Как в Барнауле простились с погибшим в ДТП вратарем ХК "Динамо-Алтай"

Фото: amic.ru

Церемония прощания с погибшим в ДТП вратарем хоккейного клуба "Динамо-Алтай" Вадимом Ореховым прошла 29 сентября в Барнауле. Из-за вспышки коронавируса в команде не все одноклубники смогли прийти, чтобы проститься с Ореховым. Изначально церемония должна была состояться в "Титов-Арене". Однако из-за ограничительных мер от идеи отказались и выбрали для траурного мероприятия один из ритуальных залов города. Проститься с вратарем "Динамо" пришло десятки человек: сотрудники команды и болельщики. Похоронят Орехова в родном Новосибирске.

Как уже сообщал amic.ru, 25-летний вратарь погиб в ночь на 27 сентября в Барнауле в ДТП. Он был пассажиром Land Rover, водитель которого не справился с управлением и врезался в столб. За рулем автомобиля находился другой вратарь команды – Данил Тимченко. Он задержан. По предварительным данным, Тимченко был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что сразу у 14 игроков хоккейного клуба "Динамо-Алтай" выявили положительные результаты тестов на коронавирус. В итоге вся команда и тренерский штаб отправились на самоизоляцию. Ближайшие матчи "Динамо-Алтай" отменены.