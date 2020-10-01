Бывшего адвоката актера Михаила Ефремова, Эльмана Пашаева, облили фекалиями, сообщает телеканал "360".

По словам юриста, на него набросились у входа в здание редакции МИА "Россия сегодня" с криками за высказывание о намерении разоблачить коррупционеров, которые якобы заказали дело артиста.

"Сегодня в 10:45 на меня было совершено нападение за вчерашнее мое высказывание. Я сообщил, что буду разоблачать коррупционеров, заинтересованных лиц, кто заказывал дело Ефремова, а также мое дело", – сказал Пашаев.

Адвокат добавил, что в связи с произошедшим не собирается обращаться в полицию, но призвал нападавшего явиться к нему добровольно. Пашаев также заверил, что его "ничего не остановит" и те, кто совершают нападение, "замучаются".

8 июня пьяный Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.

3 сентября актер признал свою вину, а 8 сентября его приговорили к восьми годам колонии общего режима. После этого артист отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева и заявил, что тот его подставил.