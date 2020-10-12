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Новости

Жительницу Барнаула оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбление Путина в TikTok

, ИА "Амител"
Поступок Марии Пономаренко классифицировали как мелкое хулиганство
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Железнодорожный районный суд Барнаула оштрафовал на 50 тысяч рублей активистку Марию Пономаренко по статье "Мелкое хулиганство". Женщину обвинили в неуважении к государству из-за видеоролика в TikTok, в котором она оскорбила президента Владимира Путина и была на стороне митингующих в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает "Тайга.Инфо".

Суд постановил, что видео горожанки "содержит информацию о президенте РФ Путине В. В., выраженную в неприличной и явно неуважительной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность". Как следует из карточки дела, 8 октября Пономаренко потребовала пересмотреть решение суда.

Напомним, что в сентябре Марию Пономаренко оштрафовали на 10 тысяч рублей за ношение маски с надписью "Путина в отставку". Тогда суд признал действия активистки "одиночным пикетом с использованием средств наглядной агитации, в роли которой выступила маска". Кроме того, в августе женщину также обязывали выплатить 10 тысяч рублей штрафа по делу об организации массовой акции, повлекшей нарушение порядка.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

12.10.2020 07:41
Барнаулец

Вот тебе и свобода слова)

12.10.2020 07:53
CALIBR

Год назад в России вступил в силу закон об административном наказании за «явное неуважение» к обществу, государству и органам власти. Во время его принятия международная правозащитная группа «Агора» заявляла, что закон разработан для борьбы с критикой президента Владимира Путина. Изучив правоприменительную практику за год, адвокат «Агоры» Станислав Селезнев утверждает, что это предсказание оказалось верным. За год было возбуждено 100 административных дел о «неуважении к власти», из которых 51 закончилось штрафами — в общей сложности на 1,6 млн руб. При этом 1,2 млн руб. в 38 случаях жители России заплатили именно за высказывания в адрес президента. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не видит в самом законе ничего страшного, но допускает, что он мог применяться с «перегибами».

Президент Владимир Путин еще в 2019 году поручил Генпрокуратуре, МВД и Роскомнадзору составить доклад о практике применения закона, но в открытых источниках нет данных, было ли это поручение выполнено. Адвокат «Агоры» Станислав Селезнев самостоятельно провел мониторинг и изучил статистику судебного департамента при Верховном суде РФ. Из его доклада «Год "явного неуважения" к президенту» следует, что с марта 2019 года в России было возбуждено ровно 100 административных дел об оскорблении главы государства, чиновников и государственных символов (ч. 3–5 ст. 20.1 КоАП). Из них 12 дел до сих пор рассматриваются судами; в 51 случае граждане были признаны виновными.

Общая сумма штрафов, взысканных по этим делам, составляет 1 млн 615 тыс. руб.

"Ъ"

12.10.2020 07:55
- гость -

Ибо за метлой следить нужно...

12.10.2020 07:58
Медведь-шатун

Не уважаешь, иди и голосуй!!! Хотя ...кавкова я гоню, какие голосования....

12.10.2020 08:07
Не вру

И это только начало. Дальше будет хуже.

12.10.2020 08:17
Гость

Добро пожаловать в Северную Корею. Скоро заставят целовать его в телевизоре

12.10.2020 08:18
- гость -

Язык у человека мал, но много жизней он сломал.

12.10.2020 08:20
гость

Вот тебе и свобода слова)

ты не путай одно место с трамвайной ручкой? оскорблять и высказывать свое мнение это разные вещи. Или я тебя могу сейчас называть как я хочу и это тоже будет свобода слова?

12.10.2020 08:21
- гость -

а кто такая эта Машка Пономаренко? в чем ее активность выражается? или как дурочка, с кольцом в носу, в интернете чушь порет?

12.10.2020 08:25
- гость -

приятная новость.
тролли -подпевалы соросов и всяких подленьких ходорковских достали.
из обсуждения организуют срач.
понимаете только про деньги - вот вам разговор про деньги.

12.10.2020 08:27
CALIBR

Гость учит гостя приличиям и манерам , скрываясь под обезличенным НИКом, подразумевающим нести чушь и не отвечать за неё будучи в чате с себе подобными.

Весьма символичное специфическое понимание приличия и свободы слова,однако.


* уж если специально обученные службы находят хакеров, взламывающие сети и ворующих с банковских карт средства граждан , то вычислить подобного анонима как два пальца об...стол.

12.10.2020 08:33
Россиянин

12.10.2020 07:58
Медведь-шатун
Да вот как раз так и надо, через выборы! Если ты проголосуешь - за тебя не вбросят! Но у нас же недовольные не идут голосовать, якобы "там уже за всех решили". Это просто нонсенс!!! А потом удивляются результатам) Отсюда у меня складывается впечатление. что эти "недовольные", которые и могут только в "интернетах и тиктоках" хайп ловить, не очень умные. Поэтому пусть платят штрафы, а такие же "просвещённые" пусть им на штрафы скидываются)))

12.10.2020 08:38
Гость

Даже если будет 100% явка, нужные результаты за вас заранее нарисуют.

12.10.2020 08:42
- гость -

Если ты проголосуешь - за тебя не вбросят!

