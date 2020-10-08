ФК "Динамо-Барнаул" разделило очки с нижегородской "Волной"

Барнаульское "Динамо" в меньшинстве сыграло вничью в Нижнем Новгороде. Очередной матч первенства ПФЛ против местной "Волны" состоялся в среду, 7 октября, и завершился со счетом 1:1.

Практически сразу после стартового свистка "Волна" могла забить первый гол. Сначала барнаульцев спас вратарь Богдан Карюкин, а после добивания мяч из пустых ворот вынес один из защитников барнаульской команды. Затем игра выровнялась и продолжилась на встречных курсах. Однако еще до перерыва алтайские футболисты остались в меньшинстве. Михаил Осипов за несколько минут получил две желтые карточки и покинул поле. Тем не менее до перерыва счет не изменился – 0:0.

В начале второго тайма "Волна" захватила преимущество и прижала динамовцев к собственным воротам. Итогом осады стал гол на 59-й минуте. Нападающий волжан Антон Фролов оказался без опеки, удачно сыграл на подборе и поразил ворота Карюкина. Динамовцы встрепенулись и провели несколько хороших атак на ворота хозяев поля. А на 76-й минуте барнаульцам удалось сравнять счет. Виктор Липин сделал хорошую подачу с углового и мяч рикошетом от защитника "Волны" Егора Кожухова залетел в ворота нижегородцев – 1:1. Концовка встречи прошла в равной борьбе, а динамовцы даже могли вырвать победу. Однако ничейный счет сохранился до финального свистка.

Выезд в Приволжье вполне можно назвать успешным для барнаульцев. Алтайские футболисты сумели набрать четыре очка в матчах с командами из лидирующей группы. Напомним, в прошлом туре 4 октября "Динамо" в Ульяновске обыграло местную "Волгу" – 1:0, нанеся ей первое поражение в нынешнем сезоне.

Команда Александра Суровцева закрепилась на шестом месте турнирной таблицы. Следующий матч барнаульцы проведут на своем поле. 14 октября соперником "Динамо" станет аутсайдер турнира – команда "Лада-Тольятти".