Не вишенка на торте. В Барнауле вновь нашли "последний" квартал под застройку

В Барнауле готовят к продаже последний (может быть) участок в спальном районе города под комплексную застройку. Речь идет о квартале 2012, который располагается за ТЦ Metro. Ранее застройщики города уверяли: после продажи квартала 2036 строить на окраине Барнаула будет больше негде. Но оказалось, что есть где. Администрация города вдруг вспомнила, что несколько лет назад уже планировала отдать квартал 2012 девелоперам, но потом передумала. Теперь компании негодуют, просят чиновников сразу "раскрыть карты" и опубликовать список участков, которые есть в резерве. Только в этом случае они могут планировать работу на несколько лет вперед.

Вовремя вспомнили

Квартал 2012 выставят на аукцион до конца года: сейчас специалисты готовят проект планировки территории, затем будет создан проект межевания. Также мэрия решает вопрос с подключением участка к сетям, рассказал amic.ru замглавы города по градостроительству Максим Полежаев.

"Сейчас уточняется, какие сети будут проведены на участок, за чей счет. Кроме того, территория пока находится в собственности управления имущественных отношений Алтайского края, и в данный момент между городом и краем идет диалог, чтобы передать участок в пользование Барнаула", – отметил Максим Полежаев.

Информация о том, что квартал 2012 могут отдать под жилую застройку, появилась еще в 2018 году. В ноябре на тот момент мэр Барнаула Сергей Дугин подписал постановление "О подготовке проекта планировки и проекта межевания квартала 2012". Этот документ необходим, чтобы застройщики понимали: какие строения будут в квартале, какие красные линии по нему проходят, есть ли охранные зоны и другие ограничения.

Однако документацию по кварталу 2012 так и не подготовили. Вместо этого мэрия занялась разработкой более перспективных кварталов. Так, летом 2018 года в Барнауле продали квартал 2038, в январе 2019 года – квартал 2037, а в июле 2020-го – 2036. Девелоперы считают, что именно из-за этих земель о существовании участка за ТЦ Metro на некоторое время забыли.

Информация о продаже квартала 2012 стала для застройщиков Барнаула сюрпризом: они и не предполагали, что город вернется к вопросу строительства на этой территории. Вместе с тем компании находятся в некотором смятении и не понимают, будут ли подобные "сюрпризы" в будущем или нет.

Застройщики предполагают, что "забытый" квартал достали из архива, чтобы повторить триумфальный успех квартала 2036. Мэрия получила за этот участок в 12 га более 500 млн рублей, хотя просила 200 млн. Квартал 2012 – такой же по площади и располагается совсем рядом. Не исключено, что город (если он все-таки получит землю от края) запросит за территорию такую же цену. Хотя, по мнению застройщиков, она не стоит таких денег, ведь по многим параметрам уступает своим "соседям".

"В плане месторасположения этот участок несколько хуже, чем 2037 и 2036. Он угловатый, рядом – производственные предприятия. Однако 2012 уже точно последний квартал под комплексную застройку в Индустриальном районе, поэтому он интересен компаниям. Не сказать, что это прям вишенка на торте, но работать в нем можно", – считает заместитель генерального директора ИСК "Союз" Александр Мишустин.

Однако, по мнению строителя, до конца года участок могут не успеть выставить на торги. Если земля так и останется в собственности края и именно он будет заниматься подготовкой документации, процесс может затянуться.

"Город готовит документы на земли быстрее, чем край. Так уж вышло. Если же участок будут передавать администрации Барнаула, это тоже займет немало времени. Думаю, минимум полгода уйдет на подготовку документов", – говорит Мишустин.

Поэтому девелоперы пока не спешат строить планы на территории. Они уверены: нужно дождаться документации на земли, проанализировать условия работы в квартале. Только после этого компании смогут понять, если ли смысл участвовать в торгах.

"Каким будет интерес застройщиков к кварталу, станет понятно после объявления аукциона. Квартал – это голая земля. Необходимо понимать, откуда тянуть сети (воду, электричество), кто будет этим заниматься, какие суммы нужны. В этом и заключается подготовка к аукциону. Пока этих данных нет, это кот в мешке", – считает заместитель генерального директора по маркетингу "Жилищной инициативы" Роман Клевакин.

