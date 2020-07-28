Вторник, 28 Июль, 15:47

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,59
€ 83,78
25°

823515 +5395
Обь
231см -6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Драка на Старом базаре в Барнауле. Что произошло и почему все закончилось трагедией?

, ИА "Амител" , Вячеслав Кондаков
Мужчина и чемпионка мира по кикбоксингу до смерти избили барнаульца

В Барнауле в ночь на 27 июля в районе Старого базара произошла драка, которая закончилась смертью 40-летнего Павла Рохлова. По версии жены погибшего, на мужчину Михаил Старцев, занимавшийся раньше боксом, и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина. Рассказываем, что известно о драке, которую обсуждает весь город.

1

Почему началась драка?

Со слов свидетелей, Павел Рохлов заступился за инвалида с тростью, к которому пристали Михаил Старцев и его подруга – чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина. Очевидцы утверждают, что спортсмены были пьяны. Павел пытался заступиться за инвалида и разнять драку. Однако Михаил набросился на него с кулаками и сильно ударил по голове. Павел рухнул на асфальт, ударившись затылком. Через несколько часов мужчина скончался в больнице.

Свидетелями потасовки стали несколько человек, которые побоялись вмешаться в конфликт. Видео драки появилось в социальных сетях уже на следующий день на странице жены погибшего. На одном из видео мужчина ходил по площади рядом с базаром и кричал, что ему "пофиг на то, что он убил человека".

28 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело. Михаил Старцев задержан, а вот его подругу, которая также избивала Павла Рохова, отпустили. В соцсетях предполагают, что женщину могут привлечь к делу только лишь в качестве свидетеля.

2
Что известно о погибшем?

Павлу Рохову было 40 лет. У него осталась жена и шестилетняя дочка. Опасаясь, что боксер и его подруга могут уйти от наказания, жена мужчины – Светлана – специально создала аккаунт в Instagram, чтобы привлечь внимание СМИ и правоохранительных органов. В личный блог женщина выложила видео драки, а также кадры с еще живым и улыбающимся супругом. В своих постах она называет Михаила Старцева "мразью" и до сих пор не верит в произошедшее.

"Жизнь моя! Счастье мое! Опора моя! Не хочу верить в то, что случилось! Знаю ты сейчас все видишь и слышишь! Я люблю тебя, родной мой! И буду любить только тебя! Родной мой, обещаю Еву воспитать достойным человеком! Господи, ну почему? Пусть это единственное последнее видео будет тут! Я буду его пересматривать каждый день и каждую минуту", – написала она.

Прощание с Павлом Роховым пройдет 29 июля в Покровском кафедральном соборе с 12:00 до 15:00. Похоронят барнаульца на Черницком кладбище.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @sveta_roh on

 

3
Что известно о Михаиле Старцеве и Лилии Ворогушиной?

Михаилу Старцеву – 38 лет. Мужчина уже удалил все свои страницы из социальных сетей.

Лилия Ворогушина – чемпионка  мира по кикбоксингу. Занималась в школе олимпийского резерва у известного в Барнауле тренера, члена Общественной платы Алтайского края Андрея Степурко. О победах девушки на соревнованиях даже писал портал amic.ru. В интервью, которые Лилия давала СМИ, она говорила, что не любит насилие.

Любимый удар спортсменки – рубящий (когда ногой по голове сверху).

"Убойная сила потрясающая", – говорила Ворогушина о своем ударе. После резонансной драки Лилия сделала "закрытыми" все свои социальные сети.

4
Что говорят в Следственном комитете?
Пока не называют фамилий подозреваемых. Известно, что по подозрению в совершении преступления задержан 38-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Предполагаемому убийце может грозить до 15 лет лишения свободы.
Материалы по теме


 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

28.07.2020 13:39
- гость -

посидит, одумается чемпион мимо..

28.07.2020 13:41
- гость -

Измельчали спортсмены. Жаль погибшего.

