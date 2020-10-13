Пациенты пожаловались на гигантскую очередь еще в одной больнице Барнаула

Фото: "Инцидент Барнаул"
В барнаульском поселке Южном у горбольницы № 10 выстроилась огромная очередь из людей, которые оформляют больничные листы.
Как рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", очередь более чем из 100 человек собралась около 7:30 утра. Регистратор, которая выдавала справки, работала одна. При этом администрация поликлиники якобы не принимала никаких действий для урегулирования ситуации.
Как ранее сообщил amic.ru, утром 5 октября огромная очередь образовалась у входа в 14-ю поликлинику. В Минздраве Алтайского края объяснили сложившуюся ситуацию с очередями в медучреждениях. По словам властей, нагрузка на терапевтов выросла примерно в 3-4 раза по сравнению с обычной. Система попросту не рассчитана на такой всплеск заболевших.
Комментарии
какие больничные, вы что, фмс хотите разорить...
Система попросту не рассчитана на такой всплеск заболевших.
вторую волну с апреля ждали - и на тебе, не рассчитали...
Везде так.
Всем кто на фото - 14 дней самоизоляции
Радуйтесь что так больница работает на Южном.
И такие очереди, а то и похлеще, там каждый день.
Одна из врачей, которая там работает, говорит, что больницу собираются закрывать вообще.
Терапевтов не осталось ни одного (из разговора 1-2 недели назад).
Работать некому.
Все ушли в бизнес (по Медведеву), заболели, уволились или умерли. Обычное состояние юженской больницы.
Главврач там только непотопляемый, наверное, потому что выборы курирует.
Польников (главный недоврач) там своим приказом уже запретил плановый прием, (приказ от 1 октября). Врачей нет, от него все разбежались. Но ведь его держат в кресле, значит для минздрава полезен.
Чем больше больных - тем меньше больных.
Естественный отбор.
Слава 10-й юженской!
Долой слабых! (и государству экономия, пенсии не надо оплачивать, да лечение).
А больничные не на пять дней, а на 2 недели давать не пробовали? Ну, не выздоравливает сейчас никто за пять дней, а продлять надо. Вот и снизили бы немного нагрузку на повторных приёмах.
С Польниковым имел неудовольствие общаться.Очень неприятная личность.
Напишите, пожалуйста, телефон call-центра, в котором озвучив симптомы можно получить рекомендации по лечению.
В одной из новостей было сказано, что контакт-центры в крае созданы. В регистратуре поликлиники № 14 такого телефона не знают. Запись к терапевту на четверг. А с температурой 39 ждать столько нереально.
Попову звоните
Пусть выдают больничные онлайн, зачем людей мучить в очереди там больше заразишься и заново на больничный