а проголосуют досрочно )))

12.10.2020 08:44
- гость -

Но у нас же недовольные не идут голосовать, якобы "там уже за всех решили".

а как понимать снятие с выборов кандидата в губернаторы на повторных выборах на Дальнем Востоке...

12.10.2020 08:50
- гость -

Если бы от выборов хоть что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать.
— Марк Твен.

12.10.2020 08:54
- гость -

Путин находится на своем посту незаконно - поэтому и оскорбляется когда люди обоснованно требуют его отставки. Дорвался до власти и уйти уже не может - присосался...

12.10.2020 08:59
- гость -

давно пора в интернет пускать по паспорту.

12.10.2020 08:59
Гость

Просроченный не любит когда люди правду говорят?

12.10.2020 09:00
- гость -

штрафами рейтинг не поднимешь

12.10.2020 09:07
гость

а маску то она где-то купила наверное) или сама вышивала надпись. нашли козла отпущения. в интернете часто вижу всякий бред и кто пишет все нормально

12.10.2020 09:26
Алексей

Правильно сделали что оштрафовали! Нельзя оскорблять никого, тем более руководителя Страны! Если есть претензии к его работе-есть много законных способов донести своё мнение до Президента!

12.10.2020 09:32
АБОРИГЕН

12.10.2020 09:26
Алексей
Это и есть законный способ прописанный в основном законе страны.

12.10.2020 09:36
- гость -

Мало.

12.10.2020 09:37
- гость -


12.10.2020 09:26
Алексей

А нахождение на посту 20 лет, при предельном сроке 8 лет - это не преступление и не оскорбление граждан страны?!

12.10.2020 09:57
- гость -

а что не в ГУЛАГ пожизненно?

12.10.2020 10:06
- гость -

Гость 08,59, а ты следующий это 100%. и будет правильно.

12.10.2020 10:09
- гость -

давно пора в интернет пускать по паспорту.

так таки уже давно, только лишь только не все это осознают )))

12.10.2020 10:10
- гость -

Думаете кто то посторонний будет тут постоянно зареганный строчить? Их давно пора за жабры подтягивать.

12.10.2020 10:17
Eugene

12.10.2020 08:44
- гость -

Когда лень - тогда много причин и отговорок можно придумать.
У нас один молодец (25 лет) не пошел голосовать на выборах президента, потому что навальный сказал не идти, таких было много адептов Лёхи.

12.10.2020 10:31
АБОРИГЕН

12.10.2020 10:17
Eugene

Навальный не говорил не ходить на выборы президента. Он говорил о бессмысленности голосования за поправки.

12.10.2020 10:31
- гость -

Ага, вот так помошнички. То пытались занизить, то постоянно скрыть важную организационную информацию, которую обязаны сообщать всем заинтересованным.

12.10.2020 10:37
Бабуля

в Тайланде денежную купюру скомкал с изображением короля-тюрьма или штраф,засунул в задний карман брюк-тюрьма или штраф..

12.10.2020 10:41
- гость -


12.10.2020 10:37
Бабуля

Дык там король, в демократической России вы Путина королем считаете?! Откройте Конституцию - он сменяемый!!!

12.10.2020 10:41
- гость -

Абориген,как считаешь,Навальный мудр или просто крякалка блогерская?

12.10.2020 10:59
- гость -


12.10.2020 10:41
- гость -

Умное голосование Навального привело к потере голосов отданных за ПЖИВ. Навальный не глуп - он ничего не делает во вред населению страны, в отличии от вождя, который поднимает пенсионный возраст, множит нищету и снижает обороноспособность страны!

12.10.2020 11:12
- гость -

12.10.2020 10:59
- гость -

Да, он ничего не делает. Хорошего. Обычный жулик, который живет на откатоподобные средства.

12.10.2020 11:18
- гость -

12.10.2020 08:27
CALIBR

Наличие зарегистрированного ника не гарантирует оппонентам отсутствия бреда от такого пользователя. Так же как наличие зарегистрированного ника не говорит о том, что вас не найдут соответствующие органы.

12.10.2020 11:23
- гость -


12.10.2020 11:12
- гость -

Да лжете вы! Путин сказал, что Навальный сварил на кухне новичок и сам себя отравил - разве это не хорошо?!

12.10.2020 11:34
- гость -

10:59
-------------------------------
Вы в здравом уме и памяти считаете, что в партии власти скопились одни жулики и воры?А те,кто придёт к власти из других партий,они не будут мошенничать и воровать?Они раньше такого не делали потому что в другой партии состояли? )))

12.10.2020 11:38
- гость -

Навальный наивным по ушам ездит и купоны на этом стрижёт.

12.10.2020 11:49
- гость -


12.10.2020 11:34
- гость -

Это вы не в здравом уме! ПЖИВ монополизировала власть, уничтожила выборы и конкуренцию - и естественно сосредотачивает в своих рядах людей, которые способны на любое нарушение законности...

12.10.2020 11:52
Не гость

Молодец девушка! Уверенный полит кейс себе делает, с таким легко будет убежище получить.

12.10.2020 12:03
цитаты великих

Зря вы хрюкаете! (с)

12.10.2020 12:11
гость

1-e должностное лицо страны подлежит уважению-это важная составляющая воспитания

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