28.07.2020 13:44
- гость -

А Лилия Ворогушина пройдёт как свидетель:она всего лишь уже лежачего по голове пинала.

28.07.2020 13:44
- гость -

всек он то не плохо,и получил ответку в висок

28.07.2020 13:44
- гость -

Закрывать однозначно надо, чтобы другим не повадно было.

28.07.2020 13:45
Анонимный аноним

Туда и дорога этому боксеру. И бабу это тоже посадить нужно! Звери!

28.07.2020 13:45
ЯЛЕГЕНДА

Подняли срок с земли . Очень жаль убитого и семью. Хотя не могу сказать кто виноват там. . НО УБИВАТЬ НЕ НАДО ЗНАЯ ЧТО ТЫ СИЛЬНЕЕ ...........

28.07.2020 13:45
Кока-кольщик

А сам погибший перед смертью кому так долбанул, что аж с ног сбил? Чемпионке мира что ли?

28.07.2020 13:47
гость

Почему по неосторожности , этих людей учили бить , и бить профессионально. Есть правило не применять , а это пьяное быдло применило свои способности - убийство с отягчающими!

28.07.2020 13:47
ЯЛЕГЕНДА

НА ВИДЕО ОН С БИТОЙ ЧТО ЛИ

28.07.2020 13:48
гость

А лильке вообще без охраны лучше не высовываться на улицу , бутылок от пивасика много валяется, слава БПЗ!!!

28.07.2020 13:51
- гость -

Барнаульская "богема" ! БЫДЛО ДВУНОГОЕ!

28.07.2020 13:52
- гость -

Только слепой не видит, что его уже отмазывать начали утверждая, что смерть наступила от удара об асфальт, а не от его удара. И уже сегодня понятно, что он получит мало и условно или поселение.

28.07.2020 13:52
- гость -

что такое сейчас чемпион? это родители десять лет за руку куда-то водили и возили по соревнованиям, где почти всем подряд медали раздают.
таких чемпионов сейчас в любом фитнес клубе через одного.
вы посмотрите не этого чушпарилу дырявого, какой он боксер и чемпион?
а эти две прошманды в чем они чемпионы? - шалавы с речпорта.
всех на зону. черта в петушиный угол а моромоек ковырялками.

28.07.2020 13:56
- гость -

отмажут или нет?

28.07.2020 13:56
Гость

Инвалид с тростью ночью что делал, или это так выдумали как оправдание

28.07.2020 14:05
Алексей

Он не спортсмен, не боксер, а просто ссыклявое чепушило, дождался когда противник отвернется и ударил сзади, так как понимал что чеснтного поединка не вывезет

28.07.2020 14:06
ЯЛЕГЕНДА

Сто процентное убийство

28.07.2020 14:09
Кока-кольщик

28.07.2020 14:06
ЯЛЕГЕНДА

нет здесь убийства, ч.4 ст.111.

28.07.2020 14:12
ЯЛЕГЕНДА

28.07.2020 14:06
ЯЛЕГЕНДА

нет здесь убийства, ч.4 ст.111. ПОСМОТРИМ

28.07.2020 14:13
- гость -

Про Старцева говорят, только что он боксер, но умалчивают, что это очень состоятельный человек с огромными связями.

28.07.2020 14:15
ЯЛЕГЕНДА

БИЛИ НАМЕРЕННО И БЫЛИ ПЬЯНЫ ТАК КАК ВИДНО НА ВИДЕО И КРИЧАЛИ ТЫ ОЖИЛ ТЫ ОЖИЛ И ОПЯТЬ БИЛИ ЗНАЧИТ ХОТЕЛИ ТАК БИТЬ ЧТО БЫ С ЗЕМЛИ НЕ ПОДНЯЛСЯ О ТОТ КОТОРОГО БИЛИ КРИЧАЛ Я ОТСТАЛ Я ОТСТАЛ . А ОНИ ПРОДОЛЖАЛИ БИТЬ ЧТО И ПРИВЕЛО К СМЕРТИ !!!!

