Пациенты пожаловались на гигантскую очередь еще в одной больнице Барнаула

Фото: "Инцидент Барнаул"

В барнаульском поселке Южном у горбольницы № 10 выстроилась огромная очередь из людей, которые оформляют больничные листы.

Как рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", очередь более чем из 100 человек собралась около 7:30 утра. Регистратор, которая выдавала справки, работала одна. При этом администрация поликлиники якобы не принимала никаких действий для урегулирования ситуации.

Как ранее сообщил amic.ru, утром 5 октября огромная очередь образовалась у входа в 14-ю поликлинику. В Минздраве Алтайского края объяснили сложившуюся ситуацию с очередями в медучреждениях. По словам властей, нагрузка на терапевтов выросла примерно в 3-4 раза по сравнению с обычной. Система попросту не рассчитана на такой всплеск заболевших.