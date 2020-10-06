Барнаульцы часами не могут попасть в 14-ю поликлинику. Видео

Барнаульцы продолжают простаивать часами в надежде попасть в медучреждения. Так, сегодня утром, 6 октября, огромная очередь образовалось у входа в 14-ю поликлинику.

Не лучше ситуация и внутри больницы.

Впрочем, такая картина складывается и в других медучреждениях Алтайского края. Так, например, в Заринске, по словам читательницы amic.ru Юлии, люди по два часа ждут своей очереди на рентген в городской больнице.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Минздраве Алтайского края объяснили сложившуюся ситуацию с очередями в медучреждениях. По словам властей, нагрузка на терапевтов выросла примерно в 3-4 раза по сравнению с обычной. Система попросту не рассчитана на такой всплеск заболевших.