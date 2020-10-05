Гигантские очереди в поликлиниках Барнаула. Фото горожан и объяснения Минздрава

Барнаульцы активно делятся фотографиями с гигантскими очередями в поликлиниках. Чтобы пробиться к доктору, приходится потратить чуть ли не весь день. Особенно много жалоб на поликлинику № 11 и № 14.

"Очередь в 14-ю поликлинику! А в других поликлиниках так же?" – пишет в социальной сети "ВКонтакте" Вадим Криворучко.

"Одиннадцатая городская больница. На данный момент очередь – человек сорок", – пишет @evsngelllia и подкрепляет свои слова фотографией.

"Девятая поликлиника сегодня утром", – Вера Безматерных в соцсети "ВКонтакте" написала о своем походе в медучреждение.

И снова жалобы на больницу № 11. "Сейчас в поликлинике № 11. В рентген-кабинет [очередь] около 30 человек", – пишет @shelepova183.

Редакция amic.ru обратилась в региональный Минздрав, чтобы узнать, почему горожане вынуждены пробиваться на прием к врачу. В пресс-службе министерства объяснили, что нагрузка на терапевтов выросла примерно в 3-4 раза по сравнению с обычной. "Ресурсы у нас ограничены, взять врачей просто неоткуда. Система не рассчитана на такой всплеск заболевших. Плюс не стоит забывать, что доктора тоже болеют".

В ведомстве уточнили, что удалось дополнительно привлечь к работе около 400 студентов АГМУ и 100 учащихся медколледжа. Речь идет о среднем и младшем медперсонале. "Очереди, которые мы видим на фотографиях, – это так называемый вход через фильтр. Здесь находятся люди с температурой. Обычным путем в поликлинику могут попасть только те, у кого нет признаков заболевания. Такая тактика применяется, чтобы развести потоки людей", – говорят в Минздраве.

Но люди "в фильтре" не дожидаются своей очереди и просто уходят домой. Об этом узнала наш фотокорреспондент Екатерина Смолихина. Она сходила в поликлинику № 14 и пообщалась с людьми, которые стояли в ожидании помощи.

В 14-й поликлинике с главврачом поговорить не удалось: недавно он уволился. А в 11-й amic.ru сообщили, что общение с журналистами будет происходить только через пресс-центр, не уточнив пресс-центр чего – больницы или Министерства здравоохранения.

Но в Алтайском крае попасть трудно не только к терапевту. Мы уже писали об огромных очередях на КТ в Диагностическом центре. Теперь, видимо, их не будет, потому что по новому указу регионального Минздрава такое обследование будут проводить только людям старше 65 лет, а также больным с низким уровнем кислорода и осложненным течением заболевания. Решение обосновывал главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. По его словам, "КТ – метод приоритетный, но не единственно возможный. Флюорография и рентген не должны списываться со счетов".

Напомним, сегодня оперштаб отчитался о 104 новых случаях заболевания в регионе. Общее число инфицированных с начала эпидемии в крае выросло до 14 334 человек.

P. S. Удалось ли вам получить помощь в больнице? Большие очереди на прием? Соблюдаются ли в больницах меры предосторожности?

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