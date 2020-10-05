Понедельник, 5 Октябрь, 10:15

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 78,09
€ 91,58
5°


1215001 +0
Обь
122см -36

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

"Скоро это будет центр города". Новый ЖК построят за ТЦ Metro в Барнауле

, ИА "Амител"
Девелопер уже начал работы на участке

ЖК "Озон" / Фото: предоставлено компанией "Вотэтодом"

За торговым центром Metro, расположенным на Павловском тракте, началось строительство высотного жилого комплекса. Работает на площадке компания "Вотэтодом", однако проект ей не принадлежит: застройщика нанял частный инвестор, собственник земельного участка. Сейчас девелопер ждет, когда банк одобрит кредит на работы. От того, насколько быстро организация примет решение, зависит срок сдачи домов.

Три высотки – 400 квартир

Жилой комплекс будет состоять из трех домов: два из них будут 17-этажными, один – 16-этажный. На площадке уже заканчиваются работы по подготовке котлована для первого дома. В компании "Вотэтодом" рассказали amic.ru, что вместе с заказчиком создавали образ будущего ЖК.

"Это не наша земля, здесь другие собственники, они взяли нас на генподряд, на разработку концепции проекта – то, чем мы занимаемся на других площадках. Подход к этому объекту у нас такой же, как к собственному – полная проработка с самого начала: планировки, концепция, стиль", – отметили в компании.

Для жилого комплекса уже выбрано название – "Озон". По словам сотрудников фирмы, изначально планировалось другое имя.

"Заказчик хотел, чтобы название у ЖК было "Кислород". Но нам оно не "заходило", первые пять букв образуют другое слово – "кисло". Когда мы начали обсуждать с архитекторами разные варианты названия комплекса, получилось "Трио", так как три дома. Но затем возникли ассоциации: слово можно разбить на два – "три "о", а если прочитать в обратную сторону, получается "О" три", а О3 – это озон. Тот же кислород, но только более емкое, запоминающееся название. Его и утвердили", – отметили в компании.

В ЖК спроектировано более 400 квартир, их площадь – от 26 до 100 квадратных метров. Дома будут панельными, а межэтажные перекрытия – из пустотных плит.

"Эти железобетонные изделия используют в кирпичных домах, чтобы уменьшить вес конструкций и при этом снизить их звукопроницаемость. В панельном доме такое решение позволяет делать квартиры со свободными планировками. Мы планируем ставить перегородки, но они не будут несущими, поэтому их можно легко убрать", – говорят в фирме.

В компании рассчитывают, что в продажу квартиры поступят уже в ближайшие месяцы. 

"Строительство без привлечения заемных средств невозможно. Предполагаем, что до нового года точно будет определен источник финансирования. От того, насколько быстро решится этот вопрос, зависит и срок окончания работ. Если мы успеем собрать коробку к весне 2021, то уже к декабрю того же года сдадим. Если не получится, то к концу 2022-го", – объясняет девелопер.

Район с перспективой

Сейчас "Озон" – самый удаленный жилой комплекс по Павловскому тракту. Однако в ближайшие годы этот район "обрастет" новыми многоэтажными домами. В компании "Вотэтодом" отмечают, что именно планы по застройке этой части города подтолкнули инвесторов к началу строительства ЖК.

"Скоро это будет центр Барнаула. Конечно, это шутка. Но локация достаточно удобная для людей, которые работают в этом районе города. Будет непросто тем, кто ежедневно ездит в центр на работу. Но вот для тех людей, чья жизнь формируется в районе промплощадок, это неплохой вариант. Инфраструктура вся подтягивается. Рядом строится квартал "Норд" (его застройщик – компания "Селф", – прим. ред.), скоро здесь же появятся дома, а вместе с ними школы, детские сады", – говорит девелопер.

В июле 2020 года стало известно, что мэрия готовит к торгам квартал 2012. По предварительным оценкам девелоперов, в нем можно построить около десяти многоквартирников. Застройщики Барнаула считают, что на аукцион по продаже этой земли пойдут многие компании.

Еще дальше – на пересечении улицы Просторной и Павловского тракта – будет работать компания "Алгоритм". В 2018 году девелопер выиграл аукцион по продаже участка в этом районе. Компания приобрела огромную площадь – 86 га. Здесь фирма построит 39 многоквартирных домов, пять детских садов и две школы. Застроить квартал "Алгоритм" должен за 12 лет.

