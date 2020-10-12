Жительницу Барнаула оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбление Путина в TikTok

Железнодорожный районный суд Барнаула оштрафовал на 50 тысяч рублей активистку Марию Пономаренко по статье "Мелкое хулиганство". Женщину обвинили в неуважении к государству из-за видеоролика в TikTok, в котором она оскорбила президента Владимира Путина и была на стороне митингующих в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает "Тайга.Инфо".
Суд постановил, что видео горожанки "содержит информацию о президенте РФ Путине В. В., выраженную в неприличной и явно неуважительной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность". Как следует из карточки дела, 8 октября Пономаренко потребовала пересмотреть решение суда.
Напомним, что в сентябре Марию Пономаренко оштрафовали на 10 тысяч рублей за ношение маски с надписью "Путина в отставку". Тогда суд признал действия активистки "одиночным пикетом с использованием средств наглядной агитации, в роли которой выступила маска". Кроме того, в августе женщину также обязывали выплатить 10 тысяч рублей штрафа по делу об организации массовой акции, повлекшей нарушение порядка.
Комментарии
Вот тебе и свобода слова)
Год назад в России вступил в силу закон об административном наказании за «явное неуважение» к обществу, государству и органам власти. Во время его принятия международная правозащитная группа «Агора» заявляла, что закон разработан для борьбы с критикой президента Владимира Путина. Изучив правоприменительную практику за год, адвокат «Агоры» Станислав Селезнев утверждает, что это предсказание оказалось верным. За год было возбуждено 100 административных дел о «неуважении к власти», из которых 51 закончилось штрафами — в общей сложности на 1,6 млн руб. При этом 1,2 млн руб. в 38 случаях жители России заплатили именно за высказывания в адрес президента. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не видит в самом законе ничего страшного, но допускает, что он мог применяться с «перегибами».
Президент Владимир Путин еще в 2019 году поручил Генпрокуратуре, МВД и Роскомнадзору составить доклад о практике применения закона, но в открытых источниках нет данных, было ли это поручение выполнено. Адвокат «Агоры» Станислав Селезнев самостоятельно провел мониторинг и изучил статистику судебного департамента при Верховном суде РФ. Из его доклада «Год "явного неуважения" к президенту» следует, что с марта 2019 года в России было возбуждено ровно 100 административных дел об оскорблении главы государства, чиновников и государственных символов (ч. 3–5 ст. 20.1 КоАП). Из них 12 дел до сих пор рассматриваются судами; в 51 случае граждане были признаны виновными.
Общая сумма штрафов, взысканных по этим делам, составляет 1 млн 615 тыс. руб.
"Ъ"
Ибо за метлой следить нужно...
Не уважаешь, иди и голосуй!!! Хотя ...кавкова я гоню, какие голосования....
И это только начало. Дальше будет хуже.
Добро пожаловать в Северную Корею. Скоро заставят целовать его в телевизоре
Язык у человека мал, но много жизней он сломал.
Вот тебе и свобода слова)
ты не путай одно место с трамвайной ручкой? оскорблять и высказывать свое мнение это разные вещи. Или я тебя могу сейчас называть как я хочу и это тоже будет свобода слова?
а кто такая эта Машка Пономаренко? в чем ее активность выражается? или как дурочка, с кольцом в носу, в интернете чушь порет?
приятная новость.
тролли -подпевалы соросов и всяких подленьких ходорковских достали.
из обсуждения организуют срач.
понимаете только про деньги - вот вам разговор про деньги.
Гость учит гостя приличиям и манерам , скрываясь под обезличенным НИКом, подразумевающим нести чушь и не отвечать за неё будучи в чате с себе подобными.
Весьма
символичноеспецифическое понимание приличия и свободы слова,однако.
* уж если специально обученные службы находят хакеров, взламывающие сети и ворующих с банковских карт средства граждан , то вычислить подобного анонима как два пальца об...стол.
12.10.2020 07:58
Медведь-шатун
Да вот как раз так и надо, через выборы! Если ты проголосуешь - за тебя не вбросят! Но у нас же недовольные не идут голосовать, якобы "там уже за всех решили". Это просто нонсенс!!! А потом удивляются результатам) Отсюда у меня складывается впечатление. что эти "недовольные", которые и могут только в "интернетах и тиктоках" хайп ловить, не очень умные. Поэтому пусть платят штрафы, а такие же "просвещённые" пусть им на штрафы скидываются)))
Даже если будет 100% явка, нужные результаты за вас заранее нарисуют.
