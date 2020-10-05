Кто стал "Любимым учителем"? Amic.ru называет победителей конкурса

Amic.ru подводит итоги конкурса "Мой любимый учитель" и объявляет победителей, которые собрали наибольшее число голосов наших читателей. Сразу скажем: борьба развернулась нешуточная. На протяжении трех дней лидеры конкурса постоянно менялись.

В итоге первое место в нашем конкурсе заняла Тараненко Ольга Николаевна, школа № 128, г. Барнаул. За нее было отдано 798 голосов. А рассказ о ней написали родители 2-го "Г" класса школы № 128.

"Говорят, что учитель создан для того, чтобы трудные вещи сделать легкими... Наша Ольга Николаева как раз и есть такой учитель – очень тонкий, чуткий, гармоничный человек, Учитель с большой буквы! Мы всем нашим 2-м "Г" классом СОШ № 128 ее очень любим, очень дорожим ею и хотим, чтобы всем деткам нравилось в школе, так же как нашим детям", – пишут родители о классном руководителе своих детей.

На втором месте – Суханова Наталья Михайловна, учитель начальных классов МБОУ № 128, г. Барнаул. За нее было отдано 712 голосов. А рассказ в редакцию пришел от Мариам Мирзоян, 3-й "Е" класс.

"Она прекрасный педагог начальных классов, именно таким учителем нужно было родиться, а не просто "окончить педагогический институт". Меня удивляет ее безграничная работоспособность. Наталья Михайловна очень доброжелательна, и в то же время очень требовательна. Она очень любит детей и свою работу, поэтому ее уроки продуманы так, чтобы каждому из нас все было не только понятно, но и интересно. Я думаю, что главной ее целью является сделать из нас добропорядочных граждан своей страны", – говорится в письме.

Третье место достается Наталье Александровне Щербининой, учителю МБОУ "Гимназия № 5", г. Барнаул. За нее проголосовали 664 человека.



"Наш первый учитель – путеводитель

В мир добрых идей и затей!

Наталья Щербинина – лучший учитель

И нет человека важней!" – поздравляют любимого педагога родители 4-го "Г" класса.

Призы победителям редакция amic.ru вручит на этой неделе. Так что ждите нас с подарками от партнеров конкурса – группы компаний "Алгоритм" и компании "Соцветие"!

Напомним, на конкурс "Мой любимый учитель" читатели прислали девять рассказов о педагогах Алтайского края. Писали нам и дети, и взрослые. Из Барнаула, Бийска, Шипуново и других населенных пунктов Алтайского края. А мы поздравляем всех участников нашего конкурса и всех, кто носит это гордое звание – Учитель. Каждый из вас – лучший. Потому что так говорят ваши ученики. А дети в таких вопросах всегда честны: ведь только в ответ на искреннюю любовь раскрываются их сердца.

Дорогие учителя, поздравляем вас с праздником. Желаем вам много улыбок, счастья, достойной зарплаты, здоровья и беспокойных, но благодарных учеников и их родителей.

Группа компаний "Алгоритм" – один из самых крупных застройщиков на рынке Барнаула.

Телефон: 72-00-82

Подробности