Девелоперы города настаивают: под застройку нужно отдать весь квартал за улицей Просторной. Это почти 1000 гектаров. В конце сентября стало известно, что саморегулируемая организация "Алтайские строители" обратилась в мэрию Барнаула, чтобы изменить генплан города. Эксперты спустя год после принятия документа обнаружили, что этот квартал в старом генплане был отдан под комплексную квартальную застройку, а согласно новому – на нем строить нельзя.  

Также "Алтайские строители" предлагают вернуть для застройки участок площадью 100 га, который расположен между поселками Спутник и Власиха. 

Девелоперы считают, что пока в Барнауле не принято решение о переходе на Правый берег Оби, развитие города должно идти именно в направлении села Павловска. Здесь есть свободные площади для строительства и инженерные сети. Возвести новые кварталы с высотками, школами, детскими садами – этакий город в городе – здесь можно за 10-15 лет. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.10.2020 08:40
АБОРИГЕН

Даже рендеры данного "творчества", выглядят убого.

5.10.2020 09:06
- гость -

Ура.

5.10.2020 09:08
- гость -

Промзона какая-то. И, как всегда: транспортная сеть никакая. Хотите треть жизни стоять в пробке - пожалуйста!

5.10.2020 09:09
- гость -

Zona "O"

5.10.2020 09:11
- гость -

Так в Барнауле на самом деле есть метро? Сегодня же прокачусь на нем!

5.10.2020 09:12
- гость -

Озон и кислород с ТЭЦ 3.

5.10.2020 09:18
Итальянец

Поля за посёлком Солнечная поляна не трогайте! Это рекреационная зона. Оттуда чистый воздух заходит в город и там горожане совершают лыжные и велопрогулки. Уже закупорили один вход воздуха в створе между Павловским трактом и Энтузиастов. Теперь в этом месте смрад стоит над Попова. Всовывайте колхозанов в Бийск, Рубцовск, Заринск. Хватит уродовать город!!!

5.10.2020 09:32
Барнаулец

Больше безликих человейников богу человейников. Те кто там будет покупать квартиру понимают, что там нет нормального общественного транспорта и с такой мэрией и не будет его. А будут вечно стоят в пробке на Павлике, так как вокруг только прибавляется коробок и плотность населения все увеличивается.

5.10.2020 10:05
- гость -

Очередной трешак. Прям явно слышу рифы ненастроенной электрогитары. В конце исполнитель падает пьяный с табуретки.

5.10.2020 10:08
барнео

какой озон под трубами ТЭЦ-3 )
и вообще Павлик давно перегружен , хоть бы дорогу новую кто построил с этих спальников