Впрочем, по информации некоторых участников рынка, крупные девелоперы города все-таки будут участвовать в торгах. Несмотря на то, что сейчас у большинства застройщиков есть участки на пару лет вперед, вокруг нового квартала сложится "тактическая игра": каждая компания не против обзавестись землей на будущее. При этом застройщики города все-таки надеются, что им не придется самостоятельно подводить к участку сети. Надеются, но не особо верят: пока подобных инициатив город не проявлял.

"Если бы мэрия сделала не только проект планировки и межевания, но и проект инженерного обеспечения, провела на участок сети и выставила на торги подготовленную землю, цена за нее была бы намного выше. Но этим надо заниматься. Проще ведь голую землю продать, и голова не болит", – считает Мишустин.

"Вы карты раскройте"

Застройщики считают, что скрывать от них информацию об участках, которые подходят под застройку, неправильно. Сейчас мэрия, даже по запросам Союза строителей, не дает точных сведений о том, где в Барнауле можно строить микрорайоны и точечные ЖК.

"Строители не знают, сколько у города и края еще участков в запасе. Мы им (властям, – прим. ред.) не раз говорили: "Вы карты раскройте". Также мы просили создать аукционную базу, которая бы показывала, когда и какие участки будут выделены под строительство. Вместо этого нам прислали участки в крае: сельхозназначения, земли под навозные и силосные кучи в где-то в Хабарском районе. Они нам зачем? Но вот информации о существовании квартала 2012 не было", – говорит Вячеслав Ширшов.

По словам Романа Клевакина, участок могли выставить на аукцион, чтобы оттянуть выход компаний в другие районы города. По генеральному плану, девелоперы должны работать в центре, на Потоке. Но это слишком долго, дорого, сложно и невыгодно как застройщикам, так и чиновникам.

"Чтобы работать на уже застроенных территориях, нужно расселять людей, сносить дома. Это очень дорого, видимо, поэтому работы на паузе. Но чтобы у компаний была возможность работать, что-то придумывают", – говорит Клевакин.

По мнению строителя, работать по сценарию "нашли землю – продали" – неправильно. Строителям необходимо понимать, в каких районах города и в каком объеме появится новое жилье. В таком случае компании могут планировать проекты и свою работу.

"Мало только найти и что-то лихорадочно "вытащить". Строительство – инвестиционный цикл не на один год. Чтобы участок появился через пять лет, его уже сейчас надо запускать в работу. Поэтому городу нужна программа развития, в которой будет список участков, информация, с какой периодичностью их выставят на торги. Такая программа должны быть рассчитана минимум на 10 лет", – говорит Роман Клевакин.

Плохой прецедент

В июле 2020 года в Барнауле с торгов продали квартал 2026. За землю площадью 12 га боролись четыре крупных застройщика. Победил "Союз", предложивший за участок запредельные 536 млн рублей. Девелоперы города были в шоке: подобного в истории стройиндустрии еще не было.

"Это отражает степень отчаяния некоторых застройщиков и степень бездеятельности некоторых чиновников, которые загнали строителей в тупик. Это просто какой-то нонсенс. В Сибири продавать землю по такой цене – сумасшествие", – рассказал amic.ru один из экспертов рынка.

Компании не раз говорили: земельную проблему Барнаула мог бы решить банк участков под жилищное строительство. В нем должен быть перечень участков, которые подходят для застройки. Мэрия обещает начать работы по созданию документа "в ближайшее время". Но пока предприниматели не понимают ни механизма формирования документа, ни конкретных сроков его появления. Поэтому застройщики опасаются, что все земли, выставляемые на торги до появления банка, будут нереально дорогими.

Факт

Квартал 2012 расположен напротив ТРЦ "Арена" и ограничен Павловским трактом, улицей Власихинской, проспектом Энергетиков, проездом Северным Власихинским. Площадь квартала – 10-12 га. По предварительным оценкам, в нем в можно построить не более десяти многоквартирных домов.