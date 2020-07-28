Драка на Старом базаре в Барнауле. Что произошло и почему все закончилось трагедией?

В Барнауле в ночь на 27 июля в районе Старого базара произошла драка, которая закончилась смертью 40-летнего Павла Рохлова. По версии жены погибшего, на мужчину Михаил Старцев, занимавшийся раньше боксом, и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина. Рассказываем, что известно о драке, которую обсуждает весь город.
Почему началась драка?
Со слов свидетелей, Павел Рохлов заступился за инвалида с тростью, к которому пристали Михаил Старцев и его подруга – чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина. Очевидцы утверждают, что спортсмены были пьяны. Павел пытался заступиться за инвалида и разнять драку. Однако Михаил набросился на него с кулаками и сильно ударил по голове. Павел рухнул на асфальт, ударившись затылком. Через несколько часов мужчина скончался в больнице.
Свидетелями потасовки стали несколько человек, которые побоялись вмешаться в конфликт. Видео драки появилось в социальных сетях уже на следующий день на странице жены погибшего. На одном из видео мужчина ходил по площади рядом с базаром и кричал, что ему "пофиг на то, что он убил человека".
28 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело. Михаил Старцев задержан, а вот его подругу, которая также избивала Павла Рохова, отпустили. В соцсетях предполагают, что женщину могут привлечь к делу только лишь в качестве свидетеля.
Павлу Рохову было 40 лет. У него осталась жена и шестилетняя дочка. Опасаясь, что боксер и его подруга могут уйти от наказания, жена мужчины – Светлана – специально создала аккаунт в Instagram, чтобы привлечь внимание СМИ и правоохранительных органов. В личный блог женщина выложила видео драки, а также кадры с еще живым и улыбающимся супругом. В своих постах она называет Михаила Старцева "мразью" и до сих пор не верит в произошедшее.
"Жизнь моя! Счастье мое! Опора моя! Не хочу верить в то, что случилось! Знаю ты сейчас все видишь и слышишь! Я люблю тебя, родной мой! И буду любить только тебя! Родной мой, обещаю Еву воспитать достойным человеком! Господи, ну почему? Пусть это единственное последнее видео будет тут! Я буду его пересматривать каждый день и каждую минуту", – написала она.
Прощание с Павлом Роховым пройдет 29 июля в Покровском кафедральном соборе с 12:00 до 15:00. Похоронят барнаульца на Черницком кладбище.
Михаилу Старцеву – 38 лет. Мужчина уже удалил все свои страницы из социальных сетей.
Лилия Ворогушина – чемпионка мира по кикбоксингу. Занималась в школе олимпийского резерва у известного в Барнауле тренера, члена Общественной платы Алтайского края Андрея Степурко. О победах девушки на соревнованиях даже писал портал amic.ru. В интервью, которые Лилия давала СМИ, она говорила, что не любит насилие.
Любимый удар спортсменки – рубящий (когда ногой по голове сверху).
"Убойная сила потрясающая", – говорила Ворогушина о своем ударе. После резонансной драки Лилия сделала "закрытыми" все свои социальные сети.
Комментарии
посидит, одумается чемпион мимо..
Измельчали спортсмены. Жаль погибшего.
А Лилия Ворогушина пройдёт как свидетель:она всего лишь уже лежачего по голове пинала.
всек он то не плохо,и получил ответку в висок
Закрывать однозначно надо, чтобы другим не повадно было.
Туда и дорога этому боксеру. И бабу это тоже посадить нужно! Звери!
Подняли срок с земли . Очень жаль убитого и семью. Хотя не могу сказать кто виноват там. . НО УБИВАТЬ НЕ НАДО ЗНАЯ ЧТО ТЫ СИЛЬНЕЕ ...........
А сам погибший перед смертью кому так долбанул, что аж с ног сбил? Чемпионке мира что ли?
Почему по неосторожности , этих людей учили бить , и бить профессионально. Есть правило не применять , а это пьяное быдло применило свои способности - убийство с отягчающими!
НА ВИДЕО ОН С БИТОЙ ЧТО ЛИ
А лильке вообще без охраны лучше не высовываться на улицу , бутылок от пивасика много валяется, слава БПЗ!!!
