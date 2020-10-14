Телеведущий Андрей Малахов назвал барнаульских мужчин вуайеристами

Телеведущий Андрей Малахов в "Прямом эфире" на телеканале "Россия 1", посвященном смертельной драке на Старом базаре, назвал барнаульских мужчин вуайеристами.
Так ведущий прокомментировал ситуацию, что в потасовке в основном участвовали женщины, в то время как мужчины снимали происходящее на камеру.
Как ранее сообщил amic.ru, в среду, 14 октября, на телеканале "Россия 1" вышла передача "Прямой эфир", посвященная смертельной драке на Старом базаре в Барнауле. Участие в ток-шоу приняла вдова погибшего Павла Рохлова, Светлана, которая побывала на съемках еще в августе.
Напомним, что в ночь на 27 июля в Барнауле у Старого базара произошла драка. 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, погиб от удара по голове.
Супруга погибшего мужчины обвинила в произошедшем 38-летнего Михаила Старцева. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". Сейчас он находится под арестом, который суд продлил до 26 октября.
Комментарии
Найдите другое фото. На это невозможно смотреть без омерзения
Золотарь, сделавший себе имя на ворошении чужого дерьма, воняет так, что навешивать кому-либо какие-либо ярлыки просто не имеет права.
Вот такие ведущие и то что они делают в сто тысяч раз опаснее всяких подобных навальным и прочим, так как программируют общественное сознание, превращая людей даже не в животных а в овощей.
P.S. То что Малахов иногда 1 из 10 передач делает здравой и полезной ни как не оправдывает его. Это скорее прикрытие для его основной черной работы.
Лучше быть вуаеристом, чем гов0перерабатывающим заводом, как Андрюша
Не, Малахов мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба… Одно слово — румын.