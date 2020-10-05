"Скоро это будет центр города". Новый ЖК построят за ТЦ Metro в Барнауле

ЖК "Озон" / Фото: предоставлено компанией "Вотэтодом"

За торговым центром Metro, расположенным на Павловском тракте, началось строительство высотного жилого комплекса. Работает на площадке компания "Вотэтодом", однако проект ей не принадлежит: застройщика нанял частный инвестор, собственник земельного участка. Сейчас девелопер ждет, когда банк одобрит кредит на работы. От того, насколько быстро организация примет решение, зависит срок сдачи домов.

Три высотки – 400 квартир

Жилой комплекс будет состоять из трех домов: два из них будут 17-этажными, один – 16-этажный. На площадке уже заканчиваются работы по подготовке котлована для первого дома. В компании "Вотэтодом" рассказали amic.ru, что вместе с заказчиком создавали образ будущего ЖК.

"Это не наша земля, здесь другие собственники, они взяли нас на генподряд, на разработку концепции проекта – то, чем мы занимаемся на других площадках. Подход к этому объекту у нас такой же, как к собственному – полная проработка с самого начала: планировки, концепция, стиль", – отметили в компании.

Для жилого комплекса уже выбрано название – "Озон". По словам сотрудников фирмы, изначально планировалось другое имя.

"Заказчик хотел, чтобы название у ЖК было "Кислород". Но нам оно не "заходило", первые пять букв образуют другое слово – "кисло". Когда мы начали обсуждать с архитекторами разные варианты названия комплекса, получилось "Трио", так как три дома. Но затем возникли ассоциации: слово можно разбить на два – "три "о", а если прочитать в обратную сторону, получается "О" три", а О 3 – это озон. Тот же кислород, но только более емкое, запоминающееся название. Его и утвердили", – отметили в компании.

В ЖК спроектировано более 400 квартир, их площадь – от 26 до 100 квадратных метров. Дома будут панельными, а межэтажные перекрытия – из пустотных плит.

"Эти железобетонные изделия используют в кирпичных домах, чтобы уменьшить вес конструкций и при этом снизить их звукопроницаемость. В панельном доме такое решение позволяет делать квартиры со свободными планировками. Мы планируем ставить перегородки, но они не будут несущими, поэтому их можно легко убрать", – говорят в фирме.

В компании рассчитывают, что в продажу квартиры поступят уже в ближайшие месяцы.

"Строительство без привлечения заемных средств невозможно. Предполагаем, что до нового года точно будет определен источник финансирования. От того, насколько быстро решится этот вопрос, зависит и срок окончания работ. Если мы успеем собрать коробку к весне 2021, то уже к декабрю того же года сдадим. Если не получится, то к концу 2022-го", – объясняет девелопер.

Район с перспективой

Сейчас "Озон" – самый удаленный жилой комплекс по Павловскому тракту. Однако в ближайшие годы этот район "обрастет" новыми многоэтажными домами. В компании "Вотэтодом" отмечают, что именно планы по застройке этой части города подтолкнули инвесторов к началу строительства ЖК.

"Скоро это будет центр Барнаула. Конечно, это шутка. Но локация достаточно удобная для людей, которые работают в этом районе города. Будет непросто тем, кто ежедневно ездит в центр на работу. Но вот для тех людей, чья жизнь формируется в районе промплощадок, это неплохой вариант. Инфраструктура вся подтягивается. Рядом строится квартал "Норд" (его застройщик – компания "Селф", – прим. ред.), скоро здесь же появятся дома, а вместе с ними школы, детские сады", – говорит девелопер.

В июле 2020 года стало известно, что мэрия готовит к торгам квартал 2012. По предварительным оценкам девелоперов, в нем можно построить около десяти многоквартирников. Застройщики Барнаула считают, что на аукцион по продаже этой земли пойдут многие компании.

Еще дальше – на пересечении улицы Просторной и Павловского тракта – будет работать компания "Алгоритм". В 2018 году девелопер выиграл аукцион по продаже участка в этом районе. Компания приобрела огромную площадь – 86 га. Здесь фирма построит 39 многоквартирных домов, пять детских садов и две школы. Застроить квартал "Алгоритм" должен за 12 лет.

Девелоперы города настаивают: под застройку нужно отдать весь квартал за улицей Просторной. Это почти 1000 гектаров. В конце сентября стало известно, что саморегулируемая организация "Алтайские строители" обратилась в мэрию Барнаула, чтобы изменить генплан города. Эксперты спустя год после принятия документа обнаружили, что этот квартал в старом генплане был отдан под комплексную квартальную застройку, а согласно новому – на нем строить нельзя.

Также "Алтайские строители" предлагают вернуть для застройки участок площадью 100 га, который расположен между поселками Спутник и Власиха.

Девелоперы считают, что пока в Барнауле не принято решение о переходе на Правый берег Оби, развитие города должно идти именно в направлении села Павловска. Здесь есть свободные площади для строительства и инженерные сети. Возвести новые кварталы с высотками, школами, детскими садами – этакий город в городе – здесь можно за 10-15 лет.