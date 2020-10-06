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Барнаульцы часами не могут попасть в 14-ю поликлинику. Видео

, ИА "Амител"
Очередь в регистратуру заканчивается на улице

Барнаульцы продолжают простаивать часами в надежде попасть в медучреждения. Так, сегодня утром, 6 октября, огромная очередь образовалось у входа в 14-ю поликлинику.

Не лучше ситуация и внутри больницы.

Впрочем, такая картина складывается и в других медучреждениях Алтайского края. Так, например, в Заринске, по словам читательницы amic.ru Юлии, люди по два часа ждут своей очереди на рентген в городской больнице.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Минздраве Алтайского края объяснили сложившуюся ситуацию с очередями в медучреждениях. По словам властей, нагрузка на терапевтов выросла примерно в 3-4 раза по сравнению с обычной. Система попросту не рассчитана на такой всплеск заболевших.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

6.10.2020 11:46
- гость -

Система попросту не рассчитана на такой всплеск заболевших

а-то
дооптимизировались...

6.10.2020 11:51
- гость -

прекратите болеть! иш что удумали! хватит ломать систему! не для вас все было систематизировано!

6.10.2020 11:55
месный

Всем снимающим на телефон держа его вертикально - для вас в аду будет отдельный котёл со спецпрограммой!!!!

6.10.2020 12:06
Как то так

Укрупнение терапевтических участков в действии, работа терапевта на нескольких участках в действии.

6.10.2020 12:14
- гость -

Вот мучит вопрос, мэрия мыть улицы и тротуары будет?

6.10.2020 12:14
Александр

Серьезно, только в 14?))) не смешите меня, это в большинстве , если не во всех так ... сам пытался попасть в 3 поликлинику на Молодежке 28 сентября, пришел в 17 , ушел в 18 :00, за это время прошло 3 человека (девченки которые прошли сказали что стояли с 12 !!! ) Мед персонал большей частью или просто на больничном или с короной , а и главный момент. мазки НЕ БЕРУТ на ковид от слова СОВСЕМ!

6.10.2020 12:15
ЧтоНемцуХоро

Франк решил спортсменов разогнать, а больных всех в кучу собрать.
Это он так с пандемией борется.

6.10.2020 12:25
- гость -

Это происходит во сех поликлиниках. Почему мер то ни каких не принимают? Может уже пора помощь запрашивать хотя-бы у Москвы?

6.10.2020 12:26
- гость -

От слова совсем нет никаких производных словообразований. Запомните это и передайте внукам.

6.10.2020 12:27
- гость -

А где мнздрав? Где министр? Нагрузка возросла, а меры то какие?

6.10.2020 12:29
Министр в кабинете спит

А вам холопам дохнуть предписано

6.10.2020 12:30
- гость -

че сразу дохнуть? не всем - не всем, самые здоровые останутся

6.10.2020 12:30
И бис конем

Это только начало. Скоро в аптеках закончатся лекарства , как произошло с немомогающим Арбидолом, и тогда начнётся настоящий апокалипсис

6.10.2020 12:34
Президент Фу

Россияне, не хотелось бы вводить обратно режим самоизоляции. Поэтому сначала мы будем выявлять самых здоровых методом естественного отбора.

6.10.2020 12:37
- гость -

Так.., пора вводить самоизоляцию, а то разбегались по больницам... Всю отчетность портят! Сказано же, что только ковидом должны болеть и то, сколько и кому укажут! Никаких больше заболеваний. Зубы у них болят.., к терапевту им.., флюорографию сделать.., к окулисту... Ага, больше дел нет кроме как вами заниматься. Тут отчетность удержать в нужных рамках надо...

6.10.2020 12:39
- гость -

молча потопали по домам тихонько помирать...

6.10.2020 12:39
Митинг на проводе

Вы можете подумать, что я пьян.

6.10.2020 12:40
Аллилуйя форева

Покойтесь с миром барнаульцы и барнаулки

6.10.2020 12:41
Гость

Сегодня в онкоцентре Надежда отказали тестю в госпитализации на операцию по удалению рака! На карантин закрылись. Вот это страшно!

6.10.2020 12:47
- гость -

А на углу улицы Молодёжная и Комсомольский что за больница? Это не в Диагностический очередь растянуть вчера, да и сегодня?

6.10.2020 12:56
- гость -

6.10.2020 12:41
Гость
Между прочим из всего этого цирка, это самое и страшное. Но подсчет за не оказанную помощь никто не ведет, и статистика эта никому не интересна. А между прочим за такие дела надо к статье подтягивать.

6.10.2020 12:58
Птыц

А сколько из этих стоящих в очереди действительно больных, кому врач нужен? Сколько тех, у кого сопли и кашель, но "ой, ковид, я умру, срочно мне врача"? Сколько из сидящих в очереди сопровождают пациента, ок, нужна помощь, но маски надеть мозгов нету? Вам русским говорили языком, что "носите маски - снизится уровень заражения", нет, все самые умные и хитрожопые. И да, медиков не хватает, но, в том числе и из-за таких тупых.

6.10.2020 13:04
гость

специально создана такая ситуация, народ доводят, потом предложат спасение - прививка от короны, чтоб народ сам побежал ее ставить и заставлять не придется, а дальше хз...

6.10.2020 13:05
Сергей

Власиха, в прошлый четверг (1-го октября) талон на прием к терапевту был на 21-е число!!!! На 21-е, ..дь.... Это как вообще????

6.10.2020 13:09
- гость -

6.10.2020 13:05
Сергей
Попробуйте взять талон к узкому специалисту, что бы понять что в медицине произошло. Хорошо если у вас просто геморрой, и то будете рады что на 21 число попали к терапевту.

6.10.2020 13:13
- гость -

Ну а чем кто из вас думал? Думали, что медики у нас из конвейера выходят? Что можно ходить везде без масок, растаскивать заразу, но всех типа вылечат? Нет. Из-за вашей глупости медицина оказалась перегруженной и вы это сейчас наблюдаете.

6.10.2020 13:21
- гость -

вместо стояния в очереди идите в минздрав на папанинцев там стойте

6.10.2020 13:22
- гость -

отметить хождение к специалистам "через терапевта"
Лор, невролог, окулист да куча других которые нормально обойдутся без посредника
а терапевтов всех освободившихся только на орвишных кинуть

6.10.2020 13:25
- гость -

6.10.2020 13:22
- гость -
Какой умный нашелся, на место Попова метишь?!

6.10.2020 13:33
- гость -

Ага, я быстро порядки наведу!

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