Если ты проголосуешь - за тебя не вбросят!
а проголосуют досрочно )))
Но у нас же недовольные не идут голосовать, якобы "там уже за всех решили".
а как понимать снятие с выборов кандидата в губернаторы на повторных выборах на Дальнем Востоке...
Если бы от выборов хоть что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать.
— Марк Твен.
Путин находится на своем посту незаконно - поэтому и оскорбляется когда люди обоснованно требуют его отставки. Дорвался до власти и уйти уже не может - присосался...
давно пора в интернет пускать по паспорту.
Просроченный не любит когда люди правду говорят?
штрафами рейтинг не поднимешь
а маску то она где-то купила наверное) или сама вышивала надпись. нашли козла отпущения. в интернете часто вижу всякий бред и кто пишет все нормально
Правильно сделали что оштрафовали! Нельзя оскорблять никого, тем более руководителя Страны! Если есть претензии к его работе-есть много законных способов донести своё мнение до Президента!
12.10.2020 09:26
Алексей
Это и есть законный способ прописанный в основном законе страны.
Мало.
12.10.2020 09:26
Алексей
А нахождение на посту 20 лет, при предельном сроке 8 лет - это не преступление и не оскорбление граждан страны?!
а что не в ГУЛАГ пожизненно?
Гость 08,59, а ты следующий это 100%. и будет правильно.
давно пора в интернет пускать по паспорту.
так таки уже давно, только лишь только не все это осознают )))
Думаете кто то посторонний будет тут постоянно зареганный строчить? Их давно пора за жабры подтягивать.
12.10.2020 08:44
- гость -
Когда лень - тогда много причин и отговорок можно придумать.
У нас один молодец (25 лет) не пошел голосовать на выборах президента, потому что навальный сказал не идти, таких было много адептов Лёхи.
12.10.2020 10:17
Eugene
Навальный не говорил не ходить на выборы президента. Он говорил о бессмысленности голосования за поправки.
Ага, вот так помошнички. То пытались занизить, то постоянно скрыть важную организационную информацию, которую обязаны сообщать всем заинтересованным.
в Тайланде денежную купюру скомкал с изображением короля-тюрьма или штраф,засунул в задний карман брюк-тюрьма или штраф..
12.10.2020 10:37
Бабуля
Дык там король, в демократической России вы Путина королем считаете?! Откройте Конституцию - он сменяемый!!!
Абориген,как считаешь,Навальный мудр или просто крякалка блогерская?
12.10.2020 10:41
- гость -
Умное голосование Навального привело к потере голосов отданных за ПЖИВ. Навальный не глуп - он ничего не делает во вред населению страны, в отличии от вождя, который поднимает пенсионный возраст, множит нищету и снижает обороноспособность страны!
12.10.2020 10:59
- гость -
Да, он ничего не делает. Хорошего. Обычный жулик, который живет на откатоподобные средства.
12.10.2020 08:27
CALIBR
Наличие зарегистрированного ника не гарантирует оппонентам отсутствия бреда от такого пользователя. Так же как наличие зарегистрированного ника не говорит о том, что вас не найдут соответствующие органы.
12.10.2020 11:12
- гость -
Да лжете вы! Путин сказал, что Навальный сварил на кухне новичок и сам себя отравил - разве это не хорошо?!
10:59
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Вы в здравом уме и памяти считаете, что в партии власти скопились одни жулики и воры?А те,кто придёт к власти из других партий,они не будут мошенничать и воровать?Они раньше такого не делали потому что в другой партии состояли? )))
Навальный наивным по ушам ездит и купоны на этом стрижёт.
12.10.2020 11:34
- гость -
Это вы не в здравом уме! ПЖИВ монополизировала власть, уничтожила выборы и конкуренцию - и естественно сосредотачивает в своих рядах людей, которые способны на любое нарушение законности...
Молодец девушка! Уверенный полит кейс себе делает, с таким легко будет убежище получить.
Зря вы хрюкаете! (с)
1-e должностное лицо страны подлежит уважению-это важная составляющая воспитания