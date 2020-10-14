"Прямой эфир", посвященный смертельной драке на Старом базаре, выйдет 14 октября

В среду, 14 октября, на телеканале "Россия 1" выйдет передача "Прямой эфир", посвященная смертельной драке на Старом базаре в Барнауле.

Участие в ток-шоу приняла вдова погибшего Павла Рохлова, Светлана, которая побывала на съемках еще в августе. Программа начнется в 17:15 по барнаульскому времени.

Напомним, что в ночь на 27 июля в Барнауле у Старого базара произошла драка. 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, погиб от удара по голове.

Супруга погибшего мужчины обвинила в произошедшем 38-летнего Михаила Старцева. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". Сейчас он находится под арестом, который суд продлил до 26 октября.

Позднее следователи провели очную ставку между вдовой погибшего в драке и одной из участниц конфликта – спортсменкой Лилией Ворогушиной.