Барнаульская "богема" ! БЫДЛО ДВУНОГОЕ!
Только слепой не видит, что его уже отмазывать начали утверждая, что смерть наступила от удара об асфальт, а не от его удара. И уже сегодня понятно, что он получит мало и условно или поселение.
что такое сейчас чемпион? это родители десять лет за руку куда-то водили и возили по соревнованиям, где почти всем подряд медали раздают.
таких чемпионов сейчас в любом фитнес клубе через одного.
вы посмотрите не этого чушпарилу дырявого, какой он боксер и чемпион?
а эти две прошманды в чем они чемпионы? - шалавы с речпорта.
всех на зону. черта в петушиный угол а моромоек ковырялками.
отмажут или нет?
Инвалид с тростью ночью что делал, или это так выдумали как оправдание
Он не спортсмен, не боксер, а просто ссыклявое чепушило, дождался когда противник отвернется и ударил сзади, так как понимал что чеснтного поединка не вывезет
Сто процентное убийство
28.07.2020 14:06
ЯЛЕГЕНДА
нет здесь убийства, ч.4 ст.111.
28.07.2020 14:06
ЯЛЕГЕНДА
нет здесь убийства, ч.4 ст.111. ПОСМОТРИМ
Про Старцева говорят, только что он боксер, но умалчивают, что это очень состоятельный человек с огромными связями.
БИЛИ НАМЕРЕННО И БЫЛИ ПЬЯНЫ ТАК КАК ВИДНО НА ВИДЕО И КРИЧАЛИ ТЫ ОЖИЛ ТЫ ОЖИЛ И ОПЯТЬ БИЛИ ЗНАЧИТ ХОТЕЛИ ТАК БИТЬ ЧТО БЫ С ЗЕМЛИ НЕ ПОДНЯЛСЯ О ТОТ КОТОРОГО БИЛИ КРИЧАЛ Я ОТСТАЛ Я ОТСТАЛ . А ОНИ ПРОДОЛЖАЛИ БИТЬ ЧТО И ПРИВЕЛО К СМЕРТИ !!!!
видно, что добивали.
эти что ? убийство по неосторожности?
нюню
почему полиции нет ?? где полиция???????
это же туркластера улица, позиционируют как город- сад, но молчать , что тут убивают.
28.07.2020 13:56
Гость
Инвалид с тростью ночью что делал, или это так выдумали как оправдание
какая кому разница где он и что делал?
главное , что пьяные утырки доскреблись.
достойные у степурки воспитанники...
Я так понимаю затеяли это всё два организма женского пола.
Интеллектуалов то тут уже не осталось...
Любимый удар спортсменки – рубящий (когда ногой по голове сверху).
"Убойная сила потрясающая", – говорила Ворогушина о своем ударе.
У кого-то любимый цвет, у кого-то любимый торт, у кого-то любимые цветы....
Садить эту тварь и его марамойку
Что говорят в Следственном комитете?
Пока не называют фамилий подозреваемых. Известно, что по подозрению в совершении преступления задержан 38-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Предполагаемому убийце может грозить до 15 лет лишения свободы.
В тюрьму этого фраера и его мокрощелку туда же
Животные...
Как только всё поутихнет эти двое ….. побегут за границу и будут просить полит.убежища , рассказывая на весь мир , какая это поганая страна , что посмела " обидеть " таких заслуженных людей . И ведь примут , а они продолжать нести крест " мучеников" и поливать живущих здесь людей грязью .А по факту оба убийцы : и этот боксёр и чемпионка по кикбоксингу .
сейчас в каждом фитнесе готовят таких "чемпионов"
реально надо иметь ствол.
добрая пуля лучше хорошего кулака.
добрая пуля лучше хорошего кулака.
______________
Резон в ваших словах есть. Но закон о защите с применением огнестрельного оружия таков, что легко загреметь на нары.
ужасно
человек утром встал, и не знал что с ним будет
оказался в неудачное время в не том месте...
аминь. жене сил..
правосудия у нас нет и не будет, тем более если есть связи.
