1 и 2 октября Чуйский тракт в Алтайском крае перекроют четырежды

Участки Чуйского тракта в Первомайском и Косихинском районах в четверг и пятницу будут перекрывать для планового проезда военных колонн, сообщили amic.ru в ГИБДД Алтайского края.

Так, 1 октября движение по федеральной автодороге ограничат на участке между населенными пунктами Сибирский и Полковниково.

Ограничение будет действовать на протяжении трех часов – с 22:40 до 1:50. Автомобилистам рекомендуют своевременно скорректировать график и маршрут движения.

Еще трижды трассу перекроют 2 октября. Участок между Сибирским и садоводством Горизонт будет закрыт для гражданского транспорта с 10:00 до 11:00 и с 14:20 до 15:20, а между Сибирским и Косихой – с 18:50 до 21:50.

Примечательно, что федеральную трассу на территории Алтайского края уже несколько раз перекрывали на этой неделе. Так, 30 сентября движение по Чуйскому тракту ограничивали шесть раз.