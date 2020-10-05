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Гигантские очереди в поликлиниках Барнаула. Фото горожан и объяснения Минздрава

, ИА "Амител", Мария Власова
Нагрузка на терапевтов в Барнауле выросла в несколько раз
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Барнаульцы активно делятся фотографиями с гигантскими очередями в поликлиниках. Чтобы пробиться к доктору, приходится потратить чуть ли не весь день. Особенно много жалоб на поликлинику № 11 и № 14.

"Очередь в 14-ю поликлинику! А в других поликлиниках так же?" – пишет в социальной сети "ВКонтакте" Вадим Криворучко.

"Одиннадцатая городская больница. На данный момент очередь – человек сорок", – пишет @evsngelllia и подкрепляет свои слова фотографией.

"Девятая поликлиника сегодня утром", – Вера Безматерных в соцсети "ВКонтакте" написала о своем походе в медучреждение.

И снова жалобы на больницу № 11. "Сейчас в поликлинике № 11. В рентген-кабинет [очередь] около 30 человек", – пишет @shelepova183.

Редакция amic.ru обратилась в региональный Минздрав, чтобы узнать, почему горожане вынуждены пробиваться на прием к врачу. В пресс-службе министерства объяснили, что нагрузка на терапевтов выросла примерно в 3-4 раза по сравнению с обычной. "Ресурсы у нас ограничены, взять врачей просто неоткуда. Система не рассчитана на такой всплеск заболевших. Плюс не стоит забывать, что доктора тоже болеют".

В ведомстве уточнили, что удалось дополнительно привлечь к работе около 400 студентов АГМУ и 100 учащихся медколледжа. Речь идет о среднем и младшем медперсонале. "Очереди, которые мы видим на фотографиях, – это так называемый вход через фильтр. Здесь находятся люди с температурой. Обычным путем в поликлинику могут попасть только те, у кого нет признаков заболевания. Такая тактика применяется, чтобы развести потоки людей", – говорят в Минздраве.

Но люди "в фильтре" не дожидаются своей очереди и просто уходят домой. Об этом узнала наш фотокорреспондент Екатерина Смолихина. Она сходила в поликлинику № 14 и пообщалась с людьми, которые стояли в ожидании помощи.

В 14-й поликлинике с главврачом поговорить не удалось: недавно он уволился. А в 11-й amic.ru сообщили, что общение с журналистами будет происходить только через пресс-центр, не уточнив пресс-центр чего – больницы или Министерства здравоохранения.

Но в Алтайском крае попасть трудно не только к терапевту. Мы уже писали об огромных очередях на КТ в Диагностическом центре. Теперь, видимо, их не будет, потому что по новому указу регионального Минздрава такое обследование будут проводить только людям старше 65 лет, а также больным с низким уровнем кислорода и осложненным течением заболевания. Решение обосновывал главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. По его словам, "КТ – метод приоритетный, но не единственно возможный. Флюорография и рентген не должны списываться со счетов".

Напомним, сегодня оперштаб отчитался о 104 новых случаях заболевания в регионе. Общее число инфицированных с начала эпидемии в крае выросло до 14 334 человек.

P. S. Удалось ли вам получить помощь в больнице? Большие очереди на прием? Соблюдаются ли в больницах меры предосторожности? 
Оставляйте комментарии или присылайте фото на наш рабочий WhatsApp (+7 923 649 96 41).

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Мария Власова SMM 27-18-16

Комментарии

5.10.2020 16:57
- гость -

жуть конечно
ребенку сейчас отменили талон на плановый рентген позвоночника, сказали отдали все на "ковидных", подождем
держитесь люди

5.10.2020 17:01
Гость

Теперь рентген кому надо не пройти, хотя при Ковиде он бесполезен. Минздрав и тут все разваливает

5.10.2020 17:04
- гость -

хотел флюру пойти сдать
...

5.10.2020 17:05
- гость -

Власть и минздрав реально людей за идиотов дежат, если НЕТ терапевтов (типа все заболели) найти замену элементарно-----проехать по частным (платным) центрам и вытащить силой этих колымшиков якобы больных практически каждый совмешаеи или подрабатывает платником, и так со всеми специалистами, а не захотят возвращаться в поликлинники отзывайте лицензии

5.10.2020 17:12
Москва помоги

Москва помоги

5.10.2020 17:13
- гость -

В государственных поликлиниках крайне низкая производительность труда. По крайней мере, там где я был. Сначала в регистратуру стоишь полчаса, там одним пальцем в компьютер что-то вбивают, листы какие-то ненужные печатают, карточку ищут. В СПИД-центре последний раз вообще от руки карточку заполняли. Как водится, висит объявление "запись по интернету проводится в регистратуре".
Потом под дверью терапевта стоишь в очереди. Вроде талон по времени, но все равно ждешь.
Терапевт минуту тебя слушает краем уха, и 10 минут что-то там в компьютер одним пальцем нажимает.
Посылает в другие кабинеты, там примерно то же самое. И никому дела нет.

5.10.2020 17:25
- гость -

оптимизировали хорошо

5.10.2020 17:26
-гость-

спасибо деду за победу

5.10.2020 17:29
A1isa

явно не 100 человек в день прирост, все скрывают, замалчивают, непонятно чего ждут, когда по 100 в день начнут умирать?

5.10.2020 17:30
- гость -

дачники вернулись домой...

5.10.2020 17:34
- гость -

Амик, спасибо вам.

5.10.2020 17:40
Павсекакий

Вспоминается как красиво показывали по телевизору помощь наших военных специалистов в Италии, Сербии. Всё обрабатывали там. А здесь зачем? Наши больные люди не нужны этому государству. Чиновники получают медицинскую помощь, а остальные - как повезёт, "а помрёт, так помрёт."(с)

5.10.2020 17:49
- гость -

ждем самолет санавиации в барнаул, забитый масками лекарствами томографами

5.10.2020 17:50
- гость -

5.10.2020 17:34
- гость -
Амик, спасибо вам.


+1100000000000000

5.10.2020 17:55
- гость -

Почему власти города не обращаются за помощью к премьер-министру?
Жуткие фотографии. На днях выпадет снег ,и люди с температурой будут стоять весь день на холоде? А потом №отсортируют" и поместят в коридор? А если пошдют на КТ в диагностический,то ещё весь день придется простоять там с температурой?

5.10.2020 17:56
- гость -

5.10.2020 17:34
- гость -
Амик, спасибо вам.

Спасибо,АМИТЕЛ.

5.10.2020 18:03
Обыватель

А как призывы избегать по возможности контактов с людьми, носить маски, не участвовать в массовых мероприятиях, то все говорят, что вируса нет. А в очередях уже по-другому все думают. Почему у половины населения вместо мозга плавленный сырок?
Те, кто в отрицалове тут всегда, может, вы объясните, почему все болеют?

5.10.2020 18:06
- гость -

На прошлой неделе в Гор больница 3, на Бехтерева 26 не смог флюшку сделать, вторая смена на больничном, так они туда ещё и школьников табуном сгоняют. Народу битком.

5.10.2020 18:08
- гость -

Пора бить тревогу. Ситуация вышла из-под контроля. Население на уровне паники. Медицинскую помощь получить нереально. Лекарств в аптеках просто нет - арбидол закончился даже на складах. Мест в ковидных тоже нет, персонала там катастрофически не хватает. Нужно срочное решение - запросить помощь у Москвы, у армии в конце концов... А мы наблюдаем полное бездействие властей...

5.10.2020 18:09
гость

давайте лучше министра Попова поблагодарим за прекрасную медицину. С такой медициной скоро будет прорыв

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