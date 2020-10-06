Барнаульцы часами не могут попасть в 14-ю поликлинику. Видео

Барнаульцы продолжают простаивать часами в надежде попасть в медучреждения. Так, сегодня утром, 6 октября, огромная очередь образовалось у входа в 14-ю поликлинику.
Не лучше ситуация и внутри больницы.
Впрочем, такая картина складывается и в других медучреждениях Алтайского края. Так, например, в Заринске, по словам читательницы amic.ru Юлии, люди по два часа ждут своей очереди на рентген в городской больнице.
Как уже сообщал amic.ru, ранее в Минздраве Алтайского края объяснили сложившуюся ситуацию с очередями в медучреждениях. По словам властей, нагрузка на терапевтов выросла примерно в 3-4 раза по сравнению с обычной. Система попросту не рассчитана на такой всплеск заболевших.
Комментарии
Система попросту не рассчитана на такой всплеск заболевших
а-то
дооптимизировались...
прекратите болеть! иш что удумали! хватит ломать систему! не для вас все было систематизировано!
Всем снимающим на телефон держа его вертикально - для вас в аду будет отдельный котёл со спецпрограммой!!!!
Укрупнение терапевтических участков в действии, работа терапевта на нескольких участках в действии.
Вот мучит вопрос, мэрия мыть улицы и тротуары будет?
Серьезно, только в 14?))) не смешите меня, это в большинстве , если не во всех так ... сам пытался попасть в 3 поликлинику на Молодежке 28 сентября, пришел в 17 , ушел в 18 :00, за это время прошло 3 человека (девченки которые прошли сказали что стояли с 12 !!! ) Мед персонал большей частью или просто на больничном или с короной , а и главный момент. мазки НЕ БЕРУТ на ковид от слова СОВСЕМ!
Франк решил спортсменов разогнать, а больных всех в кучу собрать.
Это он так с пандемией борется.
Это происходит во сех поликлиниках. Почему мер то ни каких не принимают? Может уже пора помощь запрашивать хотя-бы у Москвы?
От слова совсем нет никаких производных словообразований. Запомните это и передайте внукам.
А где мнздрав? Где министр? Нагрузка возросла, а меры то какие?
А вам холопам дохнуть предписано
че сразу дохнуть? не всем - не всем, самые здоровые останутся
Это только начало. Скоро в аптеках закончатся лекарства , как произошло с немомогающим Арбидолом, и тогда начнётся настоящий апокалипсис
Россияне, не хотелось бы вводить обратно режим самоизоляции. Поэтому сначала мы будем выявлять самых здоровых методом естественного отбора.
Так.., пора вводить самоизоляцию, а то разбегались по больницам... Всю отчетность портят! Сказано же, что только ковидом должны болеть и то, сколько и кому укажут! Никаких больше заболеваний. Зубы у них болят.., к терапевту им.., флюорографию сделать.., к окулисту... Ага, больше дел нет кроме как вами заниматься. Тут отчетность удержать в нужных рамках надо...
молча потопали по домам тихонько помирать...
Вы можете подумать, что я пьян.
Покойтесь с миром барнаульцы и барнаулки
Сегодня в онкоцентре Надежда отказали тестю в госпитализации на операцию по удалению рака! На карантин закрылись. Вот это страшно!
А на углу улицы Молодёжная и Комсомольский что за больница? Это не в Диагностический очередь растянуть вчера, да и сегодня?
6.10.2020 12:41
Гость
Между прочим из всего этого цирка, это самое и страшное. Но подсчет за не оказанную помощь никто не ведет, и статистика эта никому не интересна. А между прочим за такие дела надо к статье подтягивать.
А сколько из этих стоящих в очереди действительно больных, кому врач нужен? Сколько тех, у кого сопли и кашель, но "ой, ковид, я умру, срочно мне врача"? Сколько из сидящих в очереди сопровождают пациента, ок, нужна помощь, но маски надеть мозгов нету? Вам русским говорили языком, что "носите маски - снизится уровень заражения", нет, все самые умные и хитрожопые. И да, медиков не хватает, но, в том числе и из-за таких тупых.
специально создана такая ситуация, народ доводят, потом предложат спасение - прививка от короны, чтоб народ сам побежал ее ставить и заставлять не придется, а дальше хз...
Власиха, в прошлый четверг (1-го октября) талон на прием к терапевту был на 21-е число!!!! На 21-е, ..дь.... Это как вообще????
6.10.2020 13:05
Сергей
Попробуйте взять талон к узкому специалисту, что бы понять что в медицине произошло. Хорошо если у вас просто геморрой, и то будете рады что на 21 число попали к терапевту.
Ну а чем кто из вас думал? Думали, что медики у нас из конвейера выходят? Что можно ходить везде без масок, растаскивать заразу, но всех типа вылечат? Нет. Из-за вашей глупости медицина оказалась перегруженной и вы это сейчас наблюдаете.
вместо стояния в очереди идите в минздрав на папанинцев там стойте
отметить хождение к специалистам "через терапевта"
Лор, невролог, окулист да куча других которые нормально обойдутся без посредника
а терапевтов всех освободившихся только на орвишных кинуть
6.10.2020 13:22
- гость -
Какой умный нашелся, на место Попова метишь?!
Ага, я быстро порядки наведу!