"Скоро это будет центр города". Новый ЖК построят за ТЦ Metro в Барнауле

ЖК "Озон" / Фото: предоставлено компанией "Вотэтодом"
За торговым центром Metro, расположенным на Павловском тракте, началось строительство высотного жилого комплекса. Работает на площадке компания "Вотэтодом", однако проект ей не принадлежит: застройщика нанял частный инвестор, собственник земельного участка. Сейчас девелопер ждет, когда банк одобрит кредит на работы. От того, насколько быстро организация примет решение, зависит срок сдачи домов.
Три высотки – 400 квартир
Жилой комплекс будет состоять из трех домов: два из них будут 17-этажными, один – 16-этажный. На площадке уже заканчиваются работы по подготовке котлована для первого дома. В компании "Вотэтодом" рассказали amic.ru, что вместе с заказчиком создавали образ будущего ЖК.
"Это не наша земля, здесь другие собственники, они взяли нас на генподряд, на разработку концепции проекта – то, чем мы занимаемся на других площадках. Подход к этому объекту у нас такой же, как к собственному – полная проработка с самого начала: планировки, концепция, стиль", – отметили в компании.
Для жилого комплекса уже выбрано название – "Озон". По словам сотрудников фирмы, изначально планировалось другое имя.
"Заказчик хотел, чтобы название у ЖК было "Кислород". Но нам оно не "заходило", первые пять букв образуют другое слово – "кисло". Когда мы начали обсуждать с архитекторами разные варианты названия комплекса, получилось "Трио", так как три дома. Но затем возникли ассоциации: слово можно разбить на два – "три "о", а если прочитать в обратную сторону, получается "О" три", а О3 – это озон. Тот же кислород, но только более емкое, запоминающееся название. Его и утвердили", – отметили в компании.
В ЖК спроектировано более 400 квартир, их площадь – от 26 до 100 квадратных метров. Дома будут панельными, а межэтажные перекрытия – из пустотных плит.
"Эти железобетонные изделия используют в кирпичных домах, чтобы уменьшить вес конструкций и при этом снизить их звукопроницаемость. В панельном доме такое решение позволяет делать квартиры со свободными планировками. Мы планируем ставить перегородки, но они не будут несущими, поэтому их можно легко убрать", – говорят в фирме.
В компании рассчитывают, что в продажу квартиры поступят уже в ближайшие месяцы.
"Строительство без привлечения заемных средств невозможно. Предполагаем, что до нового года точно будет определен источник финансирования. От того, насколько быстро решится этот вопрос, зависит и срок окончания работ. Если мы успеем собрать коробку к весне 2021, то уже к декабрю того же года сдадим. Если не получится, то к концу 2022-го", – объясняет девелопер.
Район с перспективой
Сейчас "Озон" – самый удаленный жилой комплекс по Павловскому тракту. Однако в ближайшие годы этот район "обрастет" новыми многоэтажными домами. В компании "Вотэтодом" отмечают, что именно планы по застройке этой части города подтолкнули инвесторов к началу строительства ЖК.
"Скоро это будет центр Барнаула. Конечно, это шутка. Но локация достаточно удобная для людей, которые работают в этом районе города. Будет непросто тем, кто ежедневно ездит в центр на работу. Но вот для тех людей, чья жизнь формируется в районе промплощадок, это неплохой вариант. Инфраструктура вся подтягивается. Рядом строится квартал "Норд" (его застройщик – компания "Селф", – прим. ред.), скоро здесь же появятся дома, а вместе с ними школы, детские сады", – говорит девелопер.
В июле 2020 года стало известно, что мэрия готовит к торгам квартал 2012. По предварительным оценкам девелоперов, в нем можно построить около десяти многоквартирников. Застройщики Барнаула считают, что на аукцион по продаже этой земли пойдут многие компании.
Еще дальше – на пересечении улицы Просторной и Павловского тракта – будет работать компания "Алгоритм". В 2018 году девелопер выиграл аукцион по продаже участка в этом районе. Компания приобрела огромную площадь – 86 га. Здесь фирма построит 39 многоквартирных домов, пять детских садов и две школы. Застроить квартал "Алгоритм" должен за 12 лет.
Девелоперы города настаивают: под застройку нужно отдать весь квартал за улицей Просторной. Это почти 1000 гектаров. В конце сентября стало известно, что саморегулируемая организация "Алтайские строители" обратилась в мэрию Барнаула, чтобы изменить генплан города. Эксперты спустя год после принятия документа обнаружили, что этот квартал в старом генплане был отдан под комплексную квартальную застройку, а согласно новому – на нем строить нельзя.
Также "Алтайские строители" предлагают вернуть для застройки участок площадью 100 га, который расположен между поселками Спутник и Власиха.
Девелоперы считают, что пока в Барнауле не принято решение о переходе на Правый берег Оби, развитие города должно идти именно в направлении села Павловска. Здесь есть свободные площади для строительства и инженерные сети. Возвести новые кварталы с высотками, школами, детскими садами – этакий город в городе – здесь можно за 10-15 лет.
Комментарии
Даже рендеры данного "творчества", выглядят убого.
Ура.
Промзона какая-то. И, как всегда: транспортная сеть никакая. Хотите треть жизни стоять в пробке - пожалуйста!
Zona "O"
Так в Барнауле на самом деле есть метро? Сегодня же прокачусь на нем!
Озон и кислород с ТЭЦ 3.
Поля за посёлком Солнечная поляна не трогайте! Это рекреационная зона. Оттуда чистый воздух заходит в город и там горожане совершают лыжные и велопрогулки. Уже закупорили один вход воздуха в створе между Павловским трактом и Энтузиастов. Теперь в этом месте смрад стоит над Попова. Всовывайте колхозанов в Бийск, Рубцовск, Заринск. Хватит уродовать город!!!
Больше безликих человейников богу человейников. Те кто там будет покупать квартиру понимают, что там нет нормального общественного транспорта и с такой мэрией и не будет его. А будут вечно стоят в пробке на Павлике, так как вокруг только прибавляется коробок и плотность населения все увеличивается.
Очередной трешак. Прям явно слышу рифы ненастроенной электрогитары. В конце исполнитель падает пьяный с табуретки.
какой озон под трубами ТЭЦ-3 )
и вообще Павлик давно перегружен , хоть бы дорогу новую кто построил с этих спальников