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
10:06
В Барнауле на мосту перевернулся прицеп с огромным квадроциклом 0
09:56
Баскетболистам команды "Барнаул" засчитали поражение за несыгранный матч Кубка России 0
09:45
Виктор Томенко поздравил педагогов Алтайского края с Днем учителя 0
09:34
Названо число россиян, готовых сделать прививку от коронавируса 9
09:22
Алтайский край вновь занял последнее место по средней зарплате в Сибири 4
09:10
Более 35 миллионов человек в мире заразились коронавирусом 3
08:57
Вячеслав Франк поздравил барнаульских педагогов с Днем учителя 1
08:43
Число зараженных коронавирусом в Горном Алтае превысило 4 тысячи 0
08:29
"Скоро это будет центр города". Новый ЖК построят за ТЦ Metro в Барнауле 10
08:16
"Динамо-Барнаул" выиграло в Ульяновске 0
08:04
На вершине Семинского перевала завершают реконструкцию площадки 6
07:47
Секс в рекламе товаров больше не вызывает интереса у потребителя 1
07:25
Участкового уволили за поддельную справку в деле Михаила Ефремова 2
07:02
Митинг против ковидного госпиталя пройдет в Новоалтайске 5
06:45
Полуобнаженное тело девушки нашли под Заринском 3
06:22
Когда учитель действительно хорош. Веселые фото преподавательских будней 1
06:01
Туман и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 5 октября 0
23:30
Такой день. Ирина Долгова осталась под стражей и угонщик пожарной машины 0
23:09
"Берегите друг друга". Виктор Томенко выложил фото из больничной палаты 9
22:31
Камчатгидромет назвал причину выброса морских животных на берег 4
21:30
Телеведущий Борис Корчевников потерял слух из-за опухоли мозга 0
20:30
Около трех процентов российских школ закрыты на карантин 0
19:55
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 189 0
19:11
Барнаульцы пожаловались на разбитую улицу в центре города 1
18:44
Как приготовить идеальные вареные яйца. Секрет китайской домохозяйки 8
18:11
В Алтайском крае осталось около 450 свободных коек для больных коронавирусом 5
17:46
Наталья Рудова соблазнила подписчиков фотографией в бикини 4
17:08
Барнаулец обокрал магазин парфюмерии на 46 тысяч рублей 5
16:45
Житель Бийска украл почти всю бытовую технику из дома собственной матери 0
16:09
Один из самых дорогих особняков Барнаула выставили на продажу 9
15:58
Роспотребнадзор объяснил резкий рост числа зараженных в Бийске 3
15:10
Более 16 тысяч жителей Алтайского края получили средства реабилитации с начала года 0
14:46
Десантника, который поджег дом в алтайском селе, взяли под стражу 9
14:15
В ковидном госпитале скончался диктор алтайского телевидения Сергей Марков 11
13:49
+105. В Алтайском крае выявили новые случаи заражения коронавирусом 38
13:18
Двое взрослых и ребенок пропали в алтайском лесу 3
12:43
Жительница Барнаула вступилась за мужа и получила перелом лицевой кости 13
12:18
Песков прокомментировал возможное введение российских миротворцев в Нагорный Карабах 21
11:44
Суд оставил экс-зампреда алтайского правительства Ирину Долгову под стражей 10
11:15
В Горном Алтае подтвердили почти 100 новых случаев заражения COVID-19 0
10:45
Ученые обнаружили новое серьезное проявление коронавируса у взрослых 0
10:14
Губернатор Камчатки пообещал увольнять за замалчивание ситуации с загрязнением 10
09:41
Десантник из алтайского села поджег дом бизнесмена и угнал пожарную машину 18
09:05
Джордж Мартин назвал худшую сцену из "Игры престолов" 0
08:33
В Минздраве напомнили, как правильно носить медицинскую маску 14
08:03
Российский боксер получил три года условно за нападение на женщину 2
07:32
Около 1,7 тысячи вакансий для инвалидов насчитали в Алтайском крае 5
07:01
Мудрым и чутким. Поздравления ко Дню учителя 4
06:33
Народные приметы 4 октября. Что нужно сделать в Кондратьев день, чтобы стать богатым 0
06:02
Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае 4 октября 0
23:30
Такой день. Эвакуация из торгового центра и отсутствие важного лекарства в аптеках 0
22:30
СК начал проверку по факту массовой гибели морских животных на Камчатке 0
21:30
Максима Тесака Марцинкевича похоронили на Кунцевском кладбище 5
20:30
В Бийске заметили очередного "борца" против масочного режима 16
19:52
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 188 0
19:15
В Сибири может появиться новая особая экономическая зона 3
18:46
Тысячи морских животных выбросились на берег на Камчатке 9
18:10
Посетителей торгового центра эвакуировали в Барнауле 2
17:49
21-летнего жителя Рубцовска задержали за кражу из садоводства 3
17:11
Огромная пробка образовалась на бийской трассе 4
16:48
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде вновь перенесли 0
16:16
В Алтайском крае создадут военный комплекс контроля космического пространства 10
15:45
Число инфицированных коронавирусом в России превысило 1,2 млн 2
15:11
Актеры Молодежного театра Алтая обратились к жителям региона из-за коронавируса 0
14:40
В Роспотребнадзоре раскрыли причину ослабления иммунитета к коронавирусу 6
14:07
80-летний мужчина в темно-зеленой куртке пропал в Алтайском крае 3
13:35
Эксперт рассказал, можно ли отследить выключенный смартфон 5
13:05
Активисты не нашли в аптеках Алтайского края лекарство "Кетостерил" 0
12:35
11 пациентов с коронавирусом умерло в Алтайском крае за сутки 27
12:28
Умер музыкант Александр Кальянов 3
11:54
85 случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай за сутки 0
11:20
Барнаулец украл с территории предприятия кабель на 800 тысяч рублей 2
10:47
В ВОЗ высказались против повторного карантина в России 4
10:13
Молодой водитель сбил женщину в центре Барнаула 10
09:44
Певица Юлия Чичерина рассказала, зачем приехала в Нагорный Карабах 23
09:11
Чуть выше +5°С. Жильцы барнаульских домов жалуются на отсутствие отопления 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.