28.07.2020 14:19
- гость -

видно, что добивали.
эти что ? убийство по неосторожности?
нюню
почему полиции нет ?? где полиция???????
это же туркластера улица, позиционируют как город- сад, но молчать , что тут убивают.

28.07.2020 14:20
- гость -

28.07.2020 13:56
Гость
Инвалид с тростью ночью что делал, или это так выдумали как оправдание

какая кому разница где он и что делал?
главное , что пьяные утырки доскреблись.

28.07.2020 14:21
- гость -

достойные у степурки воспитанники...

28.07.2020 14:21
Кот.Без сапог.

Я так понимаю затеяли это всё два организма женского пола.

28.07.2020 14:23
- гость -

Интеллектуалов то тут уже не осталось...

28.07.2020 14:26
- гость -

Любимый удар спортсменки – рубящий (когда ногой по голове сверху).
"Убойная сила потрясающая", – говорила Ворогушина о своем ударе.

У кого-то любимый цвет, у кого-то любимый торт, у кого-то любимые цветы....

28.07.2020 14:30
- гость -

Садить эту тварь и его марамойку

28.07.2020 14:32
- гость -

Что говорят в Следственном комитете?
Пока не называют фамилий подозреваемых. Известно, что по подозрению в совершении преступления задержан 38-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Предполагаемому убийце может грозить до 15 лет лишения свободы.

28.07.2020 14:36
- гость -

В тюрьму этого фраера и его мокрощелку туда же

28.07.2020 14:37
Я

Животные...

28.07.2020 14:39
гость

Как только всё поутихнет эти двое ….. побегут за границу и будут просить полит.убежища , рассказывая на весь мир , какая это поганая страна , что посмела " обидеть " таких заслуженных людей . И ведь примут , а они продолжать нести крест " мучеников" и поливать живущих здесь людей грязью .А по факту оба убийцы : и этот боксёр и чемпионка по кикбоксингу .

28.07.2020 14:42
- гость -

сейчас в каждом фитнесе готовят таких "чемпионов"
реально надо иметь ствол.
добрая пуля лучше хорошего кулака.

28.07.2020 14:48
- гость -

добрая пуля лучше хорошего кулака.
______________

Резон в ваших словах есть. Но закон о защите с применением огнестрельного оружия таков, что легко загреметь на нары.

28.07.2020 14:49
- гость -

ужасно
человек утром встал, и не знал что с ним будет
оказался в неудачное время в не том месте...
аминь. жене сил..
правосудия у нас нет и не будет, тем более если есть связи.
посмотрите, руденко уже ВС скостил срок, а тут вообще из босерика сделают ангела

28.07.2020 14:59
Злая гостья

А тренировки Степурко прикрыть надо, взращивает гопников.

28.07.2020 15:02
Гость

Светлая память Павлу. Соболезнования Семьи погибшому.
Этих ублюдков могут отмазать

28.07.2020 15:02
- гость -

это степурко так тренирует что ли?
это вот это тело беременное с шарообразным туловищем и ручками как веревочки - чемпион по боксу?
а визжащая баба, махающая ляжками по кикбоксингу?
они сами себе в спорт мастере что ли медали покупают?

28.07.2020 15:03
- гость -

добрая пуля лучше хорошего кулака
Ну конечно, если кулаками убивают, то всякая пьян стрелять начнет почем зря

28.07.2020 15:06
Ксюшенька

С каких пор спортсмены, к тому же со званиями со спины нападают, добиваю , бьют на улице людей которые заведомо не могут им противостоять?! Это не спортсмены! Это убогие твари, которых мама и папа х"во воспитали! Одним словом быдло, а быдло надо садить и на максимальный! И Старцева и Ворогушину в тюрьму, причем показательно и на максимальный срок, чтобы другим было не повадно!

28.07.2020 15:07
- гость -

28.07.2020 14:21
- гость -
достойные у степурки воспитанники...

Причем здесь Андрей Викторович?! Он не заставлял их приехать ночью и убить человека.....

