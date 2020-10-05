Гигантские очереди в поликлиниках Барнаула. Фото горожан и объяснения Минздрава

Барнаульцы активно делятся фотографиями с гигантскими очередями в поликлиниках. Чтобы пробиться к доктору, приходится потратить чуть ли не весь день. Особенно много жалоб на поликлинику № 11 и № 14.
"Очередь в 14-ю поликлинику! А в других поликлиниках так же?" – пишет в социальной сети "ВКонтакте" Вадим Криворучко.
"Одиннадцатая городская больница. На данный момент очередь – человек сорок", – пишет @evsngelllia и подкрепляет свои слова фотографией.
"Девятая поликлиника сегодня утром", – Вера Безматерных в соцсети "ВКонтакте" написала о своем походе в медучреждение.
И снова жалобы на больницу № 11. "Сейчас в поликлинике № 11. В рентген-кабинет [очередь] около 30 человек", – пишет @shelepova183.
Редакция amic.ru обратилась в региональный Минздрав, чтобы узнать, почему горожане вынуждены пробиваться на прием к врачу. В пресс-службе министерства объяснили, что нагрузка на терапевтов выросла примерно в 3-4 раза по сравнению с обычной. "Ресурсы у нас ограничены, взять врачей просто неоткуда. Система не рассчитана на такой всплеск заболевших. Плюс не стоит забывать, что доктора тоже болеют".
В ведомстве уточнили, что удалось дополнительно привлечь к работе около 400 студентов АГМУ и 100 учащихся медколледжа. Речь идет о среднем и младшем медперсонале. "Очереди, которые мы видим на фотографиях, – это так называемый вход через фильтр. Здесь находятся люди с температурой. Обычным путем в поликлинику могут попасть только те, у кого нет признаков заболевания. Такая тактика применяется, чтобы развести потоки людей", – говорят в Минздраве.
Но люди "в фильтре" не дожидаются своей очереди и просто уходят домой. Об этом узнала наш фотокорреспондент Екатерина Смолихина. Она сходила в поликлинику № 14 и пообщалась с людьми, которые стояли в ожидании помощи.
В 14-й поликлинике с главврачом поговорить не удалось: недавно он уволился. А в 11-й amic.ru сообщили, что общение с журналистами будет происходить только через пресс-центр, не уточнив пресс-центр чего – больницы или Министерства здравоохранения.
Но в Алтайском крае попасть трудно не только к терапевту. Мы уже писали об огромных очередях на КТ в Диагностическом центре. Теперь, видимо, их не будет, потому что по новому указу регионального Минздрава такое обследование будут проводить только людям старше 65 лет, а также больным с низким уровнем кислорода и осложненным течением заболевания. Решение обосновывал главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. По его словам, "КТ – метод приоритетный, но не единственно возможный. Флюорография и рентген не должны списываться со счетов".
Напомним, сегодня оперштаб отчитался о 104 новых случаях заболевания в регионе. Общее число инфицированных с начала эпидемии в крае выросло до 14 334 человек.
P. S. Удалось ли вам получить помощь в больнице? Большие очереди на прием? Соблюдаются ли в больницах меры предосторожности?
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Комментарии
жуть конечно
ребенку сейчас отменили талон на плановый рентген позвоночника, сказали отдали все на "ковидных", подождем
держитесь люди
Теперь рентген кому надо не пройти, хотя при Ковиде он бесполезен. Минздрав и тут все разваливает
хотел флюру пойти сдать
...
Власть и минздрав реально людей за идиотов дежат, если НЕТ терапевтов (типа все заболели) найти замену элементарно-----проехать по частным (платным) центрам и вытащить силой этих колымшиков якобы больных практически каждый совмешаеи или подрабатывает платником, и так со всеми специалистами, а не захотят возвращаться в поликлинники отзывайте лицензии
Москва помоги
В государственных поликлиниках крайне низкая производительность труда. По крайней мере, там где я был. Сначала в регистратуру стоишь полчаса, там одним пальцем в компьютер что-то вбивают, листы какие-то ненужные печатают, карточку ищут. В СПИД-центре последний раз вообще от руки карточку заполняли. Как водится, висит объявление "запись по интернету проводится в регистратуре".
Потом под дверью терапевта стоишь в очереди. Вроде талон по времени, но все равно ждешь.
Терапевт минуту тебя слушает краем уха, и 10 минут что-то там в компьютер одним пальцем нажимает.
Посылает в другие кабинеты, там примерно то же самое. И никому дела нет.
оптимизировали хорошо
спасибо деду за победу
явно не 100 человек в день прирост, все скрывают, замалчивают, непонятно чего ждут, когда по 100 в день начнут умирать?
дачники вернулись домой...
Амик, спасибо вам.
Вспоминается как красиво показывали по телевизору помощь наших военных специалистов в Италии, Сербии. Всё обрабатывали там. А здесь зачем? Наши больные люди не нужны этому государству. Чиновники получают медицинскую помощь, а остальные - как повезёт, "а помрёт, так помрёт."(с)
ждем самолет санавиации в барнаул, забитый масками лекарствами томографами
5.10.2020 17:34
- гость -
Амик, спасибо вам.
+1100000000000000
Почему власти города не обращаются за помощью к премьер-министру?
Жуткие фотографии. На днях выпадет снег ,и люди с температурой будут стоять весь день на холоде? А потом №отсортируют" и поместят в коридор? А если пошдют на КТ в диагностический,то ещё весь день придется простоять там с температурой?
5.10.2020 17:34
- гость -
Амик, спасибо вам.
Спасибо,АМИТЕЛ.
А как призывы избегать по возможности контактов с людьми, носить маски, не участвовать в массовых мероприятиях, то все говорят, что вируса нет. А в очередях уже по-другому все думают. Почему у половины населения вместо мозга плавленный сырок?
Те, кто в отрицалове тут всегда, может, вы объясните, почему все болеют?
На прошлой неделе в Гор больница 3, на Бехтерева 26 не смог флюшку сделать, вторая смена на больничном, так они туда ещё и школьников табуном сгоняют. Народу битком.
Пора бить тревогу. Ситуация вышла из-под контроля. Население на уровне паники. Медицинскую помощь получить нереально. Лекарств в аптеках просто нет - арбидол закончился даже на складах. Мест в ковидных тоже нет, персонала там катастрофически не хватает. Нужно срочное решение - запросить помощь у Москвы, у армии в конце концов... А мы наблюдаем полное бездействие властей...
давайте лучше министра Попова поблагодарим за прекрасную медицину. С такой медициной скоро будет прорыв