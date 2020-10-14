Телеведущий Андрей Малахов назвал барнаульских мужчин вуайеристами

Телеведущий Андрей Малахов в "Прямом эфире" на телеканале "Россия 1", посвященном смертельной драке на Старом базаре, назвал барнаульских мужчин вуайеристами.

Так ведущий прокомментировал ситуацию, что в потасовке в основном участвовали женщины, в то время как мужчины снимали происходящее на камеру.

Как ранее сообщил amic.ru, в среду, 14 октября, на телеканале "Россия 1" вышла передача "Прямой эфир", посвященная смертельной драке на Старом базаре в Барнауле. Участие в ток-шоу приняла вдова погибшего Павла Рохлова, Светлана, которая побывала на съемках еще в августе.

Напомним, что в ночь на 27 июля в Барнауле у Старого базара произошла драка. 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, погиб от удара по голове.

Супруга погибшего мужчины обвинила в произошедшем 38-летнего Михаила Старцева. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". Сейчас он находится под арестом, который суд продлил до 26 октября.