28.07.2020 15:10
Злая гостья

Он вложил в их ноги приемы, убивающие людей. За деньги вложил.

28.07.2020 15:10
- гость -

Причем здесь Андрей Викторович?! Он не заставлял их приехать ночью и убить человека.....
_____________

Очень даже причём! Тренер и дает им психологическую установку. Так что вину за свою воспитанницу он несет в полной мере.

28.07.2020 15:11
- гость -

жаль парня и его семью. Все обсуждают данный инцидент, понятно, что есть кто прав кто виноват. я одного не понимаю, почему там нет рядом сотрудников правоохранительных органов или охраны в этой винотеке. там на выходных столько собирается ночью народу, что может произойти все что угодно, музыка орет, через одного все пьяные.... если бы была охрана или тот же ппс я думаю этого бы не произошло!

28.07.2020 15:11
- гость -

Он тысячу лет уже комерс, а не спортсмен. От спортстмена там только поставленный удар остался.

28.07.2020 15:13
гость

шарится по ночам не надо.

28.07.2020 15:17
- гость -

Резон в ваших словах есть. Но закон о защите с применением огнестрельного оружия таков, что легко загреметь на нары.

Пусть лучше двенадцать судят, чем шестеро понесут

28.07.2020 15:18
- гость -

28.07.2020 15:13
гость
сколько вам это ч.м.о платит?

28.07.2020 15:18
Михаил

8.07.2020 15:10
- гость -

Причем здесь Андрей Викторович?! Он не заставлял их приехать ночью и убить человека.....
_____________

Очень даже причём! Тренер и дает им психологическую установку. Так что вину за свою воспитанницу он несет в полной мере.

___________________________________________________
Бред. Во всей ситуации виноват алкоголь 100%. Не надо приплетать тренеров, родителей и т.д. Все взрослые люди и несут ответственность каждый за себя.

28.07.2020 15:19
- гость -

28.07.2020 15:10
- гость -
Причем здесь Андрей Викторович?! Он не заставлял их приехать ночью и убить человека.....
_____________

Очень даже причём! Тренер и дает им психологическую установку. Так что вину за свою воспитанницу он несет в полной мере.


он и мой тренер ... и именно от него я всегда слышу, что любой конфликт моно всегда разрешить путем переговоров... поэтому не несите чушь

28.07.2020 15:23
- гость -

Он тысячу лет уже комерс, а не спортсмен.

Тогда учитывая состояние нашего "неподкупного" правосудия можно сразу его простить и отпустить.

28.07.2020 15:24
Митенька ржевский

Пашу жаль очень. Хороший был человек, работяга, строитель, настоящий профессионал своего дела. Зная человека лично, просто уверен, что его спровоцировали, а потом убили ради развлечения. ... гореть вам в аду.

28.07.2020 15:25
АБОРИГЕН

Доступность и обилие бухла (ещё бы, оно ведь легально) делают свое дело. Каждые выходные это пьяные вопли, визги, громкая музыка. Во всяком случае на Шумакова так. Полиция то вообще работает или нет? Надрывается в борьбе с оппозицией?

28.07.2020 15:31
Гость

Степурко это тот который своему сыну Димасу депутатский мандат купил,а в 90-е со своими «спортсменами» в городе куралесил?

28.07.2020 15:32
гость

Наверное он это тихо говорил, что его не услышали.

28.07.2020 15:33
Злая гостья

Отмажется. Рупь за сто.

