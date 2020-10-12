Жительницу Барнаула оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбление Путина в TikTok

Железнодорожный районный суд Барнаула оштрафовал на 50 тысяч рублей активистку Марию Пономаренко по статье "Мелкое хулиганство". Женщину обвинили в неуважении к государству из-за видеоролика в TikTok, в котором она оскорбила президента Владимира Путина и была на стороне митингующих в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает "Тайга.Инфо".

Суд постановил, что видео горожанки "содержит информацию о президенте РФ Путине В. В., выраженную в неприличной и явно неуважительной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность". Как следует из карточки дела, 8 октября Пономаренко потребовала пересмотреть решение суда.

Напомним, что в сентябре Марию Пономаренко оштрафовали на 10 тысяч рублей за ношение маски с надписью "Путина в отставку". Тогда суд признал действия активистки "одиночным пикетом с использованием средств наглядной агитации, в роли которой выступила маска". Кроме того, в августе женщину также обязывали выплатить 10 тысяч рублей штрафа по делу об организации массовой акции, повлекшей нарушение порядка.