посмотрите, руденко уже ВС скостил срок, а тут вообще из босерика сделают ангела
А тренировки Степурко прикрыть надо, взращивает гопников.
Светлая память Павлу. Соболезнования Семьи погибшому.
Этих ублюдков могут отмазать
это степурко так тренирует что ли?
это вот это тело беременное с шарообразным туловищем и ручками как веревочки - чемпион по боксу?
а визжащая баба, махающая ляжками по кикбоксингу?
они сами себе в спорт мастере что ли медали покупают?
добрая пуля лучше хорошего кулака
Ну конечно, если кулаками убивают, то всякая пьян стрелять начнет почем зря
С каких пор спортсмены, к тому же со званиями со спины нападают, добиваю , бьют на улице людей которые заведомо не могут им противостоять?! Это не спортсмены! Это убогие твари, которых мама и папа х"во воспитали! Одним словом быдло, а быдло надо садить и на максимальный! И Старцева и Ворогушину в тюрьму, причем показательно и на максимальный срок, чтобы другим было не повадно!
28.07.2020 14:21
- гость -
достойные у степурки воспитанники...
Причем здесь Андрей Викторович?! Он не заставлял их приехать ночью и убить человека.....
Он вложил в их ноги приемы, убивающие людей. За деньги вложил.
Причем здесь Андрей Викторович?! Он не заставлял их приехать ночью и убить человека.....
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Очень даже причём! Тренер и дает им психологическую установку. Так что вину за свою воспитанницу он несет в полной мере.
жаль парня и его семью. Все обсуждают данный инцидент, понятно, что есть кто прав кто виноват. я одного не понимаю, почему там нет рядом сотрудников правоохранительных органов или охраны в этой винотеке. там на выходных столько собирается ночью народу, что может произойти все что угодно, музыка орет, через одного все пьяные.... если бы была охрана или тот же ппс я думаю этого бы не произошло!
Он тысячу лет уже комерс, а не спортсмен. От спортстмена там только поставленный удар остался.
шарится по ночам не надо.
Резон в ваших словах есть. Но закон о защите с применением огнестрельного оружия таков, что легко загреметь на нары.
Пусть лучше двенадцать судят, чем шестеро понесут
28.07.2020 15:13
гость
сколько вам это ч.м.о платит?
8.07.2020 15:10
- гость -
Причем здесь Андрей Викторович?! Он не заставлял их приехать ночью и убить человека.....
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Очень даже причём! Тренер и дает им психологическую установку. Так что вину за свою воспитанницу он несет в полной мере.
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Бред. Во всей ситуации виноват алкоголь 100%. Не надо приплетать тренеров, родителей и т.д. Все взрослые люди и несут ответственность каждый за себя.
28.07.2020 15:10
- гость -
Причем здесь Андрей Викторович?! Он не заставлял их приехать ночью и убить человека.....
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Очень даже причём! Тренер и дает им психологическую установку. Так что вину за свою воспитанницу он несет в полной мере.
он и мой тренер ... и именно от него я всегда слышу, что любой конфликт моно всегда разрешить путем переговоров... поэтому не несите чушь
Он тысячу лет уже комерс, а не спортсмен.
Тогда учитывая состояние нашего "неподкупного" правосудия можно сразу его простить и отпустить.
Пашу жаль очень. Хороший был человек, работяга, строитель, настоящий профессионал своего дела. Зная человека лично, просто уверен, что его спровоцировали, а потом убили ради развлечения. ... гореть вам в аду.
Доступность и обилие бухла (ещё бы, оно ведь легально) делают свое дело. Каждые выходные это пьяные вопли, визги, громкая музыка. Во всяком случае на Шумакова так. Полиция то вообще работает или нет? Надрывается в борьбе с оппозицией?
Степурко это тот который своему сыну Димасу депутатский мандат купил,а в 90-е со своими «спортсменами» в городе куралесил?
Наверное он это тихо говорил, что его не услышали.
Отмажется. Рупь за сто.
У кого плохая память вспоминайте аналогичное "Дело Мирзаева" Его тоже долго судили, а в итоге 2 года. Ну а поскольку судили его долго, то получилось, что он уже больше года был в сизо. В итоге освободили в зале суда.