28.07.2020 15:34
- гость -

У кого плохая память вспоминайте аналогичное "Дело Мирзаева" Его тоже долго судили, а в итоге 2 года. Ну а поскольку судили его долго, то получилось, что он уже больше года был в сизо. В итоге освободили в зале суда.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
15:39
В Госдуме намерены ввести обязательную регистрацию собак 2
15:26
Ставшая федеральной трасса в Алтайском крае сэкономит региону миллиарды рублей 0
15:12
В алтайском онкодиспансере зафиксировали новую вспышку коронавируса 4
15:05
Свыше 13,5 тысячи пациентов с COVID-19 умерли в России 0
14:56
В Барнауле нашли кальянные, которые нарушают "ковидный" запрет 1
14:45
Данила Козловский отдохнул в Алтайском крае 7
14:31
"Динамо-Барнаул" делает ставку на опыт. Состав клуба пополнили возрастные футболисты 0
14:21
Ученые объяснили, почему в Сибири стало меньше комаров и мошек 6
14:10
Алтайским предпринимателям расскажут, как не потерять деньги при торговле за рубежом 0
13:58
Молодая сотрудница банка оформила крупный кредит на пенсионера из Барнаула 1
13:46
Фигуристка Юлия Липницкая впервые показала дочь 1
13:34
Драка на Старом базаре в Барнауле. Что произошло и почему все закончилось трагедией? 58
13:15
Число заболевших коронавирусом в Горном Алтае перевалило за 1,5 тысячи 0
13:02
Как будут учиться школьники Алтайского края с 1 сентября 2020 года? 24
12:51
Водитель "Волги" сбил молодого человека в Барнауле 17
12:39
Без визы и справки. В АТОР обозначили правила въезда туристов в Турцию 4
12:25
Мошенники похитили 50 тысяч рублей у пенсионера из Алтайского края 0
12:10
121 новый случай заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 16
12:06
Барнаульцы взяли баллончики с краской и дали бой наркоторговле 9
11:55
Виктор Томенко обсудил с инвестором вложение почти 3 млрд рублей 6
11:40
Microsoft перестанет обновлять Windows 10 два раза в год 1
11:29
Дал 2,5 млн полковнику. Стало известно, за что задержан алтайский депутат Кондратьев 5
11:19
Жильцы ряда домов в Барнауле получили горячую воду 1
11:05
Алтайский сельчанин угнал служебную машину, устроил ДТП и сбежал 1
10:55
Алтайский кузнец создаст награды для премии "Главные женщины 2020" 2
10:42
Россиянам пообещали реальный рост пенсий 16
10:30
Стало известно, когда "Динамо-Барнаул" начнет новый сезон 1
10:18
Зарплатные ожидания жителей Алтайского края снизились 6
10:06
Потенциально опасный астероид приближается к Земле 4
09:56
140-летнее здание выставили на торги в Алтайском крае 2
09:44
Ущерб от засухи хозяйствам Алтайского края оценили в 700 млн рублей 3
09:31
Когда отмечают День крещения Руси и что нельзя делать в этот праздник 9
09:20
Спасатели восемь часов искали заблудившуюся пенсионерку в барнаульском лесу 22
09:08
Глава ВОЗ предупредил об ускорении пандемии коронавируса в мире 2
08:57
А я в воду войду. Где в Барнауле опасно купаться и почему там тонет так много людей? 0
08:43
Житель Алтая изнасиловал пенсионерку в присутствии мужа-инвалида 15
08:31
Во Вьетнаме заявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса 7
08:17
В гостиницах Алтайского края впервые поселилось более 700 тысяч человек 1
08:02
Еще одна компания Михаила Галустяна обанкротилась 12
07:49
Жительница алтайского села разгромила дом пенсионерки из-за 170 рублей 1
07:34
Выплатят ли по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет в августе? 15
07:18
Экс-глава антидопинговой лаборатории призвал отстранить Россию от Олимпиады 34
07:03
Во время сдачи ЕГЭ в Алтайском крае никто из участников не заразился COVID-19 10
06:47
Тимати уходит из Black Star 3
06:32
От гениального до мерзкого. Подборка неоднозначного дизайна 3
06:15
Названы самые заметные симптомы развития сердечных болезней 1
06:01
Грозы и туманы. О погоде в Алтайском крае 28 июля 0
23:45
Такой день. Смертельная драка у Старого базара и двое сбитых детей 0
23:31
Алтайские энергетики отремонтировали больше сетей, чем планировали 0
23:10
В Минпросвещения рассказали о формате нового учебного года 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.