что все школьники обеспечены горячим питанием
Фото: gorodz.info

Фото: gorodz.info

Начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина прокомментировала amic.ru критику со стороны главы рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадия Онищенко.

"На сегодняшний день абсолютно все образовательные организации Алтайского края имеют возможность организовать бесплатное горячее питание для детей 1-4 классов, а также горячее питание для школьников среднего и старшего звена. По замене оборудования идет планомерная работа. Ежегодно выделяется порядка 50 миллионов на замену технического оборудования, размещенного в столовых образовательных организаций", – подчеркнула Полосина.

По ее словам, на эти средства регулярно меняют старое оборудование для приготовления горячей пищи и ее подготовки к этому процессу на современное. Также совершенствуются приспособления для хранения компонентов будущих блюд.

"На сегодняшний день даже там, где не было обеденных залов, они созданы силами муниципалитетов. Оборудование туда поставлено. Кроме этого, на сегодняшний день скорректировано меню, и дети первой, и второй смен получают полноценное питание на согласованную сумму. Сумма между завтраком и обедом не разнится", – уточнила представитель Минобрнауки.

Полосина добавила, что как в завтраки, так и в обеды учеников начальной школы включены мясные и рыбные блюда, запеканки и омлеты.

Она подчеркнула, что в министерстве нет ни одного обращения с жалобой на горячее питание. Звонки на горячую линию по этой теме "сведены к минимуму", утверждает чиновница. По ее словам, есть один-два звонка в день, но большинство звонящих задают вопросы о своих правах, а не жалуются.

Ранее amic.ru писал, что Геннадий Онищенко жестко раскритиковал организацию детского питания в Алтайском крае. В числе претензий были жалобы родителей на отсутствие в меню детей мяса и "полный износ оборудования в 700 из 1025 школ".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.09.2020 18:26
- гость -

Почитал наверное комменты на Амике. А здесь только месные с гостьЯ, да Калибры с Пионэрами.

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